https://sputnikarabic.ae/20231228/لافروف-يعلق-على-نظريات-المؤامرة-المرتبطة-بهجوم-حماس-على-إسرائيل-1084521469.html
لافروف يعلق على "نظريات المؤامرة" المرتبطة بهجوم "حماس" على إسرائيل
لافروف يعلق على "نظريات المؤامرة" المرتبطة بهجوم "حماس" على إسرائيل
شكك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" وقناة "روسيا 24" التلفزيونية، اليوم الخميس، في النظرية القائلة بأن القيادة الإسرائيلية كانت... 28.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-28T10:39+0000
2023-12-28T10:39+0000
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وأضاف لافروف خلال اللقاء: "الكثير من نظريات المؤامرة تظهر الآن، وقبل بضعة أيام فقط، نقل تلفزيوننا وشبكاتنا الأخبارية مرة أخرى رسالة من إحدى وسائل الإعلام الغربية والصحفيين والباحثين الغربيين، ونشر الصحفي سيمور هيرش هذا أيضًا، حيث أتى في المقال (المنشور من قبل هيرش) "أن الاستخبارات الإسرائيلية، قبل عام من السابع من أكتوبر/ تشرين الأول العام الجاري، حذرت القيادة الإسرائيلية من وقوع مثل هذا الهجوم الواسع النطاق".وأضاف لافروف: "لا أستطيع أن أعترف أنه إذا كان هذا صحيحا، فإنه لم يتم اتخاذ أي احتياطات أو تدابير وقائية".وقال لافروف: "إن دور "بريكس" هو العمل على إنشاء أنظمة مدفوعات بديلة لـ"سويفت" والتخلي عن الدولار، ولقد سئم الجميع بالفعل من الدولار، الذي تحول لأداة نفوذ، ووسيلة لتقويض المواقف التنافسية المشروعة للدول في مناطق مختلفة، ووسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية وتغيير الأنظمة".كما نوه لافروف أن "استراتيجية الغرب المتمثلة في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا فشلت فشلا ذريعا، وثمة إشارات تدل على أن الغرب يريد وقف النزاع في أوكرانيا".وأضاف الوزير الروسي: "أوروبا تريد الخروج من الأزمة الحالية الناجمة عن سياسة واشنطن المفروضة عليهم، ولا أرى مستقبلاً مشرقًا للاتحاد الأوروبي بالمعنى الجيد للكلمة".
https://sputnikarabic.ae/20231228/لافروف-الجميع-سئم-الدولار-ووقف-التحرك-نحو-نظام-اقتصادي-عادل-لم-يعد-ممكنا-1084520541.html
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مقابلة صحفية لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع وكالة "سبوتنيك" وقناة "روسيا24"، يجريها المدير العام للوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيفودنيا"، دميتري كيسيلوف.
مقابلة صحفية لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع وكالة "سبوتنيك" وقناة "روسيا24"، يجريها المدير العام للوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيفودنيا"، دميتري كيسيلوف.
2023-12-28T10:39+0000
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روسيا, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
روسيا, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
لافروف يعلق على "نظريات المؤامرة" المرتبطة بهجوم "حماس" على إسرائيل
10:39 GMT 28.12.2023 (تم التحديث: 10:52 GMT 28.12.2023)
شكك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" وقناة "روسيا 24" التلفزيونية، اليوم الخميس، في النظرية القائلة بأن القيادة الإسرائيلية كانت على علم مسبق بخطط حركة "حماس" الفلسطينية لتنفيذ هجوم في 7 أكتوبر/تشرين الأول العام الجاري، لكنها لم تتخذ إجراءات وقائية.
وأضاف لافروف خلال اللقاء: "الكثير من نظريات المؤامرة تظهر الآن، وقبل بضعة أيام فقط، نقل تلفزيوننا وشبكاتنا الأخبارية مرة أخرى رسالة من إحدى وسائل الإعلام الغربية والصحفيين والباحثين الغربيين، ونشر الصحفي سيمور هيرش هذا أيضًا، حيث أتى في المقال (المنشور من قبل هيرش) "أن الاستخبارات الإسرائيلية، قبل عام من السابع من أكتوبر/ تشرين الأول العام الجاري، حذرت القيادة الإسرائيلية من وقوع مثل هذا الهجوم الواسع النطاق".
وأضاف لافروف: "لا أستطيع أن أعترف أنه إذا كان هذا صحيحا، فإنه لم يتم اتخاذ أي احتياطات أو تدابير وقائية".
وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن "استراتيجية الغرب لهزيمة روسيا فشلت فشلا ذريعا"، وذلك خلال مقابلة صحفية مع وكالة "سبوتنيك" وقناة "روسيا24"، التي أجراها المدير العام للوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا"، دميتري كيسيليوف.
وقال لافروف: "إن دور "بريكس" هو العمل على إنشاء أنظمة مدفوعات بديلة لـ"سويفت" والتخلي عن الدولار، ولقد سئم الجميع بالفعل من الدولار، الذي تحول لأداة نفوذ، ووسيلة لتقويض المواقف التنافسية المشروعة للدول في مناطق مختلفة، ووسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية وتغيير الأنظمة".
وذكر لافروف أيضا: "من غير الممكن الآن وقف التحرك نحو نظام اقتصادي أكثر عدلاً. في قمة "بريكس" تم تحديد وطرح مهمة واضحة للغاية وهي منح أعضاء "بريكس" والدول النامية الأخرى التي نهضت اقتصاديًا وماليًا، حصصًا في صندوق النقدي الدولي والبنك الدولي يعكش ثقلها الاقتصادي الحقيقي، لا يريدون ذلك وهو مظهر آخر لحقيقة كيف تشوه الولايات المتحدة الأمريكية مبادئها الخاصة بالمنافسة العادلة".
كما نوه لافروف أن "استراتيجية الغرب المتمثلة في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا فشلت فشلا ذريعا، وثمة إشارات تدل على أن الغرب يريد وقف النزاع في أوكرانيا".
وأضاف الوزير الروسي: "أوروبا تريد الخروج من الأزمة الحالية الناجمة عن سياسة واشنطن المفروضة عليهم، ولا أرى مستقبلاً مشرقًا للاتحاد الأوروبي بالمعنى الجيد للكلمة".