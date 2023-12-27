https://sputnikarabic.ae/20231227/روسيا-تبتكر-مسيرات-انتحارية-جديدة-تتمتع-بحماية-عالية-ضد-أنظمة-الحرب-الإلكترونية-1084483877.html
روسيا تبتكر مسيرات انتحارية جديدة تتمتع بحماية عالية ضد أنظمة الحرب الإلكترونية
روسيا تبتكر مسيرات انتحارية جديدة تتمتع بحماية عالية ضد أنظمة الحرب الإلكترونية
صرح المدير العام لشركة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيميزوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ابتكرت درونات جديدة من سلسلة "سوبركام" تتمتع بحماية عالية ضد أنظمة الحرب... 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T02:31+0000
2023-12-27T02:31+0000
2023-12-27T02:31+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو – سبوتنيك. وقال تشيميزوف في حديث لـ "سبوتنيك": "حاليا في "روستيخ" يجري تصنيع مركبة جوية مسيرة أخرى من سلسلة سوبركام، وهي متوفرة بنسخة الاستطلاع ونسخة الكاميكازي (الانتحارية). يتم اختبار الدرونات الانتحارية وفحص خصائصها التقنية".وأضاف "من ميزات الطائرات المسيرة الجديدة أنها تتمتع بحماية عالية ضد الحرب الإلكترونية، أي يصعب تدميرها".وتستخدم القوات الروسية على نطاق واسع الطائرات المسيرة من مختلف الفئات في مناطق العملية العسكرية.وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أكد في المجلس الموسع لوزارة الدفاع، زيادة الصناعة الروسية لإنتاج الطائرات المسيرة بنحو 17 مرة منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.وتم نشر وحدات الطائرات المسيرة في مناطق العملية العسكرية، وتدريب أكثر من 1700 طاقم وأكثر من 1500 مشغل.
https://sputnikarabic.ae/20231227/روستيخ-الصواريخ-الروسية-المضادة-للدبابات-تختراق-دبابة-ليوبارد-الألمانية-من-أي-جانب-1084483379.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا تبتكر مسيرات انتحارية جديدة تتمتع بحماية عالية ضد أنظمة الحرب الإلكترونية
صرح المدير العام لشركة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيميزوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ابتكرت درونات جديدة من سلسلة "سوبركام" تتمتع بحماية عالية ضد أنظمة الحرب الإلكترونية.
موسكو – سبوتنيك
. وقال تشيميزوف في حديث لـ "سبوتنيك": "حاليا في "روستيخ" يجري تصنيع مركبة جوية مسيرة أخرى من سلسلة سوبركام، وهي متوفرة بنسخة الاستطلاع ونسخة الكاميكازي (الانتحارية). يتم اختبار الدرونات الانتحارية وفحص خصائصها التقنية".
وأضاف "من ميزات الطائرات المسيرة الجديدة أنها تتمتع بحماية عالية ضد الحرب الإلكترونية، أي يصعب تدميرها".
وتستخدم القوات الروسية على نطاق واسع الطائرات المسيرة
من مختلف الفئات في مناطق العملية العسكرية.
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أكد في المجلس الموسع لوزارة الدفاع، زيادة الصناعة الروسية لإنتاج الطائرات المسيرة بنحو 17 مرة منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.
وتم نشر وحدات الطائرات المسيرة في مناطق العملية العسكرية، وتدريب أكثر من 1700 طاقم وأكثر من 1500 مشغل.