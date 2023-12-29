https://sputnikarabic.ae/20231229/مسؤول-إسرائيلي-تفاقم-حالات-المصابين-بصدمات-نفسية-سابقة-1084554876.html
مسؤول إسرائيلي: تفاقم حالات المصابين بصدمات نفسية سابقة
مسؤول إسرائيلي: تفاقم حالات المصابين بصدمات نفسية سابقة
قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الجمعة، إن هناك تفاقمًا واضحًا في حالات المصابين الإسرائيليين بصدمات نفسية وعصبية سابقة. 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T12:46+0000
2023-12-29T12:46+0000
2023-12-29T12:46+0000
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ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، عن الدكتور غادي رابابورت، نائب مدير مستشفى مرحافيم الإسرائيلية، حول علاج المواطنين المدنيين والعسكريين من ضحايا الحروب السابقة، أن هؤلاء هم أكثر الناس عرضة لتفاقم حالاتهم النفسية والمرضية.وأوضح الدكتور ربابورت أن الوضع الصحي والمرضي صعب وقاس، ولكن هذه هي طبيعة الحرب ونتائجها.يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفًا متواصلاً على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231229/القسام-وجهنا-لإسرائيل-ضربة-القرن-ولا-صفقات-قبل-الوقف-الكامل-للحرب-1084545342.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
مسؤول إسرائيلي: تفاقم حالات المصابين بصدمات نفسية سابقة
قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الجمعة، إن هناك تفاقمًا واضحًا في حالات المصابين الإسرائيليين بصدمات نفسية وعصبية سابقة.
ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، عن الدكتور غادي رابابورت، نائب مدير مستشفى مرحافيم الإسرائيلية، حول علاج المواطنين المدنيين والعسكريين من ضحايا الحروب السابقة، أن هؤلاء هم أكثر الناس عرضة لتفاقم حالاتهم النفسية والمرضية.
وأوضح الدكتور ربابورت أن الوضع الصحي والمرضي صعب وقاس، ولكن هذه هي طبيعة الحرب ونتائجها.
يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"
التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل
قصفًا متواصلاً على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.