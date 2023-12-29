https://sputnikarabic.ae/20231229/إعلام-أمريكي-يكشف-أسوأ-قرارات-بايدن-في-عام-2023-1084563083.html
إعلام أمريكي يكشف أسوأ قرارات بايدن في عام 2023
إعلام أمريكي يكشف أسوأ قرارات بايدن في عام 2023
وصف الكاتب والصحفي الأمريكي مارك تيسين، في مقال اليوم الجمعة، ترشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعادة انتخابه بأنه أسوأ قرار يتخذه في عام 2023. وقبل بداية العام... 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T19:02+0000
2023-12-29T19:02+0000
2023-12-29T19:05+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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ووصف تيسين، التأخير في تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا بأنه ثاني أكبر خطأ ارتكبه بايدن في العام 2023، مشيرا إلى أن الخطأ الثالث هو منع أوكرانيا من الانضمام إلى الناتو من خلال الضغط على الحلفاء في الكتلة. وأضاف تيسين أنه في المركز الرابع في ترتيب الأخطاء الأكثر فظاعة كان السماح بتفاقم تدهور الوضع مع تدفق المهاجرين على الحدود، بينما احتل المركز الخامس، بحسب تيسين، خطأ إفلات إيران من العقاب على الهجمات ضد الجنود الأمريكيين. وفي المركز التاسع من بين أسوأ القرارات، تأتي زيادة الاعتماد على اليورانيوم الروسي، بينما القرار السيء العاشر والأخير، كان الأزمة المتفاقمة المرتبطة بالعبء المتزايد على الآباء العاملين لتربية الأطفال.وأشار الصحفي في مقاله في صحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن الولايات المتحدة قالت بذلك إن واشنطن لم ترغب أبدا في فوز أوكرانيا. وفي وقت سابق، وصف بالميري، الموظف السابق في البيت الأبيض، عام 2024 بأنه عام مخيف للغاية بالنسبة لبايدن.
https://sputnikarabic.ae/20231229/عضو-الكونغرس-ضعف-بايدن-هو-ما-يحرض-للهجوم-على-القواعد-الأمريكية-في-الشرق-الأوسط-1084560874.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إعلام أمريكي يكشف أسوأ قرارات بايدن في عام 2023
19:02 GMT 29.12.2023 (تم التحديث: 19:05 GMT 29.12.2023)
وصف الكاتب والصحفي الأمريكي مارك تيسين، في مقال اليوم الجمعة، ترشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعادة انتخابه بأنه أسوأ قرار يتخذه في عام 2023. وقبل بداية العام الجديد، قام تيسين بتجميع قائمة بأسوأ 10 قرارات، في رأيه، للسياسي لهذا العام.
ووصف تيسين، التأخير في تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا بأنه ثاني أكبر خطأ ارتكبه بايدن في العام 2023، مشيرا إلى أن الخطأ الثالث هو منع أوكرانيا من الانضمام إلى الناتو من خلال الضغط على الحلفاء في الكتلة.
وأضاف تيسين أنه في المركز الرابع في ترتيب الأخطاء الأكثر فظاعة كان السماح بتفاقم تدهور الوضع مع تدفق المهاجرين على الحدود، بينما احتل المركز الخامس، بحسب تيسين، خطأ إفلات إيران من العقاب على الهجمات ضد الجنود الأمريكيين.
كما أشار تيسين إلى أن السماح لمنطاد صيني بالتحليق فوق أراضي الولايات المتحدة يعتبر خطأ في المركز السادس، وسابعا: المحاولة الفاشلة للتعامل مع معاداة السامية من اليسار، والتي يُزعم أنها نشأت بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.
واستكمل الصحفي التصنيف بأن قرار شطب ديون الطلاب السود مقابل الرسوم الدراسية على نفقة دافعي الضرائب، كان خطأ ثامنا.
وفي المركز التاسع من بين أسوأ القرارات، تأتي زيادة الاعتماد على اليورانيوم الروسي، بينما القرار السيء العاشر والأخير، كان الأزمة المتفاقمة المرتبطة بالعبء المتزايد على الآباء العاملين لتربية الأطفال.
وأشار الصحفي في مقاله في صحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن الولايات المتحدة قالت بذلك إن واشنطن لم ترغب أبدا في فوز أوكرانيا. وفي وقت سابق، وصف بالميري، الموظف السابق في البيت الأبيض، عام 2024 بأنه عام مخيف للغاية بالنسبة لبايدن.