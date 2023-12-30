https://sputnikarabic.ae/20231230/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مهاجمة-3-خلايا-تابعة-لـ-حزب-الله-في-الأراضي-اللبنانية-1084580808.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 3 خلايا تابعة لـ "حزب الله" في الأراضي اللبنانية

الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 3 خلايا تابعة لـ "حزب الله" في الأراضي اللبنانية

قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إن مقاتلاته قصفت 3 خلايا تابعة لـ "حزب الله" وبنى تحتية في الأراضي اللبنانية. 30.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-30T15:35+0000

2023-12-30T15:35+0000

2023-12-30T15:35+0000

العالم

أخبار العالم الآن

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار حزب الله

لبنان

أخبار لبنان

قطاع غزة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102632/23/1026322385_0:151:5428:3204_1920x0_80_0_0_14aa65ffdd217b7ad5f7bb973a436c32.jpg

وفي بيان نشره على حسابه في منصة "إكس"، قال الجيش: "هاجمت مقاتلة وطائرة مسيرة تابعة للقوات الجوية، في وقت سابق من هذا اليوم، ثلاث خلايا إرهابية في الأراضي اللبنانية".وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي بنية تحتية عملياتية لمنظمة حزب الله وهاجم أيضًا بنيران المدفعية هذا الصباح عدة مناطق في الأراضي اللبنانية".وتابع: "خلال النهار رصد عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه أراضي دولة إسرائيل. وتمكنت مقاتلات الدفاع الجوي من اعتراض هدف جوي مشبوه اجتاز الأراضي اللبنانية باتجاه أراضي دولة إسرائيل".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بانفجار مسيرتين تابعتين لـ"حزب الله"، في منطقة مفتوحة على سفوح "جبل دوف" الإسرائيلي (مزارع شبعا المحتلة) قبالة حدود لبنان الجنوبية.فيما أعلن "حزب الله" في بيان نشرته قناة "المنار" أنه "شن هجومًا جويًا بمسيّرة انقضاضية على موقع الرمثا وحاميته في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتصيب هدفها بدقة".وأضاف في بيان منفصل أن مقاتليه "استهدفوا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في حرج عداثر بالأسلحة المناسبة، وحقّقوا إصابة مباشرة".وأكد الحزب أن مقاتليه أوقعوا أفراد الجيش الإسرائيلي بين "قتيل وجريح"، بينما لم يعلق الجيش بشكل فوري على بيان "حزب الله".وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 21 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة 55 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، كما دمر أكثر من 60 في المئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.

https://sputnikarabic.ae/20231230/حزب-الله-يستهدف-8-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-فيديو-1084565282.html

إسرائيل

لبنان

أخبار لبنان

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, قطاع غزة