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https://sputnikarabic.ae/20231227/سرب-جديد-من-مقاتلات-سو--57-يدخل-الخدمة-في-سلاح-الجو-الروسي-فيديو-1084496599.html
سرب جديد من مقاتلات "سو- 57" يدخل الخدمة في سلاح الجو الروسي... فيديو
سرب جديد من مقاتلات "سو- 57" يدخل الخدمة في سلاح الجو الروسي... فيديو
أعلن المكتب الإعلامي لمجموعة "روستيخ" الحكومية الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية الفضائية الروسية، ستتسلم دفعة جديدة من مقاتلات الجيل الخامس من طراز... 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T13:20+0000
2023-12-27T13:20+0000
روسيا
سلاح روسيا
العالم
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ونقل المكتب الإعلامي، عن المدير العام لشركة الطائرات الروسية الموحّدة (ضمن مجموعة "روستيخ")، يوري سليوسار، قوله: "إلى جانب تسليم طائرات "سو- 35 إس"، المتعددة المهام اليوم، يستعد مصنع مدينة كومسومولسك على آمور للطيران، لتسليم دفعة أخرى من مقاتلات الجيل الخامس من طراز "سو -57"، بحلول نهاية العام".وفي وقت سابق أعلن سليوسار، أن هذا العام سيشهد زيادة في عمليات تسليم مقاتلات الجيل الخامس من طراز "سو -57"، إلى القوات الجوية الفضائية الروسية.تعتبر "سو-57"، مقاتلة متعددة المهام من الجيل الخامس، معززة بتقنيات التخفي والإلكترونيات المتقدمة.وتحمل "سو-57" الأسلحة في الأجزاء الداخلية من جسمها، الأمر الذي يزيد من قدراتها على التخفي، وتتمتع أيضًا بسرعة طيران تفوق سرعة الصوت، في حين أنها قادرة على المناورة بأحمال عالية جدا.وصرح المدير العام لمجموعة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيميزوف، اليوم الأربعاء، أن العمل جارٍ لتحسين وحدات التخطيط والتصحيح الشامل لترسانة "سو- 34"، التي ستوفر بدورها نطاقًا أكبر لاستخدام القنابل الجوية.وقال تشيميزوف لوكالة "سبوتنيك": "القنابل غير الموجهة ووحدات التخطيط نفسها تكلفنا فلسًا واحدًا مقارنة بالذخيرة الموجهة التي يستخدمها الطرف المقابل (أوكرانيا و"الناتو")، وبمساعدة وحداتنا، تم تدمير مئات الأهداف العسكرية الأوكرانية، حتى الآن".وأشار تشيميزوف إلى أن "الدفاعات الجوية الروسية، وأنظمة الحرب الإلكترونية تشكل مناطق حظر جوي تستهدف الطائرات المسيرة الأوكرانية، وهي قادرة على تدمير العشرات منها".
https://sputnikarabic.ae/20231227/روستيخ-تعلن-عن-تطوير-ترسانة-سوخوي--34-لزيادة-قدرتها-التدميرية-1084485259.html
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روسيا, سلاح روسيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, العالم

سرب جديد من مقاتلات "سو- 57" يدخل الخدمة في سلاح الجو الروسي... فيديو

13:20 GMT 27.12.2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورسو-57
سو-57 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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أعلن المكتب الإعلامي لمجموعة "روستيخ" الحكومية الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية الفضائية الروسية، ستتسلم دفعة جديدة من مقاتلات الجيل الخامس من طراز "سو- 57"، بحلول نهاية العام الحالي.
ونقل المكتب الإعلامي، عن المدير العام لشركة الطائرات الروسية الموحّدة (ضمن مجموعة "روستيخ")، يوري سليوسار، قوله: "إلى جانب تسليم طائرات "سو- 35 إس"، المتعددة المهام اليوم، يستعد مصنع مدينة كومسومولسك على آمور للطيران، لتسليم دفعة أخرى من مقاتلات الجيل الخامس من طراز "سو -57"، بحلول نهاية العام".
وفي وقت سابق أعلن سليوسار، أن هذا العام سيشهد زيادة في عمليات تسليم مقاتلات الجيل الخامس من طراز "سو -57"، إلى القوات الجوية الفضائية الروسية.
تعتبر "سو-57"، مقاتلة متعددة المهام من الجيل الخامس، معززة بتقنيات التخفي والإلكترونيات المتقدمة.
سيارتان مشاركتان في المسابقة بجانب طائرة حربية من طراز سو-34 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
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وتحمل "سو-57" الأسلحة في الأجزاء الداخلية من جسمها، الأمر الذي يزيد من قدراتها على التخفي، وتتمتع أيضًا بسرعة طيران تفوق سرعة الصوت، في حين أنها قادرة على المناورة بأحمال عالية جدا.

بدأت عمليات التسليم التسلسلية لطائرة "سو-57"، في عام 2022، كجزء من برنامج التسلح الحكومي الحالي، ويجب أن تحصل القوات الجوية الفضائية على 76 طائرة، بحلول عام 2027.

وصرح المدير العام لمجموعة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيميزوف، اليوم الأربعاء، أن العمل جارٍ لتحسين وحدات التخطيط والتصحيح الشامل لترسانة "سو- 34"، التي ستوفر بدورها نطاقًا أكبر لاستخدام القنابل الجوية.
وقال تشيميزوف لوكالة "سبوتنيك": "القنابل غير الموجهة ووحدات التخطيط نفسها تكلفنا فلسًا واحدًا مقارنة بالذخيرة الموجهة التي يستخدمها الطرف المقابل (أوكرانيا و"الناتو")، وبمساعدة وحداتنا، تم تدمير مئات الأهداف العسكرية الأوكرانية، حتى الآن".
وأشار تشيميزوف إلى أن "الدفاعات الجوية الروسية، وأنظمة الحرب الإلكترونية تشكل مناطق حظر جوي تستهدف الطائرات المسيرة الأوكرانية، وهي قادرة على تدمير العشرات منها".
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