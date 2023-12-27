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https://sputnikarabic.ae/20231227/طبيب-يحذر-من-الخلط-بين-أعراض-نزلة-البرد-والسرطان-1084494534.html
طبيب يحذر من الخلط بين أعراض نزلة البرد والسرطان
طبيب يحذر من الخلط بين أعراض نزلة البرد والسرطان
حذر طبيب أورام روسي، من عدم الاهتمام ببعض الأعراض التي قد تكون أعراضا محتملة للإصابة بمرض السرطان. 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T11:45+0000
2023-12-27T11:45+0000
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وأشار جراح الأورام السرطانية أنطون إيفانوف، إلى أن أعراض سرطان الأنف والجيوب الأنفية تشبه أعراض الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية، ويمكن الخلط بينها وبين نزلات البرد أو التهاب الجيوب الأنفية.وأشار الطبيب إلى أن هذه الأعراض لا تشير في كثير من الأحيان إلى الإصابة بالسرطان، ويتم هذا التشخيص مع الأخذ بعين الاعتبار التاريخ الطبي وبيانات الفحص الخارجي وتنظير الأنف والتصوير الشعاعي وغيرها من الاختبارات.وذكر الطبيب إيفانوف، أنه ومن بين أسباب الإصابة بسرطان تجويف الأنف، العمليات الالتهابية المزمنة والعادات السيئة وكذلك الاتصال المستمر بالمواد الضارة في مكان العمل.
https://sputnikarabic.ae/20230930/عقار-روسي-جديد-يكافح-مرض-السرطان-بنسبة-100-1081543475.html
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علوم, روسيا, العالم
علوم, روسيا, العالم

طبيب يحذر من الخلط بين أعراض نزلة البرد والسرطان

11:45 GMT 27.12.2023
© flickr.com / American Center for Biological Medicine / Get Rid of Allergies with Matrix Regeneration Therapy (MRT)زكام، رشح، مرض
زكام، رشح، مرض - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
© flickr.com / American Center for Biological Medicine / Get Rid of Allergies with Matrix Regeneration Therapy (MRT)
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حذر طبيب أورام روسي، من عدم الاهتمام ببعض الأعراض التي قد تكون أعراضا محتملة للإصابة بمرض السرطان.
وأشار جراح الأورام السرطانية أنطون إيفانوف، إلى أن أعراض سرطان الأنف والجيوب الأنفية تشبه أعراض الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية، ويمكن الخلط بينها وبين نزلات البرد أو التهاب الجيوب الأنفية.

وتابع: "تشمل الأعراض الشعور بالضغط في الجيوب الأنفية والصداع وصعوبة التنفس عن طريق الأنف، وإفرازات من الأنف مصحوبة بنزيف وانخفاض حاسة الشم وتنميل الوجه وجحوظ العينين (حالة تبرز فيها مقلة العين من محجرها)".

وأشار الطبيب إلى أن هذه الأعراض لا تشير في كثير من الأحيان إلى الإصابة بالسرطان، ويتم هذا التشخيص مع الأخذ بعين الاعتبار التاريخ الطبي وبيانات الفحص الخارجي وتنظير الأنف والتصوير الشعاعي وغيرها من الاختبارات.
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وذكر الطبيب إيفانوف، أنه ومن بين أسباب الإصابة بسرطان تجويف الأنف، العمليات الالتهابية المزمنة والعادات السيئة وكذلك الاتصال المستمر بالمواد الضارة في مكان العمل.
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