https://sputnikarabic.ae/20231228/دائرة-العقم-لدى-الرجال-تتوسع-عالميا-5-خطوات-للوقاية-1084517976.html

دائرة العقم لدى الرجال تتوسع عالميا... 5 خطوات للوقاية

دائرة العقم لدى الرجال تتوسع عالميا... 5 خطوات للوقاية

كثُر الحديث في الآونة الأخيرة من خلال مراجعة للأدبيات حول ما إذا كان الرجال الذين تم تشخيص إصابتهم بالعقم يعانون من ضائقة نفسية أكبر من الرجال الذين يتمتعون... 28.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-28T08:48+0000

2023-12-28T08:48+0000

2023-12-28T08:48+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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تم التوصل من خلال مراجعة الأدبيات إلى أنه بغض النظر عن سبب العقم، فإن الرجال في الأزواج الذين يعانون من العقم لديهم أعراض الاكتئاب والقلق والضيق النفسي العام، ونوعية أسوأ في بعض جوانب الحياة، وذلك مقارنة بالرجال الذين لديهم خصوبة.تظهر الأبحاث أيضًا أن عدد الحيوانات المنوية آخذ في الانخفاض في جميع أنحاء العالم، وأن نمط الحياة والعوامل البيئية يمكن أن تقلل من خصوبة الرجال.1. حاول أن تكون ضمن نطاق الوزن الصحيتسبب السمنة تغيرات هرمونية لها آثار سلبية على السائل المنوي، بما في ذلك العدد الإجمالي للحيوانات المنوية، وقدرة الحيوانات المنوية على الحركة، وعدد الحيوانات المنوية الحية، وعدد الحيوانات المنوية ذات الشكل الطبيعي.2. تجنب المواد الروحيةويرتبط تعاطي المخدرات الترفيهية بتدهور الصحة الإنجابية. تؤثر العقاقير ذات التأثير النفساني مثل الكوكايين والبنزوديازيبينات والهيروين والميثامفيتامين والأوكسيكودون والإكستاسي سلبًا على وظائف الإنجاب لدى الذكور بما في ذلك الرغبة الجنسية وإنتاج هرمون التستوستيرون وإنتاج الحيوانات المنوية وجودة الحيوانات المنوية.3. الابتعاد عن المنشطاتيستخدم بعض الرجال الستيرويدات الابتنائية لتحسين أدائهم البدني ومظهرهم. على الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن واحدًا من كل 16 رجلاً (6.4%) يستخدم الستيرويدات الابتنائية في وقت ما خلال حياتهم. يعد رافعو الأثقال الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عامًا، والمقاتلون، وأفراد الأمن من بين أكثر مستخدمي المنشطات الابتنائية شيوعًا.4. الإقلاع عن التدخين والسجائر الإلكترونيةنعلم جميعًا أن تدخين التبغ مضر بصحتنا العامة، ولكن هناك الآن أدلة على أنه مضر أيضًا لخصوبة الرجال ونتائج الإنجاب.5. تقليل التعرض للمواد الكيميائية البيئيةنتعرض في حياتنا اليومية للعديد من المواد الكيميائية البيئية المختلفة من خلال المنتجات التي نستخدمها، والطعام الذي نأكله، والهواء الذي نتنفسه. ما يسمى بالمواد الكيميائية المسببة لاختلال الغدد الصماء يمكن أن تقلل من جودة الحيوانات المنوية وتسبب مشكلات في الخصوبة لأنها يمكن أن تحاكي أو تمنع الهرمونات الجنسية الذكرية.من المستحيل تجنب هذه المواد الكيميائية بشكل كامل، لأنها موجودة في كل مكان حولنا. ولكن يمكنك اتخاذ بعض الخطوات البسيطة لتقليل تعرضك لها.

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علوم, الصحة