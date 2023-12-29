https://sputnikarabic.ae/20231229/الموقع-الإلكتروني-لحملة-المرشح-الرئاسي-الروسي-فلاديمير-بوتين-يتعرض-لهجمات-خارجية-1084560660.html
الموقع الإلكتروني لحملة المرشح الرئاسي الروسي فلاديمير بوتين يتعرض لهجمات خارجية
الموقع الإلكتروني لحملة المرشح الرئاسي الروسي فلاديمير بوتين يتعرض لهجمات خارجية
أفادت السكرتيرة الإعلامية للمقر الانتخابي للمرشح الرئاسي الروسي، فلاديمير بوتين، ألكسندرا سوفوروفا، اليوم الجمعة، بتعرض الموقع الإلكتروني الخاص للمقر، للعديد... 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T16:12+0000
2023-12-29T16:12+0000
2023-12-29T16:12+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وقالت سوفوروفا للصحفيين: "تم بعد ظهر اليوم إطلاق الموقع الإلكتروني للمرشح الرئاسي الروسي، فلاديمير بوتين "بوتين 2024. رو" ومنذ بدء العمل (حوالي الساعة 13:00 بتوقيت موسكو)، تعرض الموقع للعديد من الهجمات الإلكترونية من الخارج، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الموقع".صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الاثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قدّم إلى لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أوراق تسجيله كمرشح للرئاسة.وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "نعم، لقد قدم الرئيس بوتين إلى لجنة الانتخابات المركزية أوراق التسجيل".ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية في 17 مارس/ آذار 2024.وأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بطل روسيا المشارك في العملية العسكرية الخاصة من جمهورية دونيتسك الشعبية، أرتيم جوغا، عن خططه لخوض غمار الانتخابات الرئاسية لولاية رئاسية جديدة، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
https://sputnikarabic.ae/20231228/المندوب-الروسي-لدى-الأمم-المتحدة-الوعي-الأممي-يزداد-بشأن-حقيقة-استحالة-كسر-روسيا-1084538608.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين
الموقع الإلكتروني لحملة المرشح الرئاسي الروسي فلاديمير بوتين يتعرض لهجمات خارجية
أفادت السكرتيرة الإعلامية للمقر الانتخابي للمرشح الرئاسي الروسي، فلاديمير بوتين، ألكسندرا سوفوروفا، اليوم الجمعة، بتعرض الموقع الإلكتروني الخاص للمقر، للعديد من الهجمات الإلكترونية لإخراجه من الخدمة، مؤكدةً اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه الهجمات.
وقالت سوفوروفا للصحفيين: "تم بعد ظهر اليوم إطلاق الموقع الإلكتروني للمرشح الرئاسي الروسي، فلاديمير بوتين "بوتين 2024. رو" ومنذ بدء العمل (حوالي الساعة 13:00 بتوقيت موسكو)، تعرض الموقع للعديد من الهجمات الإلكترونية من الخارج، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الموقع".
وأكدت سوفوروفا للصحفيين أنه تم القيام بالإجراءات اللازمة من قبل المختصين لحماية الموقع من هذه الهجمات وأن الموقع لا يزال يعمل بالشكل الطبيعي رغم كل شيء.
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الاثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قدّم إلى لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أوراق تسجيله كمرشح للرئاسة.
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "نعم، لقد قدم الرئيس بوتين إلى لجنة الانتخابات المركزية أوراق التسجيل".
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية في 17 مارس/ آذار 2024.
وأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بطل روسيا المشارك في العملية العسكرية الخاصة من جمهورية دونيتسك الشعبية، أرتيم جوغا، عن خططه لخوض غمار الانتخابات الرئاسية لولاية رئاسية جديدة، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".