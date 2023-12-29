https://sputnikarabic.ae/20231229/سياسي-سوداني-لـسبوتنيك-البرهان-وحميدتي-أصبحا-حريصين-على-وقف-الحرب-الجارية-1084542755.html

سياسي سوداني لـ"سبوتنيك": البرهان وحميدتي أصبحا حريصين على وقف الحرب الجارية

سياسي سوداني لـ"سبوتنيك": البرهان وحميدتي أصبحا حريصين على وقف الحرب الجارية

أكد القيادي بحزب "الاتحاد الديمقراطي الأصل" حاتم السر، أن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)،... 29.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-29T01:44+0000

2023-12-29T01:44+0000

2023-12-29T01:45+0000

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

حميدتي

أخبار السودان اليوم

العالم العربي

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الخرطوم – سبوتنيك. وقال السر السر الذي كان مرشحا سابقا لسباق رئاسة الجمهورية، خلال مقابلة مع "سبوتنيك"، إن اعتذار حميدتي عن لقاء البرهان اليوم بدولة جيبوتي، جاء لأسباب فنية وهو ما أعلنته وزارة الخارجية السودانية.وأوضح السر أن "الأمر الإيجابي أن البرهان، منفتح على التفاوض والحوار، وهذا يمنح الناس على الأرض الأمل، بأن تنطوي هذه الصفحة القبيحة من الحرب، ويبدأ عهد جديد في بلادنا"، ونوه إلى أنه "يجب ألا نفهم الأمور باستعجال، هناك تأجيل لأسباب فنية حسب بيان وزارة الخارجية الجيبوتية التي تترأس منظمة إيغاد حاليا، وهناك مبادرات كثيرة يمكن أن تنجح."وتابع السر قائلا: "هناك إشارات كبيرة، لتقديم الجميع تنازلات من أجل السلام، والجيش السوداني يمارس أعلى درجات ضبط النفس، ويحاول أن لا يدخل في اشتباكات مع قوات الدعم السريع على الأرض، ويفضل اتخاذ مواقع دفاعية، في استراتيجية تسببت في الكثير من الألم، ولكنها يمكن أن تفهم كاستراتيجية للسلام وعدم توسيع دائرة النزاع".وتوقع السر أن "يحدث اختراقا كبيرا يفضي لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وفتح مسار المساعدات الإنسانية، أما العملية السياسية التي تعقب اتفاق وقف إطلاق النار ووقف الحرب وتخاطب جذور الصراع السياسي وتضع الأسس الدستورية والقانونية والسياسية والاقتصادية للبلاد، فإنها تحتاج إلى عقد مؤتمر قومي دستوري يشارك فيه أهل السودان كافة".ورأى السر، أن "علاج الأزمة السودانية لم يعد شأنا سودانيًا بحتًا، بل أصبح الدور الخارجي على المستويين الإقليمي والدولي أكبر واهم من الدور الداخلي"، مضيفا أن "دول الجوار السوداني وأميركا والغرب، أصبحت تشعر بقلق من استمرار الحرب وتصاعد أعمال العنف، وتخشى من انعكاسات وتداعيات حرب السودان على المنطقة ومصالح الدول الكبرى التي باتت تخشى من تأثيرات سلبية متعددة داخل السودان وخارجه".يُذكر أن وزارة الخارجية السودانية أعلنت يوم أمس الأربعاء أنها تلقت خطابا من وزارة الخارجية الجيبوتية عن تعذر حضور قائد الدعم السريع حميدتي للقاء البرهان، لأسباب فنية، فيما أفاد مصدر سوداني، لوكالة "سبوتنيك"، بأن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان كان على وشك المغادرة إلى جيبوتي يوم أمس الأربعاء للقاء حميدتي لمناقشة وقف الحرب بالسودان.وأجرى حميدتي أمس زيارة إلى دولة أوغندا، والتقى برئيسها يوري موسيفيني كما زار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم والتقى برئيس وزرائها آبي أحمد.

https://sputnikarabic.ae/20231228/آبي-أحمد-يجتمع-مع-حميدتي-في-إثيوبيا-والدعم-السريع-يصدر-بيانا-صور-1084532800.html

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قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, حميدتي, أخبار السودان اليوم, العالم العربي