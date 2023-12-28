عربي
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط دمشق
https://sputnikarabic.ae/20231228/خبير-بعض-القوى-تحاول-إنهاء-الكيان-الدستوري-لإقليم-كردستان-العراق-1084540616.html
خبير: بعض القوى تحاول إنهاء "الكيان الدستوري" لإقليم كردستان العراق
خبير: بعض القوى تحاول إنهاء "الكيان الدستوري" لإقليم كردستان العراق
قال كفاح محمود، الباحث السياسي والخبير في الشؤون الكردية والعراقية، إن بعض القوى، التي لا تؤمن بالنظام الفيدرالي الذي نص عليه الدستور العراقي تعمل منذ سنوات... 28.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-28T20:27+0000
2023-12-28T20:27+0000
حصري
أخبار كردستان
العراق
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102638/93/1026389335_0:151:3103:1896_1920x0_80_0_0_952a80151de75f1e8b3bd30def13189e.jpg
وأضاف في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: "كما تسعى تلك القوى إلى تقزيم دور الإقليم لإنهاء كيانه الدستوري، بعد أن رفضت محاولات عدة محافظات للتحول إلى أقاليم كما حدث مع البصرة وصلاح الدين ونينوى".وأوضح محمود أن "هذه القوى هي التي أوقفت تطبيق المادة 140 من الدستور التي تعالج وضع المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، كما تعمل على عدم تشريع قانون المجلس الاتحادي وهو القسم الثاني والأهم في البرلمان العراقي".وتابع: "تعمل تلك القوى على إعاقة تشكيل محكمة دستورية اتحادية وتشريع قانون للنفط والغاز، الذي يحل الإشكاليات النفطية، كما أنها عطلت أكثر من 50 مادة من الدستور".وقال الباحث السياسي: "لذلك، فإن هذه القوى تضغط على الإقليم لوقف نموه الاقتصادي وإفقار سكانه، وقد أنفقت مئات الملايين من الدولارات لإيقاف تصدير نفطه كما كانت تعمل على منع الشركات من شراء صادرات الإقليم من النفط ناهيك عن المنتجات الأخرى".ولفت كفاح محمود إلى أنه تم قطع رواتب الإقليم لكي تجعل منها ورقة للضغط الدائم على حكومة الإقليم، مشيرا إلى أن العملية بذاتها غير قانونية ومخالفة للدستور لأنها جزء من صلاحيات الإقليم حصريا.وتابع: "حكومة الإقليم زودت الحكومة الاتحادية بكل المعلومات المتعلقة بعدد الموظفين وحجم الواردات من غير النفط الذي تم إيقاف تصديره منذ مارس/ آذار الماضي حتى الآن"، مشيرا إلى أن "هذا الإيقاف الذي تسبب في ضياع أكثر من سبعة مليارات دولار من أموال الكوردستانيين والعراقيين على حد سواء".وفي يونيو/ حزيران الماضي، قال رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، مسعود بارزاني، إن "إقليم كردستان ليس خطاً أحمر فحسب، بل هو خط الموت أيضا"، مضيفا: " إما كردستان أو الفناء"، وذلك بسبب بعض الفقرات التي اعتمدها البرلمان، تخص إقليم كردستان العراق، ضمن الموازنة العامة للبلاد.ولفت بارزاني إلى وجود ما وصفه بـ "محاولات في مجلس النواب العراقي، غير مسؤولة وغير دستورية تهدف لتعميق المشاكل وانتهاك الحقوق المشروعة للشعب الكردستاني".وفي وقت سابق، حذر عمر الحلبوسي، الخبير الاقتصادي العراقي، من تفاقم الصراع الدائم حول تقاسم الموازنة، وصراع المكاسب الذي جعل من الموازنة فريسة يتصارع عليها الموجودون في السلطة، بصورة تقود للتصادم وزيادة الصراعات والخلافات الكبيرة، التي ستؤثر على الشعب العراقي.
