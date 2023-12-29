https://sputnikarabic.ae/20231229/الدفاع-الروسية-الدفاع-الجوي-يدمر-13-صاروخا-فوق-مقاطعة-بيلغورود--عاجل-1084564460.html

الدفاع الروسية: الدفاع الجوي يدمر 13 صاروخا فوق مقاطعة بيلغورود

الدفاع الروسية: الدفاع الجوي يدمر 13 صاروخا فوق مقاطعة بيلغورود

أفادت وزارة الدفاع الروسية، ليل الجمعة/السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 13 صاروخا فوق أراضي مقاطعة بيلغورود. 29.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-29T21:30+0000

2023-12-29T21:30+0000

2023-12-29T21:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

وزارة الدفاع الروسية

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقالت الدفاع الروسية، "في 29 ديسمبر/كانون الأول، حوالي الساعة 11 مساءً، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية باستخدام أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة".كانت وزارة الدفاع الروسية أفادت في بيان، اليوم الجمعة، بقيام الطيران والدفاع الجوي الروسي بإسقاط 10 طائرات أوكرانية وطائرتي هليكوبتر في أسبوع.وأوضحت الدفاع في بيانها: "في الفترة من 23 ديسمبر (كانون الأول) إلى 29 ديسمبر، أسقط الطيران والدفاع الجوي 10 طائرات معادية وطائرتي هليكوبتر في أسبوع، بما في ذلك واحدة ميغ-29، وثلاثة سو-27، وثلاثة سو-24، وثلاثة سو-25، فضلا عن اثنين من طائرات الهليكوبتر مي-8 من سلاح الجو الأوكراني".وأشارت الدفاع إلى أنه تم اعتراض 33 صاروخًا من أنظمة هيمارس وأوراغان المتعددة، وأربعة صواريخ مضادة للرادار، وقنبلة جوية موجهة من جدام، وصاروخ نبتون المضاد للسفن، و251 طائرة من دون طيار.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231229/القوات-الروسية-تسقط-10-مقاتلات-ومروحيتين-أوكرانيتين-خلال-أسبوع-1084553649.html

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وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار أوكرانيا