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https://sputnikarabic.ae/20231227/متحدث-الحرس-الثوري-الإيراني-طوفان-الأقصى-كان-إحدى-عمليات-الانتقام-لاغتيال-سليماني-1084488363.html
متحدث الحرس الثوري الإيراني: "طوفان الأقصى" كان إحدى عمليات الانتقام لاغتيال سليماني
متحدث الحرس الثوري الإيراني: "طوفان الأقصى" كان إحدى عمليات الانتقام لاغتيال سليماني
أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كانت ضمن عمليات الانتقام... 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T08:14+0000
2023-12-27T08:46+0000
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وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، في تصريحات متلفزة، اليوم الأربعاء، إن "عملية طوفان الأقصى كانت إحدى عمليات الانتقام لاغتيال سليماني، وهذه الانتقامات ستبقى مستمرة".علّقت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على اغتيال مستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا، العميد رضي موسوي، إثر غارة إسرائيلية.وأضاف كنعاني أن "هذا الاغتيال يأتي استمرارًا لجميع الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني، منتهكًا جميع القوانين الدولية"، مؤكدًا أن "إيران ستحتفظ بحق الرد على هذه الجريمة في الزمان والمكان الملائمين".وكان الحرس الثوري الإيراني قد أكد، مساء يوم 25 ديسمبر الجاري، مقتل رضي موسوي، أحد المستشارين العسكريين القدامى للحرس الثوري في سوريا.في هذه الأثناء، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "تل أبيب تتوقع ردًا على الجبهة الشمالية على مقتل مستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا".ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن "الجيش يستعد لرد إيراني محتمل على مقتل رضي موسوي، أحد المستشارين العسكريين القدامى للحرس الثوري في سوريا".يشار إلى أن موسوي، كان يعمل مع الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل في يناير/ كانون الثاني 2020 في العراق، نتيجة هجوم صاروخي أمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20231227/إيران-في-رسالة-إلى-مجلس-الأمن-سنرد-على-إسرائيل-في-الوقت-المناسب-1084485886.html
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العالم, إيران, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
العالم, إيران, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي

متحدث الحرس الثوري الإيراني: "طوفان الأقصى" كان إحدى عمليات الانتقام لاغتيال سليماني

08:14 GMT 27.12.2023 (تم التحديث: 08:46 GMT 27.12.2023)
© AP Photo / Vahid Salemiعناصر الحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران
عناصر الحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
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أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كانت ضمن عمليات الانتقام لاغتيال قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني.
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، في تصريحات متلفزة، اليوم الأربعاء، إن "عملية طوفان الأقصى كانت إحدى عمليات الانتقام لاغتيال سليماني، وهذه الانتقامات ستبقى مستمرة".
علّقت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على اغتيال مستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا، العميد رضي موسوي، إثر غارة إسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان له، إن "طهران تدين هذه الخطوة الإرهابية بشدة وتعدها علامة أخرى على طبيعة الكيان الصهيوني"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأضاف كنعاني أن "هذا الاغتيال يأتي استمرارًا لجميع الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني، منتهكًا جميع القوانين الدولية"، مؤكدًا أن "إيران ستحتفظ بحق الرد على هذه الجريمة في الزمان والمكان الملائمين".
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وكان الحرس الثوري الإيراني قد أكد، مساء يوم 25 ديسمبر الجاري، مقتل رضي موسوي، أحد المستشارين العسكريين القدامى للحرس الثوري في سوريا.

وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن ذلك جاء "خلال الهجوم الصاروخي الإجرامي الذي شنه النظام الصهيوني على دمشق"، مؤكدًا أن "النظام الصهيوني الغاصب والوحشي سيدفع ثمن جريمة اغتيال أحد رفاق الجنرال قاسم سليماني، والذي كان مسؤولاً عن دعم جبهة المقاومة في سوريا"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

في هذه الأثناء، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "تل أبيب تتوقع ردًا على الجبهة الشمالية على مقتل مستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا".
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن "الجيش يستعد لرد إيراني محتمل على مقتل رضي موسوي، أحد المستشارين العسكريين القدامى للحرس الثوري في سوريا".
يشار إلى أن موسوي، كان يعمل مع الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل في يناير/ كانون الثاني 2020 في العراق، نتيجة هجوم صاروخي أمريكي.
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