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https://sputnikarabic.ae/20231230/الجيش-الأمريكي-يدفع-بخبراء-عسكريين-وتعزيزات-نوعية-من-العراق-إلى-قواعده-شرقي-سوريا-1084584533.html
الجيش الأمريكي يدفع بخبراء عسكريين وتعزيزات نوعية من العراق إلى قواعده شرقي سوريا
الجيش الأمريكي يدفع بخبراء عسكريين وتعزيزات نوعية من العراق إلى قواعده شرقي سوريا
تواصل قوات الاحتلال الأمريكي استقدام التعزيزات العسكرية إلى قواعدها اللاشرعية شرقي سوريا، مع وصول خبراء عسكريين أمريكيين إلى هذه القواعد تزامنا مع ارتفاع... 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T18:24+0000
2023-12-30T18:24+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، إن خبراء وعسكريين أمريكيين وصلوا أخيرا إلى القواعد الأمريكية في محافظة الحسكة شرقي سوريا بهدف تعزيز القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، والتي تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية وبطائرات مسيرة على خلفية الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ ما يقارب الثلاثة أشهر.وأوضح مراسل "سبوتنيك" أن هؤلاء الخبراء والعسكريين الأمريكيين وصلوا إلى سوريا برفقة دفعة أسلحة وأجهزة متطورة، خلال الأيام الماضية، عبر القوافل العسكرية التي دخلت من إقليم شمال العراق (كردستان العراق)، بهدف تدعيم الحالة اللوجستية والعسكرية لهذه القواعد.وكانت قوات "التحالف الدولي" المزعوم بقيادة الجيش الأمريكي، قبل يومين، استقدمت رتلاً عسكريا جديداً مؤلفاً من 34 شاحنة تحمل على متنها أسلحة ومعدات عسكرية ومواد لوجستية، بالإضافة إلى صهاريج وقود وصلت إلى قاعدة "خراب الجير" في ريف الرميلان في أقصى الشمال الشرقي لمحافظة الحسكة، في حين أفرغت حمولتها وعادت من حيث دخلت عبر معبر الوليد البري غير الشرعي مع العراق، بحسب مراسل "سبوتنيك".وتنتشر في سوريا 9 قواعد أمريكية كبيرة، الأولى في منطقة التنف في ريف محافظة حمص الشرقي واثنتين في ريف دير الزور و6 في محافظة الحسكة، وجميعها تعرضت لهجمات صاروخية أو عبر الطائرات المسيرة خلال ما يقارب الشهرين.ودوت، مساء أمس الجمعة، انفجارات عدة في قاعدة خراب الجير في ريف محافظة الحسكة، أكبر القواعد الأمريكية والأولى لها داخل الأراضي السورية، نتيجة تعرضها لاستهداف مزدوج عبر الصواريخ والطائرات المسيرة الانتحارية.
https://sputnikarabic.ae/20231229/رشقة-صاروخية-تدك-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-مدينة-الشدادي-النفطية-شرقي-سوريا-1084563724.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

الجيش الأمريكي يدفع بخبراء عسكريين وتعزيزات نوعية من العراق إلى قواعده شرقي سوريا

18:24 GMT 30.12.2023
© AP Photo / Hussein Mallaصورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
© AP Photo / Hussein Malla
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حصري
تواصل قوات الاحتلال الأمريكي استقدام التعزيزات العسكرية إلى قواعدها اللاشرعية شرقي سوريا، مع وصول خبراء عسكريين أمريكيين إلى هذه القواعد تزامنا مع ارتفاع الهجمات الجوية والصاروخية التي تتعرض لها هذه القواعد.
وقال مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، إن خبراء وعسكريين أمريكيين وصلوا أخيرا إلى القواعد الأمريكية في محافظة الحسكة شرقي سوريا بهدف تعزيز القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، والتي تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية وبطائرات مسيرة على خلفية الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ ما يقارب الثلاثة أشهر.
وأوضح مراسل "سبوتنيك" أن هؤلاء الخبراء والعسكريين الأمريكيين وصلوا إلى سوريا برفقة دفعة أسلحة وأجهزة متطورة، خلال الأيام الماضية، عبر القوافل العسكرية التي دخلت من إقليم شمال العراق (كردستان العراق)، بهدف تدعيم الحالة اللوجستية والعسكرية لهذه القواعد.
قاعدة عسكرية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
مراسل "سبوتنيك": رشقة صاروخية تدك قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية شرقي سوريا
أمس, 19:29 GMT
وكانت قوات "التحالف الدولي" المزعوم بقيادة الجيش الأمريكي، قبل يومين، استقدمت رتلاً عسكريا جديداً مؤلفاً من 34 شاحنة تحمل على متنها أسلحة ومعدات عسكرية ومواد لوجستية، بالإضافة إلى صهاريج وقود وصلت إلى قاعدة "خراب الجير" في ريف الرميلان في أقصى الشمال الشرقي لمحافظة الحسكة، في حين أفرغت حمولتها وعادت من حيث دخلت عبر معبر الوليد البري غير الشرعي مع العراق، بحسب مراسل "سبوتنيك".
وتنتشر في سوريا 9 قواعد أمريكية كبيرة، الأولى في منطقة التنف في ريف محافظة حمص الشرقي واثنتين في ريف دير الزور و6 في محافظة الحسكة، وجميعها تعرضت لهجمات صاروخية أو عبر الطائرات المسيرة خلال ما يقارب الشهرين.
ودوت، مساء أمس الجمعة، انفجارات عدة في قاعدة خراب الجير في ريف محافظة الحسكة، أكبر القواعد الأمريكية والأولى لها داخل الأراضي السورية، نتيجة تعرضها لاستهداف مزدوج عبر الصواريخ والطائرات المسيرة الانتحارية.
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