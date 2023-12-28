https://sputnikarabic.ae/20231228/أبرز-أحداث-2023-العام-الأكثر-دموية-وإثارة-1084532482.html
أبرز أحداث 2023... العام الأكثر دموية وإثارة
أبرز أحداث 2023... العام الأكثر دموية وإثارة
شهد عام 2023 أحداثا سياسية واقتصادية وعسكرية عالمية ترتبط بالشرق الأوسط بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كان أبرزها الوضع في أوكرانيا وتوسيع "بريكس" والمصالحة... 28.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-28T14:09+0000
2023-12-28T14:09+0000
2023-12-28T14:09+0000
انفوجرافيك
أخبار أوكرانيا
العدوان الإسرائيلي على غزة
زلزال
أخبار ليبيا اليوم
أخبار السعودية اليوم
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2023
الأخبار
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سبوتنيك عربي
انفوجرافيك, أخبار أوكرانيا, العدوان الإسرائيلي على غزة, زلزال, أخبار ليبيا اليوم, أخبار السعودية اليوم, инфографика
انفوجرافيك, أخبار أوكرانيا, العدوان الإسرائيلي على غزة, زلزال, أخبار ليبيا اليوم, أخبار السعودية اليوم, инфографика
أبرز أحداث 2023... العام الأكثر دموية وإثارة
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شهد عام 2023 أحداثا سياسية واقتصادية وعسكرية عالمية ترتبط بالشرق الأوسط بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كان أبرزها الوضع في أوكرانيا وتوسيع "بريكس" والمصالحة السعودية الإيرانية وحرب غزة.