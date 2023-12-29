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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231229/سفير-موسكو-تعارض-بشدة-أي-نقل-محتمل-لمروحيات-روسية-من-جانب-الأرجنتين-إلى-كييف-1084543491.html
سفير: موسكو تعارض بشدة أي نقل محتمل لمروحيات روسية من جانب الأرجنتين إلى كييف
سفير: موسكو تعارض بشدة أي نقل محتمل لمروحيات روسية من جانب الأرجنتين إلى كييف
أعلن السفير الروسي لدى الأرجنتين، دميتري فيوكتيستوف، أن روسيا تعارض بشكل قاطع احتمالية إقدام الأرجنتين على نقل مروحيات روسية الصنع إلى أوكرانيا. 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T03:47+0000
2023-12-29T03:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الأرجنتين
أخبار أوكرانيا
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بوينس آريس - سبوتنيك. وقال فيوكتيستوف تعليقا على تقارير صحفية تفيد بأن الأرجنتين ترغب في أن تقدم لأوكرانيا مروحيتين روسيتين من طراز "مي-171"، كانت بوينس آريس تستخدمهما في مشاريع بالقارة القطبية الجنوبية، "الجانب الأرجنتيني لا يعلق رسميا على هذا الأمر. الأرجنتينيون كانوا يستخدمون طائراتنا بشكل نشط في عملياتهم في القطب الجنوبي، وقد حظت بتقدير كبير لجودتها وموثوقيتها، والآن أصبحت المروحيات غير صالحة للعمل وتتطلب إصلاحات كبيرة".وأضاف فيوكتيستوف خلال تصريحات للصحفيين، "لكن هذا لا يغير جوهر الأمر، نحن نعارض بشكل قاطع نقلها إلى خصوم روسيا، ناهيك عن أن هذا الأمر يتعارض مع التزامات الأرجنتين في سياق شهادة المستخدم النهائي".يُذكر أن وسائل إعلام أرجنيتينة ذكرت في وقت سابق نقلا عن مصادر في القوات الجوية الأرجنتينية، أن بوينس آيرس تعتزم التبرع لأوكرانيا بمروحيتين روسيتين من طراز "مي 171 إي" سبق وأن استخدمتهما الأرجنتين في مشاريع القارة القطبية الجنوبية.
https://sputnikarabic.ae/20231228/رئيس-سابق-للأركان-العامة-البولندية-ليس-لدينا-شك-بهزيمة-أوكرانيا-1084533978.html
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روسيا, الأرجنتين, أخبار أوكرانيا
روسيا, الأرجنتين, أخبار أوكرانيا

سفير: موسكو تعارض بشدة أي نقل محتمل لمروحيات روسية من جانب الأرجنتين إلى كييف

03:47 GMT 29.12.2023
© Sputnik . Alaa El-Moteryمروحيات روسية في آيدكس 2023 تشمل "كا - 62" و"كا - 226 تي" و"مي - 171 إيه 3"
مروحيات روسية في آيدكس 2023 تشمل كا - 62 وكا - 226 تي ومي - 171 إيه 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
© Sputnik . Alaa El-Motery
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أعلن السفير الروسي لدى الأرجنتين، دميتري فيوكتيستوف، أن روسيا تعارض بشكل قاطع احتمالية إقدام الأرجنتين على نقل مروحيات روسية الصنع إلى أوكرانيا.
بوينس آريس - سبوتنيك. وقال فيوكتيستوف تعليقا على تقارير صحفية تفيد بأن الأرجنتين ترغب في أن تقدم لأوكرانيا مروحيتين روسيتين من طراز "مي-171"، كانت بوينس آريس تستخدمهما في مشاريع بالقارة القطبية الجنوبية، "الجانب الأرجنتيني لا يعلق رسميا على هذا الأمر. الأرجنتينيون كانوا يستخدمون طائراتنا بشكل نشط في عملياتهم في القطب الجنوبي، وقد حظت بتقدير كبير لجودتها وموثوقيتها، والآن أصبحت المروحيات غير صالحة للعمل وتتطلب إصلاحات كبيرة".
وأضاف فيوكتيستوف خلال تصريحات للصحفيين، "لكن هذا لا يغير جوهر الأمر، نحن نعارض بشكل قاطع نقلها إلى خصوم روسيا، ناهيك عن أن هذا الأمر يتعارض مع التزامات الأرجنتين في سياق شهادة المستخدم النهائي".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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يُذكر أن وسائل إعلام أرجنيتينة ذكرت في وقت سابق نقلا عن مصادر في القوات الجوية الأرجنتينية، أن بوينس آيرس تعتزم التبرع لأوكرانيا بمروحيتين روسيتين من طراز "مي 171 إي" سبق وأن استخدمتهما الأرجنتين في مشاريع القارة القطبية الجنوبية.
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