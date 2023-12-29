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https://sputnikarabic.ae/20231229/نشوب-حريق-بمبنى-المصرف-المركزي-في-طرابلس-1084557947.html
نشوب حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس
نشوب حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس
اندلع حريق بمبنى مصرف ليبيا المركزي في مدينة طرابلس، اليوم الجمعة، دون الإعلان عن وقوع ضحايا حتى اللحظة. 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T14:20+0000
2023-12-29T14:20+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
عبد الحميد الدبيبة
الأخبار
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ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن الشركة العامة للكهرباء بيانا مقتضبا، أفادت فيه بفصل التيار عن المحطة المغذية لمبنى المصرف المركزي، مشيرةً إلى توجه فرقها الفنية إلى موقع الحريق للتعامل مع أي طارئ.من ناحية أخرى، صرح مصدر مطلع بأن النيابة العامة الليبية تجري حاليا معاينة لموقع الحريق، كما باشرت التحقيق حول ملابسات الحادث.يشار إلى أن ثمة أنباء انتشرت أخيرا عن خلافات كبيرة بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومحافظ المصرف المركزي الليبي، الصديق الكبير، وبحسب بعض المصادر، فقد فرّ الأخير من ليبيا إلى تركيا، الأمر الذي أربك المشهد الاقتصادي في ليبيا، وسبب ارتفاعًا كبيرًا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي، حسب محللين.وبحسب المحلل السياسي جمال الفلاح، فإن الخلاف بين الكبير والدبيبة شاهدناه في الفترة الأخيرة بعد تصريح محافظ المصرف المركزي بأن هناك عجز بقيمة 11 مليار دولار في هذه السنة، واتهامه لحكومة الوحدة الوطنية بإهدار المال العام واستنزاف العملات الصعبة من خزينة المصرف المركزي وإهدار الأموال العامة.وأضاف الفلاح بأن الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي كان مهددًا في الفترة الأخيرة من أصحاب النفوذ ومن المجموعات المسلحة، بعد مسألة الكشف عن قيمة العجز التي قدرت بـ11 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20231229/ليبيا-وزير-النفط-في-الوحدة-الوطنية-يثير-مسألة-خلاف-الصلاحيات-مع-مؤسسة-النفط-في-بلاده-1084546587.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار

نشوب حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس

14:20 GMT 29.12.2023
© Sputnik . Andrei Stenin / الانتقال إلى بنك الصورعلم ليبيا
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
© Sputnik . Andrei Stenin
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اندلع حريق بمبنى مصرف ليبيا المركزي في مدينة طرابلس، اليوم الجمعة، دون الإعلان عن وقوع ضحايا حتى اللحظة.
ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن الشركة العامة للكهرباء بيانا مقتضبا، أفادت فيه بفصل التيار عن المحطة المغذية لمبنى المصرف المركزي، مشيرةً إلى توجه فرقها الفنية إلى موقع الحريق للتعامل مع أي طارئ.
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من ناحية أخرى، صرح مصدر مطلع بأن النيابة العامة الليبية تجري حاليا معاينة لموقع الحريق، كما باشرت التحقيق حول ملابسات الحادث.
يشار إلى أن ثمة أنباء انتشرت أخيرا عن خلافات كبيرة بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومحافظ المصرف المركزي الليبي، الصديق الكبير، وبحسب بعض المصادر، فقد فرّ الأخير من ليبيا إلى تركيا، الأمر الذي أربك المشهد الاقتصادي في ليبيا، وسبب ارتفاعًا كبيرًا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي، حسب محللين.
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وبحسب المحلل السياسي جمال الفلاح، فإن الخلاف بين الكبير والدبيبة شاهدناه في الفترة الأخيرة بعد تصريح محافظ المصرف المركزي بأن هناك عجز بقيمة 11 مليار دولار في هذه السنة، واتهامه لحكومة الوحدة الوطنية بإهدار المال العام واستنزاف العملات الصعبة من خزينة المصرف المركزي وإهدار الأموال العامة.
وأضاف الفلاح بأن الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي كان مهددًا في الفترة الأخيرة من أصحاب النفوذ ومن المجموعات المسلحة، بعد مسألة الكشف عن قيمة العجز التي قدرت بـ11 مليار دولار.
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