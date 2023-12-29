https://sputnikarabic.ae/20231229/إعلام-أمريكي-يكشف-أسوأ-قرارات-بايدن-في-عام-2023-1084563083.html

إعلام أمريكي يكشف أسوأ قرارات بايدن في عام 2023

إعلام أمريكي يكشف أسوأ قرارات بايدن في عام 2023

وصف الكاتب والصحفي الأمريكي مارك تيسين، في مقال اليوم الجمعة، ترشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعادة انتخابه بأنه أسوأ قرار يتخذه في عام 2023. وقبل بداية العام... 29.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-29T19:02+0000

2023-12-29T19:02+0000

2023-12-29T19:05+0000

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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ووصف تيسين، التأخير في تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا بأنه ثاني أكبر خطأ ارتكبه بايدن في العام 2023، مشيرا إلى أن الخطأ الثالث هو منع أوكرانيا من الانضمام إلى الناتو من خلال الضغط على الحلفاء في الكتلة. وأضاف تيسين أنه في المركز الرابع في ترتيب الأخطاء الأكثر فظاعة كان السماح بتفاقم تدهور الوضع مع تدفق المهاجرين على الحدود، بينما احتل المركز الخامس، بحسب تيسين، خطأ إفلات إيران من العقاب على الهجمات ضد الجنود الأمريكيين. وفي المركز التاسع من بين أسوأ القرارات، تأتي زيادة الاعتماد على اليورانيوم الروسي، بينما القرار السيء العاشر والأخير، كان الأزمة المتفاقمة المرتبطة بالعبء المتزايد على الآباء العاملين لتربية الأطفال.وأشار الصحفي في مقاله في صحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن الولايات المتحدة قالت بذلك إن واشنطن لم ترغب أبدا في فوز أوكرانيا. وفي وقت سابق، وصف بالميري، الموظف السابق في البيت الأبيض، عام 2024 بأنه عام مخيف للغاية بالنسبة لبايدن.

https://sputnikarabic.ae/20231229/عضو-الكونغرس-ضعف-بايدن-هو-ما-يحرض-للهجوم-على-القواعد-الأمريكية-في-الشرق-الأوسط-1084560874.html

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