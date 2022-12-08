https://sputnikarabic.ae/20221208/الحرس-الثوري-يعلن-اعتقال-المزيد-من-جواسيس-الموساد-في-إيران-1070968096.html

الحرس الثوري يعلن اعتقال المزيد من "جواسيس الموساد" في إيران

الحرس الثوري يعلن اعتقال المزيد من "جواسيس الموساد" في إيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، "اعتقال عدد كبير من جواسيس الكيان الصهيوني في ضوء الرصد الاستخباري"، مؤكدا أنه "سيتم اعتقال المزيد وسيعاقبون وفقًا لأفعالهم". 08.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-08T06:50+0000

2022-12-08T06:50+0000

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وقال نائب القائد العام للحرس الثوري العميد علي فدوي، في حوار مع قناة "العالم" الإيرانية، "كان للصهاينة علاقات جيدة جدا مع النظام في إيران قبل انتصار الثورة الإسلامية ، وقد تجذّروا في إيران بأمر من أمريكا، وتمت محاولات عديدة ليكون لهم جواسيس في إيران بعد ذلك".وأضاف فدوي: "من جانبنا، تزداد قدراتنا ورصدنا أكثر فأكثر لشرور الصهاينة والأمريكيين كل يوم، هذه العملية دائمة، وبالنظر إلى الرصد الذين لدينا، فقد اعتقلنا عددا كبيرا من جواسيس الكيان الصهيوني وسنعتقل المزيد، وسيعاقبون وفقًا لأفعالهم".وأشار إلى "اعتقال مجموعة من البحارة الأمريكيين من قبل بحرية الحرس الثوري قبل عدة أعوام في الخليج، قائلا: إن "الوجه الحقيقي للأمريكيين هو نفس الصورة التي تم نشرها عن اعتقال مشاة بحريتهم قرب جزيرة فارسي، فهم في الجبهة الباطلة".وشدد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني على "ضرورة الضغط على الصهاينة"، مؤكدا أن مصير هذا الكيان الغاصب سينتهي به الأمر بفشلهم المخزي.وكان قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، أكد أن "كيان العدو الصهيوني سيزول بلا شك"، مشددا على أنه "إذا كان هذا الكيان مستعجلا لحتفه فليهاجم إيران".وقال اللواء موسوي، في تصريحات مع قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، إن "كيان العدو الصهيوني جبان، وبإجرائه مناورات عسكرية ومحاكاة لضرب منشآت إيران النووية يسعى لإظهار قوته عبر الهذيان".وأضاف: أن "ممارسات الكيان الصهيوني أشبه بالترنم في الظلام لتبرير أو مواجهة خوفه"، متابعا: "لو أراد التعجيل بالانتحار خشية الموت فلن نمنعه من ذلك".ونفذت السلطات الإيرانية، أمس الأحد، حكم الإعدام بحق 4 أشخاص أدينوا بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية.وذكرت وكالة أنباء "فارس"، أنه "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 عناصر من خلية عميلة لجهاز استخبارات الكيان الصهيوني، فيما حكم على 3 عناصر آخرين في الخلية بالسجن لمدد تتراوح بين 5 إلى 10 أعوام".ونوهت الوكالة بأن "العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني كانت قد أعلنت، في حزيران (يونيو) من العام الحالي، اعتقال شبكة عميلة تقوم بتوجيه من جهاز استخبارات الكيان الصهيوني بسرقة وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة وعمليات الخطف، وبالتالي تم اعتقال عناصرها بالتعاون بين الحرس الثوري ووزارة الأمن"، مشيرة إلى أن أعضاء هذه الخلية "كانوا يتلقون أجورهم بالعملة الرقمية".وأوضحت أنه "وبعد إلقاء القبض على المتهمين ومحاكمتهم وإصدار الأحكام بحقهم رُفع الملف للاستئناف إلى المحكمة العليا التي أكدت الأحكام الصادرة".وتتبادل إيران وإسرائيل التهديدات باستمرار، على خلفية العداء المتنامي بين البلدين بسبب القضية الفلسطينية، والبرنامج النووي الإيراني، الذي تعتبره إسرائيل تهديدا وجوديًا لها.كما تتهم إسرائيل إيران بدعم هجمات مسلحة عليها، في حين تقول طهران إن إسرائيل نفذت عدة اغتيالات لمسؤولين إيرانيين منهم مسؤول بارز قتل في مايو/ أيار الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20221207/قائد-الجيش-الإيراني-إسرائيل-ستزول-بلا-شك-وإذا-كانت-متعجلة-لحتفها-فلتهاجم-إيران-1070930205.html

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