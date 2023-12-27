https://sputnikarabic.ae/20231227/متحدث-الحرس-الثوري-الإيراني-طوفان-الأقصى-كان-إحدى-عمليات-الانتقام-لاغتيال-سليماني-1084488363.html

متحدث الحرس الثوري الإيراني: "طوفان الأقصى" كان إحدى عمليات الانتقام لاغتيال سليماني

متحدث الحرس الثوري الإيراني: "طوفان الأقصى" كان إحدى عمليات الانتقام لاغتيال سليماني

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كانت ضمن عمليات الانتقام... 27.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-27T08:14+0000

2023-12-27T08:14+0000

2023-12-27T08:46+0000

العالم

إيران

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

طوفان الأقصى

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/19/1081367883_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2ce989060e3f077a024c01e479ac8a5c.jpg

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، في تصريحات متلفزة، اليوم الأربعاء، إن "عملية طوفان الأقصى كانت إحدى عمليات الانتقام لاغتيال سليماني، وهذه الانتقامات ستبقى مستمرة".علّقت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على اغتيال مستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا، العميد رضي موسوي، إثر غارة إسرائيلية.وأضاف كنعاني أن "هذا الاغتيال يأتي استمرارًا لجميع الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني، منتهكًا جميع القوانين الدولية"، مؤكدًا أن "إيران ستحتفظ بحق الرد على هذه الجريمة في الزمان والمكان الملائمين".وكان الحرس الثوري الإيراني قد أكد، مساء يوم 25 ديسمبر الجاري، مقتل رضي موسوي، أحد المستشارين العسكريين القدامى للحرس الثوري في سوريا.في هذه الأثناء، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "تل أبيب تتوقع ردًا على الجبهة الشمالية على مقتل مستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا".ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن "الجيش يستعد لرد إيراني محتمل على مقتل رضي موسوي، أحد المستشارين العسكريين القدامى للحرس الثوري في سوريا".يشار إلى أن موسوي، كان يعمل مع الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل في يناير/ كانون الثاني 2020 في العراق، نتيجة هجوم صاروخي أمريكي.

https://sputnikarabic.ae/20231227/إيران-في-رسالة-إلى-مجلس-الأمن-سنرد-على-إسرائيل-في-الوقت-المناسب-1084485886.html

إيران

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, إيران, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي