https://sputnikarabic.ae/20231229/عضو-الكونغرس-ضعف-بايدن-هو-ما-يحرض-للهجوم-على-القواعد-الأمريكية-في-الشرق-الأوسط-1084560874.html

عضو الكونغرس: ضعف بايدن هو ما يحرض للهجوم على القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط

عضو الكونغرس: ضعف بايدن هو ما يحرض للهجوم على القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط

صرح رئيس لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس النواب، مايك روجرز، اليوم الجمعة، بأن ضعف الرئيس الأمريكي جو بايدن، يحرض للهجوم على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. 29.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-29T16:39+0000

2023-12-29T16:39+0000

2023-12-29T16:39+0000

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وقال روجرز: "ستستمر الهجمات حتى يدرك الأعداء أن أفعالهم ستكون لها عواقب وخيمة".وحذّر روجرز: "ضعف الرئيس بايدن المتصور من قبل أعدائنا يؤدي إلى تصعيد الهجمات على قواتنا العسكرية والشحن التجاري المشروع. وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، يوم أمس الخميس، باستهداف قاعدتين نفطيتين لاشرعيتين للجيش الأمريكي شرقي سوريا بهجوم صاروخي مزدوج.وقال مراسل "سبوتنيك" إن قصفا بالقذائف الصاروخية تعرضت له قاعدة الجيش الأمريكي في معمل "كونيكو" للغاز شمالي دير الزور، ظهر اليوم الخميس.وتابع المراسل أن الهجوم تزامن مع هجوم مماثل طال قاعدة الجيش الأمريكي في "حقل العمر النفطي" شرقي دير الزور أدى إلى اندلاع النيران داخل المنطقة الخضراء في الحقل، وقامت القوات الأمريكية بتسيير طيرانها الحربي في المنطقة مع فتح جدار الصوت فوق البلدات المحيطة بحقل العمر النفطي.

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