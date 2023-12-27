https://sputnikarabic.ae/20231227/مستشار-أردوغان-السويد-اتخذت-عددا-من-الخطوات-الجادة-من-أجل-الانضمام-إلى-حلف-الناتو-1084508830.html

مستشار أردوغان: السويد اتخذت عددا من الخطوات الجادة من أجل الانضمام إلى حلف الناتو

مستشار أردوغان: السويد اتخذت عددا من الخطوات الجادة من أجل الانضمام إلى حلف الناتو

صرح عاكف كاجاتاي كيليتش، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بأن السويد اتخذت بالفعل خطوات جادة هادفة إلى أن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي... 27.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-27T19:20+0000

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أنقرة- سبوتنيك. وأضاف كيليتش في تصريحات تلفزيونية أن "السويد عدلت تشريعاتها ودستورها، واتخذت خطوات جادة منذ قمة مدريد، خاصة ما يتعلق بتعديل القوانين، وهي خطوات ليست بسيطة، ونأمل أن يطرأ المزيد من التغييرات، ونأمل في إحراز تقدم جاد".وفي وقت سابق، أفاد مصدر في البرلمان التركي لسبوتنيك، أمس الثلاثاء، بأن لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي وافقت على بروتوكول عضوية السويد في الناتو، مع تصويت أحزاب معارضة ضد القرار. وأوضح المصدر أنه تم تقديم وثيقة البروتوكول إلى الجمعية العامة للنظر فيها، حيث اعتمدت الوثيقة بأغلبية الأصوات، وصوتت أحزاب المعارضة "حزب الخير" و"حزب السعادة" ضدها. وعلّق رئيس حزب "رودينا"، دوغو بيرينسك، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" واصفا هذا الموقف بأنه: "خطأ كبير، إنه جريمة ضد مستقبل تركيا، وسنشهد تأثيرها في المستقبل القريب. ما هو الناتو؟ أولئك الذين يدعمون حزب العمال الكردستاني! (حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا كإرهابي)، الناتو هو أولئك الذين حاولوا القيام بانقلابات في تركيا، أن نقول نعم للناتو هو خيانة تركيا".وطالب بيرينسك البرلمان بإلغاء الموافقة: "أناشد البرلمان التركي، أن يرفض رفضا قاطعا البروتوكول (عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي)، فأنتم أعضاء في البرلمان التركي، وليس في حلف شمال الأطلسي، سوف نراقب تطور (الوضع). أعلن لكم أنه في غضون عامين سننسحب من الناتو".وأكد وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، في وقت سابق، أن تركيا يمكن أن تصادق على البروتوكول الخاص بعضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في غضون أسابيع قليلة.

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