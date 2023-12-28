https://sputnikarabic.ae/20231228/استطلاع-غانتس-يتصدر-والليكود-بقيادة-نتنياهو-يتراجع-لـ-16-مقعدا-1084539884.html

استطلاع: غانتس يتصدر والليكود بقيادة نتنياهو يتراجع إلى 16 مقعدا

استطلاع: غانتس يتصدر والليكود بقيادة نتنياهو يتراجع إلى 16 مقعدا

كشف استطلاع جديد للرأي، نُشرت نتائجه في إسرائيل، أن انهيار حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو منذ اندلاع الحرب مستمر، ولو أجريت الانتخابات اليوم، سيحصل على 16 مقعدا... 28.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-28T19:38+0000

2023-12-28T19:38+0000

2023-12-28T19:39+0000

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جاء ذلك وفق نتائج الاستطلاع الذي أجرته القناة "13" الإشرائيلية ونشرت نتائجه مساء اليوم الخميس.وبحسب الاستطلاع، في حال أجريت الانتخابات اليوم، سيحصل "الليكود" على 16 مقعدا، أي نصف تمثيله الحالي في الكنيست والبالغ 32 مقعدا.وسيحصل حزب "هناك مستقبل" بقيادة رئيس المعارضة يائير لابيد على 15 مقعدا، انخفاضا من 24 مقعدا لديه الآن في الكنيست.وسيكون حزب "المعسكر الرسمي" بقيادة الوزير في مجلس الحرب، بيني غانتس، هو الحزب الأكبر حيث حصل على 38 مقعدا، ارتفاعا من 12 مقعدا حصل عليها خلال الانتخابات الأخيرة.وبحسب الاستطلاع، حصل حزب "شاس" الديني على 9 مقاعد (انخفاضا من 11)، و"عوتسما يهوديت" بقيادة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير و"إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدرو ليبرمان على 8 مقاعد لكل منهما (ارتفاعا من 6 لكل منهما حاليا).وحصل حزب "يهودية التوراة" الديني على 7 مقاعد (كما وضعه الحالي)، والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس على 6 مقاعد (5 حاليا)، و"الصهيونية الدينية" بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريش على 5 مقاعد (7 حاليا)، بينما حصل حزب "ميرتس" اليساري (غير ممثل حاليا) و"الجبهة- العربية للتغيير" (5 مقاعد حاليا) على 4 مقاعد لكل منهما، فيما لم يتمكن حزب العمل (4 مقاعد الآن)، و"التجمع الوطني الديمقراطي" العربي (غير ممثل) من تجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25% من إجمالي أصوات الناخبين.وتظهر خريطة الكتل أن كتلة الأحزاب في الائتلاف الحكومي الحالي بقيادة نتنياهو حصلت على 45 مقعدا، مقابل 71 لكتلة الائتلاف السابق. ويتطلب تشكيل الحكومة في إسرائيل، كتلة من الأحزاب قوامها 61 مقعدا على الأقل.ويقول مراقبون في إسرائيل، إن الحرب الحالية في غزة، رسمت نهاية الطريق السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، والذي يرفض إيقاف الحرب.

https://sputnikarabic.ae/20231219/طوفان-الأقصى-يجرف-شعبية-نتنياهو-ويهدد-بنهايته-سياسيا-وفق-استطلاع-جديد-1084265739.html

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