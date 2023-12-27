عربي
https://sputnikarabic.ae/20231227/روسيا-تبتكر-مسيرات-انتحارية-جديدة-تتمتع-بحماية-عالية-ضد-أنظمة-الحرب-الإلكترونية-1084483877.html
روسيا تبتكر مسيرات انتحارية جديدة تتمتع بحماية عالية ضد أنظمة الحرب الإلكترونية
روسيا تبتكر مسيرات انتحارية جديدة تتمتع بحماية عالية ضد أنظمة الحرب الإلكترونية
صرح المدير العام لشركة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيميزوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ابتكرت درونات جديدة من سلسلة "سوبركام" تتمتع بحماية عالية ضد أنظمة الحرب... 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T02:31+0000
2023-12-27T02:31+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1b/1082530679_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_e493b2b6db6d2f9b68cd073ff3ec817c.jpg
موسكو – سبوتنيك. وقال تشيميزوف في حديث لـ "سبوتنيك": "حاليا في "روستيخ" يجري تصنيع مركبة جوية مسيرة أخرى من سلسلة سوبركام، وهي متوفرة بنسخة الاستطلاع ونسخة الكاميكازي (الانتحارية). يتم اختبار الدرونات الانتحارية وفحص خصائصها التقنية".وأضاف "من ميزات الطائرات المسيرة الجديدة أنها تتمتع بحماية عالية ضد الحرب الإلكترونية، أي يصعب تدميرها".وتستخدم القوات الروسية على نطاق واسع الطائرات المسيرة من مختلف الفئات في مناطق العملية العسكرية.وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أكد في المجلس الموسع لوزارة الدفاع، زيادة الصناعة الروسية لإنتاج الطائرات المسيرة بنحو 17 مرة منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.وتم نشر وحدات الطائرات المسيرة في مناطق العملية العسكرية، وتدريب أكثر من 1700 طاقم وأكثر من 1500 مشغل.
https://sputnikarabic.ae/20231227/روستيخ-الصواريخ-الروسية-المضادة-للدبابات-تختراق-دبابة-ليوبارد-الألمانية-من-أي-جانب-1084483379.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1b/1082530679_500:0:3231:2048_1920x0_80_0_0_85be06cf83361392952f4242233b5db5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

روسيا تبتكر مسيرات انتحارية جديدة تتمتع بحماية عالية ضد أنظمة الحرب الإلكترونية

02:31 GMT 27.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل أطقم طائرات بدون طيار "سوبركام" في المنطقة العسكرية المركزية في اتجاه كراسن وليمان
عمل أطقم طائرات بدون طيار سوبركام في المنطقة العسكرية المركزية في اتجاه كراسن وليمان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح المدير العام لشركة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيميزوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ابتكرت درونات جديدة من سلسلة "سوبركام" تتمتع بحماية عالية ضد أنظمة الحرب الإلكترونية.
موسكو – سبوتنيك. وقال تشيميزوف في حديث لـ "سبوتنيك": "حاليا في "روستيخ" يجري تصنيع مركبة جوية مسيرة أخرى من سلسلة سوبركام، وهي متوفرة بنسخة الاستطلاع ونسخة الكاميكازي (الانتحارية). يتم اختبار الدرونات الانتحارية وفحص خصائصها التقنية".
شركة روستيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
"روستيخ": الصواريخ الروسية المضادة للدبابات تختراق دبابة ليوبارد الألمانية من أي جانب
00:20 GMT
وأضاف "من ميزات الطائرات المسيرة الجديدة أنها تتمتع بحماية عالية ضد الحرب الإلكترونية، أي يصعب تدميرها".
وتستخدم القوات الروسية على نطاق واسع الطائرات المسيرة من مختلف الفئات في مناطق العملية العسكرية.
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أكد في المجلس الموسع لوزارة الدفاع، زيادة الصناعة الروسية لإنتاج الطائرات المسيرة بنحو 17 مرة منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.
وتم نشر وحدات الطائرات المسيرة في مناطق العملية العسكرية، وتدريب أكثر من 1700 طاقم وأكثر من 1500 مشغل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ترفض المبادرة المصرية للتهدئة.. صور وفيديوأمس, 22:31 GMTИзраильские военнослужащие проходят мимо разрушенных зданий по дороге Салахеддин, которая соединяет север сектора Газа с югом, в районе Зейтун на окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ترفض المبادرة المصرية للتهدئة.. صور وفيديوأمس, 20:57 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 05:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала