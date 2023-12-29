https://sputnikarabic.ae/20231229/سفير-موسكو-تعارض-بشدة-أي-نقل-محتمل-لمروحيات-روسية-من-جانب-الأرجنتين-إلى-كييف-1084543491.html
سفير: موسكو تعارض بشدة أي نقل محتمل لمروحيات روسية من جانب الأرجنتين إلى كييف
سفير: موسكو تعارض بشدة أي نقل محتمل لمروحيات روسية من جانب الأرجنتين إلى كييف
أعلن السفير الروسي لدى الأرجنتين، دميتري فيوكتيستوف، أن روسيا تعارض بشكل قاطع احتمالية إقدام الأرجنتين على نقل مروحيات روسية الصنع إلى أوكرانيا. 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T03:47+0000
2023-12-29T03:47+0000
2023-12-29T03:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الأرجنتين
أخبار أوكرانيا
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بوينس آريس - سبوتنيك. وقال فيوكتيستوف تعليقا على تقارير صحفية تفيد بأن الأرجنتين ترغب في أن تقدم لأوكرانيا مروحيتين روسيتين من طراز "مي-171"، كانت بوينس آريس تستخدمهما في مشاريع بالقارة القطبية الجنوبية، "الجانب الأرجنتيني لا يعلق رسميا على هذا الأمر. الأرجنتينيون كانوا يستخدمون طائراتنا بشكل نشط في عملياتهم في القطب الجنوبي، وقد حظت بتقدير كبير لجودتها وموثوقيتها، والآن أصبحت المروحيات غير صالحة للعمل وتتطلب إصلاحات كبيرة".وأضاف فيوكتيستوف خلال تصريحات للصحفيين، "لكن هذا لا يغير جوهر الأمر، نحن نعارض بشكل قاطع نقلها إلى خصوم روسيا، ناهيك عن أن هذا الأمر يتعارض مع التزامات الأرجنتين في سياق شهادة المستخدم النهائي".يُذكر أن وسائل إعلام أرجنيتينة ذكرت في وقت سابق نقلا عن مصادر في القوات الجوية الأرجنتينية، أن بوينس آيرس تعتزم التبرع لأوكرانيا بمروحيتين روسيتين من طراز "مي 171 إي" سبق وأن استخدمتهما الأرجنتين في مشاريع القارة القطبية الجنوبية.
https://sputnikarabic.ae/20231228/رئيس-سابق-للأركان-العامة-البولندية-ليس-لدينا-شك-بهزيمة-أوكرانيا-1084533978.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الأرجنتين, أخبار أوكرانيا
روسيا, الأرجنتين, أخبار أوكرانيا
سفير: موسكو تعارض بشدة أي نقل محتمل لمروحيات روسية من جانب الأرجنتين إلى كييف
أعلن السفير الروسي لدى الأرجنتين، دميتري فيوكتيستوف، أن روسيا تعارض بشكل قاطع احتمالية إقدام الأرجنتين على نقل مروحيات روسية الصنع إلى أوكرانيا.
بوينس آريس - سبوتنيك. وقال فيوكتيستوف تعليقا على تقارير صحفية تفيد بأن الأرجنتين ترغب في أن تقدم لأوكرانيا مروحيتين روسيتين من طراز "مي-171"، كانت بوينس آريس تستخدمهما في مشاريع بالقارة القطبية الجنوبية، "الجانب الأرجنتيني لا يعلق رسميا على هذا الأمر. الأرجنتينيون كانوا يستخدمون طائراتنا بشكل نشط في عملياتهم في القطب الجنوبي، وقد حظت بتقدير كبير لجودتها وموثوقيتها، والآن أصبحت المروحيات غير صالحة للعمل وتتطلب إصلاحات كبيرة
".
وأضاف فيوكتيستوف خلال تصريحات للصحفيين، "لكن هذا لا يغير جوهر الأمر، نحن نعارض بشكل قاطع نقلها إلى خصوم روسيا، ناهيك عن أن هذا الأمر يتعارض مع التزامات الأرجنتين في سياق شهادة المستخدم النهائي".
يُذكر أن وسائل إعلام أرجنيتينة ذكرت في وقت سابق نقلا عن مصادر في القوات الجوية الأرجنتينية، أن بوينس آيرس تعتزم التبرع لأوكرانيا بمروحيتين روسيتين من طراز "مي 171 إي" سبق وأن استخدمتهما الأرجنتين في مشاريع القارة القطبية الجنوبية.