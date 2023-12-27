عربي
https://sputnikarabic.ae/20231227/مستشار-أردوغان-موقف-تركيا-مختلف-عن-الاتحاد-الأوروبي-حول-العقوبات-ضد-روسيا-1084509747.html
مستشار أردوغان: موقف تركيا مختلف عن الاتحاد الأوروبي حول العقوبات ضد روسيا
مستشار أردوغان: موقف تركيا مختلف عن الاتحاد الأوروبي حول العقوبات ضد روسيا
أفاد كبير مستشاري الرئيس التركي السفير عاكف كاجاتاي كيليتش، اليوم الأربعاء، أن تركيا والاتحاد الأوروبي لديهما آراء مختلفة بشأن العقوبات ضد روسيا، لكن البلاد... 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T20:09+0000
2023-12-27T20:09+0000
أخبار تركيا اليوم
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
رجب طيب أردوغان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101674/99/1016749934_0:284:2720:1814_1920x0_80_0_0_6fa4ed396691811f4080dae8d259c0e9.jpg
وقال كيليك في مقابلة مع قناة "تي آر تي هابر" التلفزيونية: "لدينا مواقف مختلفة بشأن مسألة العقوبات ضد روسيا، وعندما سئلت في الاتحاد الأوروبي عن العقوبات، فوجئت وسألتهم هل أصبحنا أعضاء في الاتحاد الأوروبي؟. نحن نسير على خطى الأمم المتحدة في هذا الصدد، ولدينا وجهة نظرنا الخاصة. لكن في الوقت نفسه، نحن لا نسلك طريقا التفافيا (للتحايل على العقوبات ضد روسيا)".وصرح إبراهيم كالين، الذي شغل سابقا منصب الممثل الرسمي للرئيس التركي، وهو الآن رئيس منظمة الاستخبارات الوطنية، أنه إذا فرضت تركيا عقوبات على روسيا، فإنها ستنعكس في المقام الأول على أنقرة نفسها.أفادت وسيلة إعلام فرنسية، بأن الاقتصاد الروسي ينمو على الرغم من العقوبات الغربية والصراع في أوكرانيا، وأن الدعم الذي يحظى به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في البلاد لا يتزعزع. وجاء في تلك الوسيلة: "الاقتصاد الروسي ينمو، وينمو بشكل أسرع من اقتصاد منطقة اليورو".وأوضحت صحيفة "ليكسبريس" الفرنسية، أن "الإنتاج الصناعي ارتفع أيضا بنسبة 7.5%، وأن الروس يدعمون موقف الرئيس بوتين، بشأن العملية الخاصة".وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قارن الرئيس بوتين، نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا وأوروبا، في عام 2023، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الروسي في هذا المجال يتفوق على أي اقتصاد أوروبي.
https://sputnikarabic.ae/20231227/مستشار-أردوغان-السويد-اتخذت-عددا-من-الخطوات-الجادة-من-أجل-الانضمام-إلى-حلف-الناتو-1084508830.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101674/99/1016749934_0:29:2720:2069_1920x0_80_0_0_8b6e3b7a7cb7ccbf59d9597bd9bed4c8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, رجب طيب أردوغان

مستشار أردوغان: موقف تركيا مختلف عن الاتحاد الأوروبي حول العقوبات ضد روسيا

20:09 GMT 27.12.2023
© AP Photo / Murad Sezerعلما الاتحاد الأوروبي وتركيا
علما الاتحاد الأوروبي وتركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Murad Sezer
تابعنا عبر
أفاد كبير مستشاري الرئيس التركي السفير عاكف كاجاتاي كيليتش، اليوم الأربعاء، أن تركيا والاتحاد الأوروبي لديهما آراء مختلفة بشأن العقوبات ضد روسيا، لكن البلاد ليست "طريقا التفافيا" في هذا الشأن.
وقال كيليك في مقابلة مع قناة "تي آر تي هابر" التلفزيونية: "لدينا مواقف مختلفة بشأن مسألة العقوبات ضد روسيا، وعندما سئلت في الاتحاد الأوروبي عن العقوبات، فوجئت وسألتهم هل أصبحنا أعضاء في الاتحاد الأوروبي؟. نحن نسير على خطى الأمم المتحدة في هذا الصدد، ولدينا وجهة نظرنا الخاصة. لكن في الوقت نفسه، نحن لا نسلك طريقا التفافيا (للتحايل على العقوبات ضد روسيا)".
وقال مولود جاويش أوغلو، عندما كان وزيرا للداخلية التركية، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، إن أنقرة لا تنضم إلى العقوبات الأحادية ضد روسيا، بينما لا تسمح بالتحايل عليها أيضا.
وصرح إبراهيم كالين، الذي شغل سابقا منصب الممثل الرسمي للرئيس التركي، وهو الآن رئيس منظمة الاستخبارات الوطنية، أنه إذا فرضت تركيا عقوبات على روسيا، فإنها ستنعكس في المقام الأول على أنقرة نفسها.
السويد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
مستشار أردوغان: السويد اتخذت عددا من الخطوات الجادة من أجل الانضمام إلى حلف الناتو
19:20 GMT
أفادت وسيلة إعلام فرنسية، بأن الاقتصاد الروسي ينمو على الرغم من العقوبات الغربية والصراع في أوكرانيا، وأن الدعم الذي يحظى به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في البلاد لا يتزعزع.
وجاء في تلك الوسيلة: "الاقتصاد الروسي ينمو، وينمو بشكل أسرع من اقتصاد منطقة اليورو".
وأوضحت صحيفة "ليكسبريس" الفرنسية، أن "الإنتاج الصناعي ارتفع أيضا بنسبة 7.5%، وأن الروس يدعمون موقف الرئيس بوتين، بشأن العملية الخاصة".
وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قارن الرئيس بوتين، نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا وأوروبا، في عام 2023، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الروسي في هذا المجال يتفوق على أي اقتصاد أوروبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военнослужащие проходят мимо разрушенных зданий по дороге Салахеддин, которая соединяет север сектора Газа с югом, в районе Зейтун на окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ارتفاع حصيلة الحرب في غزة إلى أكثر من 21 ألف قتيل.. صور وفيديو16:59 GMTЧлены экипажа боевой машины пехоты БМП-1АМ Басурманин ЦВО на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:07 GMTИзраильские военнослужащие проходят мимо разрушенных зданий по дороге Салахеддин, которая соединяет север сектора Газа с югом, в районе Зейтун на окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ترفض المبادرة المصرية للتهدئة.. صور وفيديوأمس, 20:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала