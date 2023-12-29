https://sputnikarabic.ae/20231229/رقم-جديد-لتعداد-سكان-العالم-يسجل-ليلة-رأس-السنة-والمواليد-يأبون-القدوم-1084544428.html

رقم جديد لتعداد سكان العالم يسجل ليلة رأس السنة... والمواليد يأبون القدوم

رقم جديد لتعداد سكان العالم يسجل ليلة رأس السنة... والمواليد يأبون القدوم

تشير الإحصاءات إلى أن معدل نمو سكان العالم في العام المنقضي، كان أقل بقليل من نسبة 1%، وعلى الرغم من حجم الكوارث الكبير المسجل في هذا العام، الذي أُطلق عليه... 29.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-29T08:36+0000

2023-12-29T08:36+0000

2023-12-29T08:36+0000

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انخفاض عدد السكان

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ويتوقع خبراء السكان أن يصل تعداد سكان العالم في ليلة رأس السنة الجديدة، في الأول من يناير/ كانون الثاني، إلى أكثر من 8 مليارات نسمة، وتحديدًا (8,019,876,189)، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي.مواليد يأبون القدوم إلى "عالم موحش"وينخفض معدل المواليد عامًا بعد عام، وكأن لسان حال هؤلاء (المواليد) يقول "لا نريد القدوم إلى عالمكم الموحش هذا"، حيث بلغ معدل المواليد الحالي للعالم في عام 2023، نحو 17.464 مولود لكل 1000 شخص، بانخفاض قدره 1.15% عن عام 2022.أما في عام 2022، فقد بلغ معدل المواليد في العالم عام نحو 17.668 مولود لكل 1000 شخص، بانخفاض قدره 1.15% عن عام 2021، بحسب بيانات التوقعات السكانية للعالم الصادرة عن الأمم المتحدة.ويتوقع خبراء السكان أن يصل عدد سكان العالم في ليلة رأس السنة الجديدة، إلى أكثر من 8 مليارات نسمة، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي.موعد المليار القادم... تباطؤ في النمو وسط الكوارثتشير البيانات إلى تباطؤ في نسبة النمو في العالم، ومن المتوقع أن يستغرق المليار القادم نحو 14.5 عام، أي قد يسجل في عام 2037.وكان 70% من السكان الجدد (المواليد الجدد) الذين ساهموا برفع عدد سكان العالم من 7 إلى 8 مليار، الذين يمكن أن يقال عنهم للأسف "ذوو حظ سيء"، قد سجلوا في البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، لكن الخبراء يتوقعون أن تمثل هذه البلدان أكثر من 90% من النمو العالمي بالنسبة للزيادة من 8 إلى 9 مليارات.ذروة عدد سكان العالم وبداية التراجع بالإضافة إلى ذلك، يتوقع الخبراء أن يصل عدد سكان العالم إلى ذروته عند نحو 10.4 مليار شخص خلال ثمانينيات القرن الحالي، (أو أقل من ذلك) وأن يحافظ على هذا المستوى حتى عام 2100.وتتوقع الأمم المتحدة أن يصل العالم إلى ذروة عدد السكان في عام 2086، بالإضافة إلى الحفاظ على معدل أكثر من 10 مليارات شخص إلى عام 2100.أما بالنسبة للنمو السكاني للفترة ذاتها في البلدان ذات الدخل المرتفع والبلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، سيحدث فقط بين أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، وهي نتيجة مرتبطة بشكل مباشر بالهرم السكاني للدول وسياسات الدعم والرعاية الصحية والوضع الاقتصادي.المقال يعبر عن رأي كاتبه

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وسيم سليمان https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/19/1050250441_0:0:1281:1280_100x100_80_0_0_1dc69a4a67d782eb08da08cae1e4572a.jpg

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وسيم سليمان https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/19/1050250441_0:0:1281:1280_100x100_80_0_0_1dc69a4a67d782eb08da08cae1e4572a.jpg

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