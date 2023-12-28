https://sputnikarabic.ae/20231228/لافروف-يعلق-على-نظريات-المؤامرة-المرتبطة-بهجوم-حماس-على-إسرائيل-1084521469.html

لافروف يعلق على "نظريات المؤامرة" المرتبطة بهجوم "حماس" على إسرائيل

لافروف يعلق على "نظريات المؤامرة" المرتبطة بهجوم "حماس" على إسرائيل

شكك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" وقناة "روسيا 24" التلفزيونية، اليوم الخميس، في النظرية القائلة بأن القيادة الإسرائيلية كانت... 28.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-28T10:39+0000

2023-12-28T10:39+0000

2023-12-28T10:52+0000

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وأضاف لافروف خلال اللقاء: "الكثير من نظريات المؤامرة تظهر الآن، وقبل بضعة أيام فقط، نقل تلفزيوننا وشبكاتنا الأخبارية مرة أخرى رسالة من إحدى وسائل الإعلام الغربية والصحفيين والباحثين الغربيين، ونشر الصحفي سيمور هيرش هذا أيضًا، حيث أتى في المقال (المنشور من قبل هيرش) "أن الاستخبارات الإسرائيلية، قبل عام من السابع من أكتوبر/ تشرين الأول العام الجاري، حذرت القيادة الإسرائيلية من وقوع مثل هذا الهجوم الواسع النطاق".وأضاف لافروف: "لا أستطيع أن أعترف أنه إذا كان هذا صحيحا، فإنه لم يتم اتخاذ أي احتياطات أو تدابير وقائية".وقال لافروف: "إن دور "بريكس" هو العمل على إنشاء أنظمة مدفوعات بديلة لـ"سويفت" والتخلي عن الدولار، ولقد سئم الجميع بالفعل من الدولار، الذي تحول لأداة نفوذ، ووسيلة لتقويض المواقف التنافسية المشروعة للدول في مناطق مختلفة، ووسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية وتغيير الأنظمة".كما نوه لافروف أن "استراتيجية الغرب المتمثلة في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا فشلت فشلا ذريعا، وثمة إشارات تدل على أن الغرب يريد وقف النزاع في أوكرانيا".وأضاف الوزير الروسي: "أوروبا تريد الخروج من الأزمة الحالية الناجمة عن سياسة واشنطن المفروضة عليهم، ولا أرى مستقبلاً مشرقًا للاتحاد الأوروبي بالمعنى الجيد للكلمة".

https://sputnikarabic.ae/20231228/لافروف-الجميع-سئم-الدولار-ووقف-التحرك-نحو-نظام-اقتصادي-عادل-لم-يعد-ممكنا-1084520541.html

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مقابلة صحفية لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع وكالة "سبوتنيك" وقناة "روسيا24"، يجريها المدير العام للوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيفودنيا"، دميتري كيسيلوف. مقابلة صحفية لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع وكالة "سبوتنيك" وقناة "روسيا24"، يجريها المدير العام للوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيفودنيا"، دميتري كيسيلوف. 2023-12-28T10:39+0000 true PT69M11S

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روسيا, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى