https://sputnikarabic.ae/20231229/رشقة-صاروخية-تدك-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-مدينة-الشدادي-النفطية-شرقي-سوريا-1084563724.html
مراسل "سبوتنيك": رشقة صاروخية تدك قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية شرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": رشقة صاروخية تدك قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية شرقي سوريا
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الجمعة، بأن سلسلة انفجارات قوية هزت ليل الجمعة، محيط وداخل قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية في محافظة الحسكة... 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T19:29+0000
2023-12-29T19:29+0000
2023-12-29T19:30+0000
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وأوضح المراسل أن انفجارات متتالية سمعت قبل قليل، في محيط وداخل قاعدة الجيش الأمريكي (مديرية حقول النفط في الجبسة) في مدينة الشدادي (50 كم جنوبي محافظة الحسكة)، ناتجة عن استهدافها برشقة صاروخية.ويأتي الهجوم على قاعدة الشدادي بعد ساعات قليلة من هجوم عبر الطائرات المسيرة والصواريخ تعرضت له قاعدة الجيش الأمريكي في أقصى الشمال الشرقي من محافظة الحسكة على مثلث الحدود السوري - العراقي - التركي.وتعتبر قاعدة حقول نفط الجبسة في مدينة الشدادي من أكبر القواعد الأمريكية شرقي سوريا، حيث تضم القاعدة ايضاً عددا من ضباط وجنود الجيوش الغربية منها الجيشان الفرنسي والبريطاني، وهي تتوسط مساكن وأبنية وأحياء مكتظة بالمدنيين.كما أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الجمعة، بتنفيذ هجوم مزدوج بالصواريخ والمسيرات على القاعدة الأمريكية في "خراب الجير" في منطقة الرميلان النفطية في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد.وأوضح مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة أن قصفا مزودجا، بالصواريخ والطائرات المسيرة الانتحارية، تعرضت له إحدى أهم القواعد الأمريكية في سوريا (قاعدة قرية خراب الجير) عند مثلث الحدود السورية - العراقية - التركية، وهو الــ 11 خلال الــ 60 يوماً الماضية.وحاولت الدفاعات الجوية الأمريكية المكلفة بحماية القاعدة، التصدي للهجوم واعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة، ولكن دون جدوى.
https://sputnikarabic.ae/20231229/عضو-الكونغرس-ضعف-بايدن-هو-ما-يحرض-للهجوم-على-القواعد-الأمريكية-في-الشرق-الأوسط-1084560874.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, قاعدة أمريكية, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية, قاعدة أمريكية, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي
مراسل "سبوتنيك": رشقة صاروخية تدك قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية شرقي سوريا
19:29 GMT 29.12.2023 (تم التحديث: 19:30 GMT 29.12.2023)
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الجمعة، بأن سلسلة انفجارات قوية هزت ليل الجمعة، محيط وداخل قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية في محافظة الحسكة شرقي سوريا، وذلك بعد ساعات قليلة من استهداف قاعدة "خراب الجير".
وأوضح المراسل أن انفجارات متتالية سمعت قبل قليل، في محيط وداخل قاعدة الجيش الأمريكي (مديرية حقول النفط في الجبسة) في مدينة الشدادي (50 كم جنوبي محافظة الحسكة)، ناتجة عن استهدافها برشقة صاروخية.
وأكد المراسل أن القوات الأمريكية أطلقت صفارات الإنذار، وسط انتشار الجنود وطلب منهم الدخول إلى الملاجئ عبر مكبرات الصوت، مع تحليق للطائرات المسيرة المروحية الأمريكية في أجواء المنطقة.
ويأتي الهجوم على قاعدة الشدادي بعد ساعات قليلة من هجوم عبر الطائرات المسيرة والصواريخ تعرضت له قاعدة الجيش الأمريكي في أقصى الشمال الشرقي من محافظة الحسكة على مثلث الحدود السوري - العراقي - التركي.
وتعتبر قاعدة حقول نفط الجبسة في مدينة الشدادي من أكبر القواعد الأمريكية شرقي سوريا، حيث تضم القاعدة ايضاً عددا من ضباط وجنود الجيوش الغربية منها الجيشان الفرنسي والبريطاني، وهي تتوسط مساكن وأبنية وأحياء مكتظة بالمدنيين.
كما أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الجمعة، بتنفيذ هجوم مزدوج بالصواريخ والمسيرات على القاعدة الأمريكية في "خراب الجير"
في منطقة الرميلان النفطية في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد.
وأوضح مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة أن قصفا مزودجا، بالصواريخ والطائرات المسيرة الانتحارية، تعرضت له إحدى أهم القواعد الأمريكية في سوريا (قاعدة قرية خراب الجير) عند مثلث الحدود السورية - العراقية - التركية، وهو الــ 11 خلال الــ 60 يوماً الماضية.
وحاولت الدفاعات الجوية الأمريكية المكلفة بحماية القاعدة، التصدي للهجوم واعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة، ولكن دون جدوى.