https://sputnikarabic.ae/20230923/كردستان-العراق-تتطلع-لتطوير-العلاقات-مع-روسيا-في-الاقتصاد-والطاقة-1081305386.html
أخبار كردستان
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102638/93/1026389335_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_bfc4dc9f489619ef9094a296cd187adb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار كردستان, العراق, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار كردستان, العراق, العالم العربي, الأخبار

خبير: بعض القوى تحاول إنهاء "الكيان الدستوري" لإقليم كردستان العراق

20:27 GMT 28.12.2023
© AFP 2023 / Ahmad Al-Rubayeالنساء الكرديات خلال مشاركتهن في تصويت استفتاء إقليم كردستان العراق، 25 سبتمبر/ أيلول 2017
النساء الكرديات خلال مشاركتهن في تصويت استفتاء إقليم كردستان العراق، 25 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2023
© AFP 2023 / Ahmad Al-Rubaye
تابعنا عبر
حصري
قال كفاح محمود، الباحث السياسي والخبير في الشؤون الكردية والعراقية، إن بعض القوى، التي لا تؤمن بالنظام الفيدرالي الذي نص عليه الدستور العراقي تعمل منذ سنوات على تجريد إقليم كردستان العراق من صلاحياته.
وأضاف في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: "كما تسعى تلك القوى إلى تقزيم دور الإقليم لإنهاء كيانه الدستوري، بعد أن رفضت محاولات عدة محافظات للتحول إلى أقاليم كما حدث مع البصرة وصلاح الدين ونينوى".
وأوضح محمود أن "هذه القوى هي التي أوقفت تطبيق المادة 140 من الدستور التي تعالج وضع المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، كما تعمل على عدم تشريع قانون المجلس الاتحادي وهو القسم الثاني والأهم في البرلمان العراقي".
وتابع: "تعمل تلك القوى على إعاقة تشكيل محكمة دستورية اتحادية وتشريع قانون للنفط والغاز، الذي يحل الإشكاليات النفطية، كما أنها عطلت أكثر من 50 مادة من الدستور".
وقال الباحث السياسي: "لذلك، فإن هذه القوى تضغط على الإقليم لوقف نموه الاقتصادي وإفقار سكانه، وقد أنفقت مئات الملايين من الدولارات لإيقاف تصدير نفطه كما كانت تعمل على منع الشركات من شراء صادرات الإقليم من النفط ناهيك عن المنتجات الأخرى".
رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
كردستان العراق تتطلع لتطوير العلاقات مع روسيا في الاقتصاد والطاقة
23 سبتمبر, 00:35 GMT
ولفت كفاح محمود إلى أنه تم قطع رواتب الإقليم لكي تجعل منها ورقة للضغط الدائم على حكومة الإقليم، مشيرا إلى أن العملية بذاتها غير قانونية ومخالفة للدستور لأنها جزء من صلاحيات الإقليم حصريا.
وتابع: "حكومة الإقليم زودت الحكومة الاتحادية بكل المعلومات المتعلقة بعدد الموظفين وحجم الواردات من غير النفط الذي تم إيقاف تصديره منذ مارس/ آذار الماضي حتى الآن"، مشيرا إلى أن "هذا الإيقاف الذي تسبب في ضياع أكثر من سبعة مليارات دولار من أموال الكوردستانيين والعراقيين على حد سواء".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، قال رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، مسعود بارزاني، إن "إقليم كردستان ليس خطاً أحمر فحسب، بل هو خط الموت أيضا"، مضيفا: " إما كردستان أو الفناء"، وذلك بسبب بعض الفقرات التي اعتمدها البرلمان، تخص إقليم كردستان العراق، ضمن الموازنة العامة للبلاد.
ولفت بارزاني إلى وجود ما وصفه بـ "محاولات في مجلس النواب العراقي، غير مسؤولة وغير دستورية تهدف لتعميق المشاكل وانتهاك الحقوق المشروعة للشعب الكردستاني".
وفي وقت سابق، حذر عمر الحلبوسي، الخبير الاقتصادي العراقي، من تفاقم الصراع الدائم حول تقاسم الموازنة، وصراع المكاسب الذي جعل من الموازنة فريسة يتصارع عليها الموجودون في السلطة، بصورة تقود للتصادم وزيادة الصراعات والخلافات الكبيرة، التي ستؤثر على الشعب العراقي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО РСЗО заряжают БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:03 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل 3 جنود إسرائيليين بينهم ضابطان وسط غزة.. صور وفيديوأمس, 22:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала