https://sputnikarabic.ae/20231227/نتنياهو-أردوغان-يرتكب-إبادة-جماعية-ضد-الأكراد-وهو-آخر-شخص-يمكن-أن-يعظنا--1084500670.html
نتنياهو: أردوغان يرتكب "إبادة جماعية" ضد الأكراد وهو آخر شخص يمكن أن يعظنا
نتنياهو: أردوغان يرتكب "إبادة جماعية" ضد الأكراد وهو آخر شخص يمكن أن يعظنا
شنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجوما على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زاعما أنه "يرتكب إبادة جماعية ضد الأكراد وهو آخر من يمكنه أن يعظ إسرائيل... 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T14:28+0000
2023-12-27T14:28+0000
2023-12-27T14:28+0000
رجب طيب أردوغان
بنيامين نتنياهو
قطاع غزة
إسرائيل
العالم
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جاء ذلك في تدوينة لنتنياهو عبر حسابه على منصة "إكس"، بعد وقت قصير من تصريحات للرئيس التركي، شبّه فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"الزعيم النازي، أدولف هتلر".وقال نتنياهو: "أردوغان الذي يرتكب إبادة جماعية ضد الأكراد، والذي يحمل الرقم القياسي العالمي في سجن الصحفيين المعارضين لحكمه، هو آخر من يستطيع أن يعظنا بالأخلاق".وأضاف نتنياهو أن "الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم الذي يحارب ويدمر المنظمة الإرهابية الأكثر بشاعة وقسوة في العالم، حماس وداعش، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية والتي يشيد بها أردوغان ويستضيف كبار مسؤوليها"، على حد تعبيره.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال الرئيس التركي، في كلمة ألقاها، خلال فعالية توزيع جوائز علمية وأكاديمية، في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، إن "العلماء الذين يقرون بوجود الظلم في غزة، يتعرضون اليوم لضغوط وتهديدات مثلما كان الأمر في ألمانيا النازية، قبل 80 عاماً".وانتقد أردوغان الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وسياسات نتنياهو في هذا الخصوص، متسائلًا: "ما الفرق بينكم (نتنياهو وجيشه) وبين ما فعله (الزعيم النازي الألماني) هتلر؟ ما يفعله نتنياهو أفظع بكثير مما فعله هتلر"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية.وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة، راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 21 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 54 ألفا آخرين، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
رجب طيب أردوغان, بنيامين نتنياهو, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
رجب طيب أردوغان, بنيامين نتنياهو, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
نتنياهو: أردوغان يرتكب "إبادة جماعية" ضد الأكراد وهو آخر شخص يمكن أن يعظنا
شنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجوما على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زاعما أنه "يرتكب إبادة جماعية ضد الأكراد وهو آخر من يمكنه أن يعظ إسرائيل بالأخلاق".
جاء ذلك في تدوينة لنتنياهو عبر حسابه على منصة "إكس"، بعد وقت قصير من تصريحات للرئيس التركي، شبّه فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"الزعيم النازي، أدولف هتلر".
وقال نتنياهو
: "أردوغان الذي يرتكب إبادة جماعية ضد الأكراد، والذي يحمل الرقم القياسي العالمي في سجن الصحفيين المعارضين لحكمه، هو آخر من يستطيع أن يعظنا بالأخلاق".
وأضاف نتنياهو أن "الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم الذي يحارب ويدمر المنظمة الإرهابية الأكثر بشاعة وقسوة في العالم، حماس وداعش، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية والتي يشيد بها أردوغان ويستضيف كبار مسؤوليها"، على حد تعبيره.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال الرئيس التركي، في كلمة ألقاها، خلال فعالية توزيع جوائز علمية وأكاديمية، في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، إن "العلماء الذين يقرون بوجود الظلم في غزة، يتعرضون اليوم لضغوط وتهديدات مثلما كان الأمر في ألمانيا النازية، قبل 80 عاماً".
وانتقد أردوغان الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وسياسات نتنياهو في هذا الخصوص، متسائلًا: "ما الفرق بينكم (نتنياهو وجيشه) وبين ما فعله (الزعيم النازي الألماني) هتلر؟ ما يفعله نتنياهو أفظع بكثير مما فعله هتلر"، بحسب ما نقلته وكالة
"الأناضول" التركية.
وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة، راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 21 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 54 ألفا آخرين، وفق سلطات القطاع الصحية
، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.