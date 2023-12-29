https://sputnikarabic.ae/20231229/مصدر-مطلع-لـسبوتنيك-إسرائيل-تعمل-على-تهجير-عدد-كبير-من-فلسطينيي-غزة-إلى-مصر-1084558577.html

مصدر مطلع لـ"سبوتنيك": إسرائيل تعمل على تهجير عدد كبير من فلسطينيي غزة إلى مصر

مصدر مطلع لـ"سبوتنيك": إسرائيل تعمل على تهجير عدد كبير من فلسطينيي غزة إلى مصر

صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن الحكومة الإسرائيلية تخطط لتوطين عدد كبير من الفلسطينيين من قطاع غزة في مصر بحجة ضمان سلامتهم. 29.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-29T14:52+0000

2023-12-29T14:52+0000

2023-12-29T14:52+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

اسرائيل

العالم العربي

مصر

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وأوضح المصدر: "وفقا للمعلومات المتاحة، فإن الحكومة الإسرائيلية تخطط لإعادة توطين عدد كبير من الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر بحجة ضمان سلامتهم خلال المرحلة النشطة من العملية العسكرية وإعادة إعمار القطاع بعد الصراع".وأضاف المصدر أنه "في المرحلة الأولى، يمكننا التحدث عن نقل ما لا يقل عن 100000 شخص إلى أراضي دولة مجاورة".كما أكد المصدر أن "من أجل ضمان موافقة القاهرة، التي تعارض حاليا بشكل قاطع مثل هذا السيناريو، فإنه يهدف إلى إشراك واشنطن".أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء التصعيد الإسرائيلي في القطاع.وذكرت الوزارة في بيان، أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 21507 شهيد و55915 إصابة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول أكتوبر الماضي".وكانت السلطات الصحية الفلسطينية قد ناشدت مرارا المؤسسات الأممية والدولية إلى إجراء تدخلات عاجلة تضمن توفير الأدوية والوقود اللازم، لإعادة تشغيل المستشفيات أمام حاجة آلاف الجرحى والمرضى.

https://sputnikarabic.ae/20231229/دمشق-اعتداءات-إسرائيل-المتكررة-تظهر-أهدافها-بالتوسع-في-المنطقة--1084557021.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي, مصر