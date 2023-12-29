https://sputnikarabic.ae/20231229/إيران-تعلن-إعدام-4-أشخاص-على-صلة-بـالموساد-1084544853.html
إيران تعلن إعدام 4 أشخاص على صلة بـ"الموساد"
إيران تعلن إعدام 4 أشخاص على صلة بـ"الموساد"
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في حق أربعة "مخربين" على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد". 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T06:19+0000
2023-12-29T06:19+0000
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وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، جرى صباح اليوم، "إعدام أربعة عناصر من مجموعة تخريبية مرتبطة بالكيان الصهيوني، ارتكبوا أعمالاً واسعة النطاق ضد أمن البلاد، بتوجيه من مسؤولي الموساد".وأوضحت الوكالة أنه تم تنفيذ الحكم شنقًا، وذلك بعد خضوعهم للإجراءات القانونية.يشار إلى أن وزارة الاستخبارات الإيرانية تعلن، من وقت لآخر، عن تفكيك عدد من شبكات التجسس والتخريب، تعمل، وفقا لها، لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي وجهات غربية، كانت تخطط للإضرار بأمن البلاد.وتتبادل إيران وإسرائيل التهديدات باستمرار، على خلفية العداء المتنامي بين البلدين بسبب القضية الفلسطينية، والبرنامج النووي الإيراني، الذي تعتبره إسرائيل تهديدًا وجوديًا لها.وتتهم إسرائيل إيران بدعم هجمات مسلحة عليها، في حين تقول طهران إن إسرائيل نفذت عدة اغتيالات لمسؤولين إيرانيين.وتتهم إيران أيضا خصومها الغربيين وإسرائيل بالعمل على تأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، وأعلنت أنها احتجزت مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات.
https://sputnikarabic.ae/20221208/الحرس-الثوري-يعلن-اعتقال-المزيد-من-جواسيس-الموساد-في-إيران-1070968096.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران تعلن إعدام 4 أشخاص على صلة بـ"الموساد"
06:19 GMT 29.12.2023 (تم التحديث: 06:20 GMT 29.12.2023)
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في حق أربعة "مخربين" على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد".
وحسبما أفادت
وكالة الأنباء الإيرانية، جرى صباح اليوم، "إعدام أربعة عناصر من مجموعة تخريبية مرتبطة بالكيان الصهيوني، ارتكبوا أعمالاً واسعة النطاق ضد أمن البلاد، بتوجيه من مسؤولي الموساد".
وأوضحت الوكالة أنه تم تنفيذ الحكم شنقًا، وذلك بعد خضوعهم للإجراءات القانونية.
يشار إلى أن وزارة الاستخبارات الإيرانية تعلن، من وقت لآخر، عن تفكيك عدد من شبكات التجسس والتخريب، تعمل، وفقا لها، لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي وجهات غربية، كانت تخطط للإضرار بأمن البلاد.
وتتبادل إيران
وإسرائيل التهديدات باستمرار، على خلفية العداء المتنامي بين البلدين بسبب القضية الفلسطينية، والبرنامج النووي الإيراني، الذي تعتبره إسرائيل تهديدًا وجوديًا لها.
وتتهم إسرائيل إيران بدعم هجمات مسلحة عليها، في حين تقول طهران إن إسرائيل نفذت عدة اغتيالات لمسؤولين إيرانيين.
وتتهم إيران أيضا خصومها الغربيين وإسرائيل
بالعمل على تأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، وأعلنت أنها احتجزت مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات.