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مصدر مطلع لـ"سبوتنيك": إسرائيل تعمل على تهجير عدد كبير من فلسطينيي غزة إلى مصر
مصدر مطلع لـ"سبوتنيك": إسرائيل تعمل على تهجير عدد كبير من فلسطينيي غزة إلى مصر
صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن الحكومة الإسرائيلية تخطط لتوطين عدد كبير من الفلسطينيين من قطاع غزة في مصر بحجة ضمان سلامتهم. 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T14:52+0000
2023-12-29T14:52+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
اسرائيل
العالم العربي
مصر
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وأوضح المصدر: "وفقا للمعلومات المتاحة، فإن الحكومة الإسرائيلية تخطط لإعادة توطين عدد كبير من الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر بحجة ضمان سلامتهم خلال المرحلة النشطة من العملية العسكرية وإعادة إعمار القطاع بعد الصراع".وأضاف المصدر أنه "في المرحلة الأولى، يمكننا التحدث عن نقل ما لا يقل عن 100000 شخص إلى أراضي دولة مجاورة".كما أكد المصدر أن "من أجل ضمان موافقة القاهرة، التي تعارض حاليا بشكل قاطع مثل هذا السيناريو، فإنه يهدف إلى إشراك واشنطن".أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء التصعيد الإسرائيلي في القطاع.وذكرت الوزارة في بيان، أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 21507 شهيد و55915 إصابة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول أكتوبر الماضي".وكانت السلطات الصحية الفلسطينية قد ناشدت مرارا المؤسسات الأممية والدولية إلى إجراء تدخلات عاجلة تضمن توفير الأدوية والوقود اللازم، لإعادة تشغيل المستشفيات أمام حاجة آلاف الجرحى والمرضى.
https://sputnikarabic.ae/20231229/دمشق-اعتداءات-إسرائيل-المتكررة-تظهر-أهدافها-بالتوسع-في-المنطقة--1084557021.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي, مصر
العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي, مصر

مصدر مطلع لـ"سبوتنيك": إسرائيل تعمل على تهجير عدد كبير من فلسطينيي غزة إلى مصر

14:52 GMT 29.12.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDأطفال في خان يونس جنوبي قطاع غزة في 9 نوفمبر 2023 وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس
أطفال في خان يونس جنوبي قطاع غزة في 9 نوفمبر 2023 وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن الحكومة الإسرائيلية تخطط لتوطين عدد كبير من الفلسطينيين من قطاع غزة في مصر بحجة ضمان سلامتهم.
وأوضح المصدر: "وفقا للمعلومات المتاحة، فإن الحكومة الإسرائيلية تخطط لإعادة توطين عدد كبير من الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر بحجة ضمان سلامتهم خلال المرحلة النشطة من العملية العسكرية وإعادة إعمار القطاع بعد الصراع".
وأضاف المصدر أنه "في المرحلة الأولى، يمكننا التحدث عن نقل ما لا يقل عن 100000 شخص إلى أراضي دولة مجاورة".

وأشار المصدر إلى أنه "في المستقبل، من المخطط ترحيل عدة دفعات أخرى من سكان غزة بهذه الطريقة. في الوقت نفسه، من الواضح أن القدس الغربية ليست مهتمة بعودتهم".

كما أكد المصدر أن "من أجل ضمان موافقة القاهرة، التي تعارض حاليا بشكل قاطع مثل هذا السيناريو، فإنه يهدف إلى إشراك واشنطن".
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13:49 GMT
وخلص المصدر إلى أنه في مقابل "الضوء الأخضر" من مصر، يزعم أن الأمريكيين يتعهدون بدفع تكاليف بناء وتشغيل مخيمات اللاجئين، وكذلك تزويد مصر بحزمة قوية من المساعدات المالية، وهي حجة قوية في سياق الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها هذا البلد".
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء التصعيد الإسرائيلي في القطاع.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 21507 شهيد و55915 إصابة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول أكتوبر الماضي".
وكانت السلطات الصحية الفلسطينية قد ناشدت مرارا المؤسسات الأممية والدولية إلى إجراء تدخلات عاجلة تضمن توفير الأدوية والوقود اللازم، لإعادة تشغيل المستشفيات أمام حاجة آلاف الجرحى والمرضى.
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