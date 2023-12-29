عربي
https://sputnikarabic.ae/20231229/إيران-تعلن-إعدام-4-أشخاص-على-صلة-بـالموساد-1084544853.html
إيران تعلن إعدام 4 أشخاص على صلة بـ"الموساد"
إيران تعلن إعدام 4 أشخاص على صلة بـ"الموساد"
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في حق أربعة "مخربين" على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد". 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T06:19+0000
2023-12-29T06:20+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102897/82/1028978292_0:252:4576:2826_1920x0_80_0_0_85c717f8ff54b7c2f17e0cea86e1c580.jpg
وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، جرى صباح اليوم، "إعدام أربعة عناصر من مجموعة تخريبية مرتبطة بالكيان الصهيوني، ارتكبوا أعمالاً واسعة النطاق ضد أمن البلاد، بتوجيه من مسؤولي الموساد".وأوضحت الوكالة أنه تم تنفيذ الحكم شنقًا، وذلك بعد خضوعهم للإجراءات القانونية.يشار إلى أن وزارة الاستخبارات الإيرانية تعلن، من وقت لآخر، عن تفكيك عدد من شبكات التجسس والتخريب، تعمل، وفقا لها، لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي وجهات غربية، كانت تخطط للإضرار بأمن البلاد.وتتبادل إيران وإسرائيل التهديدات باستمرار، على خلفية العداء المتنامي بين البلدين بسبب القضية الفلسطينية، والبرنامج النووي الإيراني، الذي تعتبره إسرائيل تهديدًا وجوديًا لها.وتتهم إسرائيل إيران بدعم هجمات مسلحة عليها، في حين تقول طهران إن إسرائيل نفذت عدة اغتيالات لمسؤولين إيرانيين.وتتهم إيران أيضا خصومها الغربيين وإسرائيل بالعمل على تأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، وأعلنت أنها احتجزت مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات.
https://sputnikarabic.ae/20221208/الحرس-الثوري-يعلن-اعتقال-المزيد-من-جواسيس-الموساد-في-إيران-1070968096.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102897/82/1028978292_238:0:4339:3076_1920x0_80_0_0_eb375b9268d10c88307eb0cbeef7613a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إيران تعلن إعدام 4 أشخاص على صلة بـ"الموساد"

06:19 GMT 29.12.2023 (تم التحديث: 06:20 GMT 29.12.2023)
© AP Photo / Denis Farrellمشنقة
مشنقة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Denis Farrell
تابعنا عبر
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في حق أربعة "مخربين" على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد".
وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، جرى صباح اليوم، "إعدام أربعة عناصر من مجموعة تخريبية مرتبطة بالكيان الصهيوني، ارتكبوا أعمالاً واسعة النطاق ضد أمن البلاد، بتوجيه من مسؤولي الموساد".
وأوضحت الوكالة أنه تم تنفيذ الحكم شنقًا، وذلك بعد خضوعهم للإجراءات القانونية.
يشار إلى أن وزارة الاستخبارات الإيرانية تعلن، من وقت لآخر، عن تفكيك عدد من شبكات التجسس والتخريب، تعمل، وفقا لها، لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي وجهات غربية، كانت تخطط للإضرار بأمن البلاد.
الحرس الثوري الإيراني، إيران 11 فبراير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
الحرس الثوري يعلن اعتقال المزيد من "جواسيس الموساد" في إيران
8 ديسمبر 2022, 06:50 GMT
وتتبادل إيران وإسرائيل التهديدات باستمرار، على خلفية العداء المتنامي بين البلدين بسبب القضية الفلسطينية، والبرنامج النووي الإيراني، الذي تعتبره إسرائيل تهديدًا وجوديًا لها.
وتتهم إسرائيل إيران بدعم هجمات مسلحة عليها، في حين تقول طهران إن إسرائيل نفذت عدة اغتيالات لمسؤولين إيرانيين.
وتتهم إيران أيضا خصومها الغربيين وإسرائيل بالعمل على تأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، وأعلنت أنها احتجزت مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:50 GMTЖенщины идут по улице в Рафахе на юге сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. 84 يوما من القصف الإسرائيلي العنيف.. صور وفيديو00:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала