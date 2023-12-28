https://sputnikarabic.ae/20231228/النيجر-والسعودية-تبحثان-تعزيز-التعاون-العسكري-1084535918.html
النيجر والسعودية تبحثان تعزيز التعاون العسكري
النيجر والسعودية تبحثان تعزيز التعاون العسكري
التقى وزير الدفاع في دولة النيجر الجنرال ساليفو مودي، اليوم الخميس، سفير المملكة العربية السعودية لدى النيجر الدكتور زيد بن مخلد الحربي، حيث بحثا سبل تعزيز... 28.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-28T16:00+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المجلس الوطني لحماية الوطن [المجلس العسكري الحاكم في النيجر] في بيان اليوم: "استقبل وزير الدولة وزير الدفاع الوطني الجنرال ساليفو مودي صباح اليوم، الدكتور زيد بن مخلد الحربي، سفير المملكة العربية السعودية لدى النيجر، وركزت المناقشات بينهما على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكري بين البلدين".وحسب البيان، ناقش المسؤولان السبل والوسائل الممكنة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين النيجر والسعودية، خاصة في مجال الدفاع والأمن.كما بحث الطرفان الفرص الواعدة للتعاون بين البلدين في مختلف القطاعات.وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا، يوم 26 تموز/يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال في البلاد.وبالمقابل، فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عقوبات على النيجر، ولوحت بإمكانية التدخل عسكريا، لإعادة بازوم إلى منصبه.فيما وقعت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، اتفاقا أمنيا في أيلول/ سبتمبر، تعهدت فيه بمساعدة بعضها بعضا في حالة وقوع أي عدوان خارجي.وأعلنت النيجر وبوركينا فاسو، في 2 كانون الأول/ديسمبر، انسحابهما من مجموعة دول الساحل الخمس؛ وذلك بعد عام من انسحاب مالي من هذه المنظمة، التي تشكلت في عام 2014، وأطلقت قوتها لمكافحة الإرهاب في عام 2017.
https://sputnikarabic.ae/20231219/رئيس-وزراء-النيجر-نسعى-لتعزيز-التعاون-العسكري-والاقتصادي-مع-روسيا-1084253690.html
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النيجر, أخبار النيجر, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
النيجر, أخبار النيجر, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
النيجر والسعودية تبحثان تعزيز التعاون العسكري
التقى وزير الدفاع في دولة النيجر الجنرال ساليفو مودي، اليوم الخميس، سفير المملكة العربية السعودية لدى النيجر الدكتور زيد بن مخلد الحربي، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكري.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المجلس الوطني لحماية الوطن [المجلس العسكري الحاكم في النيجر] في بيان اليوم: "استقبل وزير الدولة وزير الدفاع الوطني الجنرال ساليفو مودي صباح اليوم، الدكتور زيد بن مخلد الحربي، سفير المملكة العربية السعودية
لدى النيجر، وركزت المناقشات بينهما على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكري بين البلدين".
وحسب البيان، ناقش المسؤولان السبل والوسائل الممكنة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين النيجر والسعودية، خاصة في مجال الدفاع والأمن.
كما بحث الطرفان الفرص الواعدة للتعاون بين البلدين في مختلف القطاعات.
وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا، يوم 26 تموز/يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال في البلاد.
وبالمقابل، فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس
" عقوبات على النيجر، ولوحت بإمكانية التدخل عسكريا، لإعادة بازوم إلى منصبه.
فيما وقعت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، اتفاقا أمنيا في أيلول/ سبتمبر، تعهدت فيه بمساعدة بعضها بعضا في حالة وقوع أي عدوان خارجي.
وأعلنت النيجر وبوركينا فاسو
، في 2 كانون الأول/ديسمبر، انسحابهما من مجموعة دول الساحل الخمس؛ وذلك بعد عام من انسحاب مالي من هذه المنظمة، التي تشكلت في عام 2014، وأطلقت قوتها لمكافحة الإرهاب في عام 2017.