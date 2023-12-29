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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231229/جنرال-أوكراني-ضربة-روسية-دمرت-إحدى-أكبر-المنشآت-الأوكرانية-1084556819.html
جنرال أوكراني: ضربة روسية دمرت إحدى أكبر المنشآت الأوكرانية
جنرال أوكراني: ضربة روسية دمرت إحدى أكبر المنشآت الأوكرانية
صرح الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، خلال مقابلة، أن الضربات الصاروخية الروسية أصابت واحدة من أقوى الشركات في أوكرانيا. 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T13:46+0000
2023-12-29T13:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وخلال مقابلة مع قناة "دايركت" على موقع "يوتيوب"، أضاف الجنرال كريفونوس، أنه "تم نشر معلومات حول رؤية وثائق تعود للشركة التي تم استهدافها على إحدى بوابات دائرة حكومية، حيث طارت هذه الوثائق إلى هناك، هل هذه صدفة؟".وأضاف الجنرال الأوكراني: "إن جهاز الأمن في البلاد يعمل بشكل سيئ للغاية ويرتكب الخطأ، وإنها مجرد وصمة عار".وقال شويغو: "ركزت الجهود الرئيسية في العام الماضي على تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة. وكان الهدف الرئيسي هو تعطيل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي أعلنته أوكرانيا وحلفاؤها في الناتو بصوت عالٍ. وتم إكمال هذه المهمة بنجاح".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231229/القوات-الروسية-تسقط-10-مقاتلات-ومروحيتين-أوكرانيتين-خلال-أسبوع-1084553649.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

جنرال أوكراني: ضربة روسية دمرت إحدى أكبر المنشآت الأوكرانية

13:46 GMT 29.12.2023
© AFP 2023 / Sergei Supinsky تحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا
تحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
© AFP 2023 / Sergei Supinsky
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صرح الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، خلال مقابلة، أن الضربات الصاروخية الروسية أصابت واحدة من أقوى الشركات في أوكرانيا.
وخلال مقابلة مع قناة "دايركت" على موقع "يوتيوب"، أضاف الجنرال كريفونوس، أنه "تم نشر معلومات حول رؤية وثائق تعود للشركة التي تم استهدافها على إحدى بوابات دائرة حكومية، حيث طارت هذه الوثائق إلى هناك، هل هذه صدفة؟".
وأضاف الجنرال الأوكراني: "إن جهاز الأمن في البلاد يعمل بشكل سيئ للغاية ويرتكب الخطأ، وإنها مجرد وصمة عار".
وأفاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بأن القوات المسلحة الروسية أنجزت المهمة الرئيسية لعام 2023، وهي إحباط الهجوم المضاد الأوكراني.
وقال شويغو: "ركزت الجهود الرئيسية في العام الماضي على تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة. وكان الهدف الرئيسي هو تعطيل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي أعلنته أوكرانيا وحلفاؤها في الناتو بصوت عالٍ. وتم إكمال هذه المهمة بنجاح".
وتابع: "الجيش الروسي يحتل باستمرار مواقع أكثر فائدة ويوسع الأراضي الخاضعة لسيطرته في كل الاتجاهات. نحن نتحرك باستمرار نحو تحقيق الأهداف المعلنة للعملية الخاصة".
طائرة حربية روسية من طراز سو - 34 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط 10 مقاتلات ومروحيتين أوكرانيتين خلال أسبوع
11:28 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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