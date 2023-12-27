https://sputnikarabic.ae/20231227/روستيخ-الصواريخ-الروسية-المضادة-للدبابات-تختراق-دبابة-ليوبارد-الألمانية-من-أي-جانب-1084483379.html

"روستيخ": الصواريخ الروسية المضادة للدبابات تختراق دبابة ليوبارد الألمانية من أي جانب

"روستيخ": الصواريخ الروسية المضادة للدبابات تختراق دبابة ليوبارد الألمانية من أي جانب

صرح المدير العام لشركة "روستيخ" الحكومية الروسية، سيرغي تشيميزوف، اليوم الأربعاء، أن الصواريخ الروسية المضادة للدبابات من طراز "كورنيت" و"خريزانتيما" قادرة على... 27.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-27T00:20+0000

2023-12-27T00:20+0000

2023-12-27T00:20+0000

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موسكو – سبوتنيك. وقال تشيميزوف في حديث لـ "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول صحة تمتع الدبابات الغربية بحماية أفضل: "هذه خرافة أخرى. إنها تحترق وبشكل جيد للغاية. صواريخنا المضادة للدبابات من طراز "خريزانتيما" و"كورنيت" قادرة على اختراق دبابات ليوبارد الألمانية من أي جانب فيها".ولفت تشيميزوف إلى أن الدبابات الغربية التي تسلمتها القوات المسلحة الأوكرانية، جُهزت بحماية ديناميكية إضافية سوفيتية الصنع، بهدف زيادة فرص صمودها في ساحات القتال.وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أكد في المجلس الموسع لوزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية خسرت 37 دبابة "ليوبارد" خلال هجومها المضاد.ودمرت القوات الروسية خلال العملية العسكرية في أوكرانيا، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها وفي مقدمتها دبابات "ليوبارد 2" التي تصنف على أنها فخر الصناعة الألمانية، ومدرعات ومدافع أمريكية وبريطانية الصنع، بالإضافة إلى آليات من طرازات مختلفة قدمها حلف "الناتو" لنظام كييف، كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20231109/روستيخ-الروسية-تكشف-عن-تزايد-الطلب-على-الأسلحة-التي-دمرت-آليات-الناتو-1082990410.html

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