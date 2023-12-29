https://sputnikarabic.ae/20231229/جنرال-أوكراني-ضربة-روسية-دمرت-إحدى-أكبر-المنشآت-الأوكرانية-1084556819.html
جنرال أوكراني: ضربة روسية دمرت إحدى أكبر المنشآت الأوكرانية
جنرال أوكراني: ضربة روسية دمرت إحدى أكبر المنشآت الأوكرانية
صرح الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، خلال مقابلة، أن الضربات الصاروخية الروسية أصابت واحدة من أقوى الشركات في أوكرانيا. 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T13:46+0000
2023-12-29T13:46+0000
2023-12-29T13:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وخلال مقابلة مع قناة "دايركت" على موقع "يوتيوب"، أضاف الجنرال كريفونوس، أنه "تم نشر معلومات حول رؤية وثائق تعود للشركة التي تم استهدافها على إحدى بوابات دائرة حكومية، حيث طارت هذه الوثائق إلى هناك، هل هذه صدفة؟".وأضاف الجنرال الأوكراني: "إن جهاز الأمن في البلاد يعمل بشكل سيئ للغاية ويرتكب الخطأ، وإنها مجرد وصمة عار".وقال شويغو: "ركزت الجهود الرئيسية في العام الماضي على تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة. وكان الهدف الرئيسي هو تعطيل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي أعلنته أوكرانيا وحلفاؤها في الناتو بصوت عالٍ. وتم إكمال هذه المهمة بنجاح".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231229/القوات-الروسية-تسقط-10-مقاتلات-ومروحيتين-أوكرانيتين-خلال-أسبوع-1084553649.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
جنرال أوكراني: ضربة روسية دمرت إحدى أكبر المنشآت الأوكرانية
صرح الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، خلال مقابلة، أن الضربات الصاروخية الروسية أصابت واحدة من أقوى الشركات في أوكرانيا.
وخلال مقابلة مع قناة "دايركت" على موقع "يوتيوب"، أضاف الجنرال كريفونوس، أنه "تم نشر معلومات حول رؤية وثائق تعود للشركة التي تم استهدافها على إحدى بوابات دائرة حكومية، حيث طارت هذه الوثائق إلى هناك، هل هذه صدفة؟".
وأضاف الجنرال الأوكراني: "إن جهاز الأمن في البلاد يعمل بشكل سيئ للغاية ويرتكب الخطأ، وإنها مجرد وصمة عار".
وأفاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بأن القوات المسلحة الروسية أنجزت المهمة الرئيسية لعام 2023، وهي إحباط الهجوم المضاد الأوكراني.
وقال شويغو: "ركزت الجهود الرئيسية في العام الماضي على تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة. وكان الهدف الرئيسي هو تعطيل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي أعلنته أوكرانيا وحلفاؤها في الناتو بصوت عالٍ. وتم إكمال هذه المهمة بنجاح".
وتابع: "الجيش الروسي يحتل باستمرار مواقع أكثر فائدة ويوسع الأراضي الخاضعة لسيطرته في كل الاتجاهات. نحن نتحرك باستمرار نحو تحقيق الأهداف المعلنة للعملية الخاصة".
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.