https://sputnikarabic.ae/20231229/خبير-نتنياهو-يميل-أكثر-لفتح-جبهة-أخرى-1084555708.html
خبير: نتنياهو يميل أكثر لفتح جبهة أخرى
خبير: نتنياهو يميل أكثر لفتح جبهة أخرى
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T13:11+0000
2023-12-29T13:11+0000
2023-12-29T13:11+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: نتنياهو يميل أكثر لفتح جبهة أخرى
خبير: نتنياهو يميل أكثر لفتح جبهة أخرى
رؤساء الإدارات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية يستعدّون لـ"مرحلة الاستقرار" في غزة. حول آخر تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تحدّث لبرنامجنا الأستاذ في العلوم السياسية ورئيس كلية المقدسي، الدكتور أمجد شهاب:خبير: القوات الأوكرانية تحضر نفسها لانسحاب كبير من دونباسأعلنت وزارة شؤون إعادة الإدماج الأوكرانية أنها قامت بإجلاء أكثر من 100 ألف شخص من منطقة دونباس. من بينهم آلاف الأطفال ومحدودي القدرات. عن هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الباحث في الشؤون السياسية الروسية الاوروبية الأستاذ صدقي زاهر عثمان:خبير: الصين حاليا ورسميا ليس لديها أي خطة لإقامة شركات عسكرية خاصةتعتزم الصين تطوير شركاتها العسكرية الخاصة تدريجياً لضمان أمن المشاريع الصينية في المناطق غير المستقرة في العالم. عن هذا تحدث الخبير بشؤون شرق آسيا الدكتور نادر روينغ:التفاصيل في الملف الصوتي...
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2023
محمد جمعة
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محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: نتنياهو يميل أكثر لفتح جبهة أخرى
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناديا هلال
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
رؤساء الإدارات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية يستعدّون لـ"مرحلة الاستقرار" في غزة. حول آخر تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تحدّث لبرنامجنا الأستاذ في العلوم السياسية ورئيس كلية المقدسي، الدكتور أمجد شهاب:
"الأمريكان يريدون الانتقال إلى مرحلة التركيز فقط على ضرب المقاومة المسلّحة وقيادات حماس كما يفعلون في الضفة الغربية. نتنياهو يميل أكثر لفتح جبهة أخرى ولكن بعد تحقيق نتائج على جبهة القطاع. مسألة التصعيد في جنوب لبنان هي مسألة وقت. هناك اتفاق ضمني بين الحكومة السورية وإسرائيل بعدم الرد، وفي حال الرد فإنّ الطائرات الإسرائيلية ستستهدف القيادات السياسية في سوريا".
خبير: القوات الأوكرانية تحضر نفسها لانسحاب كبير من دونباس
أعلنت وزارة شؤون إعادة الإدماج الأوكرانية أنها قامت بإجلاء أكثر من 100 ألف شخص من منطقة دونباس. من بينهم آلاف الأطفال ومحدودي القدرات. عن هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الباحث في الشؤون السياسية الروسية الاوروبية الأستاذ صدقي زاهر عثمان:
"عمليات الإجلاء مربوطة بالتراجع الملحوظ على جبهات دونيسك ودونباس في سياق العملية العسكرية الروسية ويُفهم من هذا الإجلاء بأن القوات الأوكرانية تحضّر نفسها لانسحاب كبير من هذه المناطق الموجودة في دونيسك، وبالتالي ستكون القوات الروسية أمام سيطرة واسعة وتحرير واسع لمناطق جمهورية دونيسك الشعبية".
خبير: الصين حاليا ورسميا ليس لديها أي خطة لإقامة شركات عسكرية خاصة
تعتزم الصين تطوير شركاتها العسكرية الخاصة تدريجياً لضمان أمن المشاريع الصينية في المناطق غير المستقرة في العالم. عن هذا تحدث الخبير بشؤون شرق آسيا الدكتور نادر روينغ:
"الصين حاليا ورسميا ليس لديها أي خطة لإقامة شركات عسكرية خاصة وإن كل القوات العسكرية في الصين هي تابعة للحكومة. الصين تقوم بحماية مصالحها وخاصة في المناطق الخطيرة في العالم اعتمادا على القوات الحكومة في تلك البلدان التي توجد فيها الشركات الصينية وكذلك عبر الطرق الدبلوماسية من السفارات والقنصليات الصينية في الخارج. طبعا يمكن أن نرى هناك مشاركة من قبل الجيش الصيني في عمليات الاجلاء للرعايا الصينيين من المناطق التي تشهد صراعات مسلحة".
التفاصيل في الملف الصوتي...