https://sputnikarabic.ae/20231228/خبير-النظام-في-كييف-لا-يستطيع-أن-يقوم-لا-بسلام-ولا-باستسلام-1084532976.html

خبير: النظام في كييف لا يستطيع أن يقوم لا بسلام ولا باستسلام

خبير: النظام في كييف لا يستطيع أن يقوم لا بسلام ولا باستسلام

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع": لقاء صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع المدير العام للوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا"، إسرائيل... 28.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-28T14:24+0000

2023-12-28T14:24+0000

2023-12-28T14:24+0000

راديو

حصاد الأسبوع

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خبير: النظام في كييف لا يستطيع أن يقوم لا بسلام ولا باستسلام خبير: النظام في كييف لا يستطيع أن يقوم لا بسلام ولا باستسلام

تحدّث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة صحفية مع المدير العام للوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا" دميتري كيسيليوف وتطرّق في حديثه إلى القضايا الراهنة التي تخصّ السياسة الخارجية والمسائِل الدولية. وتعليقاً على ما قاله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال الباحث والخبير في الشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي:خبير: استمرار العدوان يعرّض منطقة الشرق الأوسط إلى خطر الانفجارذكرت الصحيفة الأمريكية أنّ حماس وإسرائيل بعيدتان كل البعد عن التوصّل إلى هدنة دائمة في قطاع غزة، إذ تطرحان شروطا مستحيلة التنفيذ. يقول الكاتب والمحلل السياسي رئيس مؤسسة فيميد للإعلام، الدكتور إبراهيم المدهون، لبرنامجنا بهذا الصدد:خبير: ما يحدث في أوكرانيا هو الرمق الأخير في الجسد الأوكرانيأفادت وكالة إعلام أمريكية بتغيير الولايات المتحدة والدول الأوروبية ضمنيا مهمة سياستها تجاه أوكرانيا من "النصر الكامل على روسيا" إلى تعزيز موقف كييف من محادثات السلام المحتملة، والتي من المرجح أن تعني تنازلات إقليمية لموسكو. حول هذا تحدث لبرنامجنا الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد الديهي:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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