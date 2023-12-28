https://sputnikarabic.ae/20231228/لافروف-الجميع-سئم-الدولار-ووقف-التحرك-نحو-نظام-اقتصادي-عادل-لم-يعد-ممكنا-1084520541.html

لافروف: الجميع سئم الدولار.. ووقف التحرك نحو نظام اقتصادي عادل لم يعد ممكنا

لافروف: الجميع سئم الدولار.. ووقف التحرك نحو نظام اقتصادي عادل لم يعد ممكنا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أنه لم يعد من الممكن الآن وقف التحرك نحو نظام اقتصادي أكثر عدالة، مشددا على... 28.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-28T10:24+0000

2023-12-28T10:24+0000

2023-12-28T10:55+0000

روسيا

قمة بريكس 2023

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وقال لافروف، في لقاء مع وكالة "سبوتنيك" وقناة "روسيا 24"، أجراه المدير العام للوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا"، دميتري كيسيليوف: "إن التحرك نحو نظام عالمي أكثر عدلا، نظام عالمي اقتصادي، لا يمكن إيقافه بالطبع. وفي نفس قمة بريكس، تم تحديد مهمة واضحة للغاية، بل تم تقديم طلب - منح أعضاء بريكس والدول النامية الأخرى من تلك التي نهضت اقتصاديا وماليا، حصصاً في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تعكس ثقلهم الاقتصادي الحقيقي. إنهم (الغرب) لا يريدون ذلك، وهو مظهر آخر لكيفية تشويه الولايات المتحدة الأمريكية لمبادئها الخاصة بالمنافسة العادلة".وقال لافروف: "كان من المفترض أن تثير العقوبات الشعب، كان من المفترض أن تثير موجات من الاحتجاج، لقد حققت وحدة البلاد، ووحدة الشعب".وفي وقت سابق، 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن مجموعة "بريكس" هي رابطة، وفي هذه المرحلة ليس هناك اهتمام بتحويلها إلى منظمة لها أمانة عامة.وأضاف لافروف أن "بريكس" هي رمز لرغبة الأغلبية العالمية في تطوير مبادراتها معًا، مع الأخذ في الاعتبار مصالح بعضها بعضًا على قدم المساواة.وأشار لافروف إلى أن "هذه هي "المظلة" المستقبلية لجميع العمليات دون الإقليمية والإقليمية، وتضم هذه الرابطة بالفعل دولًا من أوراسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي، هذا هو المستقبل".وأكد الوزير أنه "في الوقت نفسه، لا توجد في الغرب منظمات تكون فيها قواعد عادلة بمعنى المساواة والإجماع الحقيقي".

https://sputnikarabic.ae/20231228/بث-مباشر-للقاء-سبوتنيك-مع-وزير-الخارجية-الروسي-سيرغي-لافروف-فيديو--1084519154.html

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الأخبار

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مقابلة صحفية لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع وكالة "سبوتنيك" وقناة "روسيا24"، يجريها المدير العام للوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيفودنيا"، دميتري كيسيلوف. مقابلة صحفية لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع وكالة "سبوتنيك" وقناة "روسيا24"، يجريها المدير العام للوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيفودنيا"، دميتري كيسيلوف. 2023-12-28T10:24+0000 true PT69M11S

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روسيا, قمة بريكس 2023