https://sputnikarabic.ae/20231228/هذا-ما-سيحدث-إذا-توقفت-الأرض-فجأة-عن-الدوران-1084531669.html

هذا ما سيحدث إذا توقفت الأرض فجأة عن الدوران

هذا ما سيحدث إذا توقفت الأرض فجأة عن الدوران

بفضل قانون القصور الذاتي الأول لنيوتن، سيتم قذفك في البداية باتجاه الشرق بسرعة 1040 ميلًا في الساعة تقريبًا، بغض النظر عن المكان الذي تهبط فيه، سواء كان في... 28.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-28T14:08+0000

2023-12-28T14:08+0000

2023-12-28T14:08+0000

علوم

معلومات

الجاذبية الأرضية

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وقال جوزيف ليفي، الأستاذ المساعد في علوم الأرض والأرض والبيئة في جامعة كولغيت: "ستشعر المياه أيضًا بهذا التسارع المفاجئ". لذلك من المحتمل أن ترى المحيط يتحرك قليلاً قبل الاصطدام.لن تكون الأشجار والمباني آمنة أيضًا، على الرغم من جذورها في الأرض. وقال ليفي: "المواد الأرضية قوية تحت الضغط ولكنها ضعيفة للغاية تحت التوتر".لكن القصور الذاتي الذي يدفع المبنى باتجاه الشرق من التوقف المفاجئ للأرض سيكون أقوى بكثير من الملاط الذي يثبت الطوب معًا، وبالتالي يمكن أن يتمزق الهيكل بأكمله، كما قال ليفي.وقال ليفي: "في الأنظمة الطبيعية، لا شيء يتوقف تمامًا على الفور"، فماذا لو تباطأت الأرض على مدى أيام أو أسابيع؟قد يمنعك التباطؤ التدريجي من الانقذاف نحو السماء، ولكن بمجرد توقفه، ستواجه الكثير من المشاكل، مثلا بدلا من 12 ساعة، يمكن أن يستمر "النهار" ستة أشهر، وأضاف ليفي أن ثبات الشمس على نفس المكان سيؤدي إلى تحميص المحاصيل القريبة وتبخر الكثير من الماء في نصف الكرة الأرضية، وفي القسم الآخر حيث يستمر الليل 6 شهور من المحتمل أن يؤدي البرد ونقص الضوء إلى قتل العديد من النباتات المتبقية وتجميد الماء في الصفائح الجليدية.ولكن عندما يحصل نصف الكوكب فقط على ضوء الشمس المكثف لعدة أشهر متتالية، يحصل الكوكب على تدرج جانبي ثانٍ في درجة الحرارة، ما يجعل التنبؤ بالطقس أكثر تعقيدًا، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وأضاف ليفي: "سوف تهب الرياح عبر الخط الفاصل - خط الظل - لتعيد الهواء البارد من الجانب الليلي، حيث سيكون دافئًا ويرتفع على الجانب النهاري".

https://sputnikarabic.ae/20231228/الذكاء-الاصطناعي-يتنبأ-بنهاية-حياتنا-1084526171.html

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علوم, معلومات, الجاذبية الأرضية