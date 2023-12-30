https://sputnikarabic.ae/20231230/الذكاء-الاصطناعي-يمكن-أن-يتوقع-نوع-المرض-الذي-قد-يصيبك-في-المستقبل-1084582722.html
الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتوقع نوع المرض الذي قد يصيبك في المستقبل
الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتوقع نوع المرض الذي قد يصيبك في المستقبل
أجرى باحثون دراسة حول إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات البشر التي يتم تزويده بها واستغلالها في التنبؤ بالحالة الصحية التي من المحتمل أن يصبحوا... 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T17:10+0000
2023-12-30T17:10+0000
2023-12-30T17:10+0000
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جاء ذلك حسب تقرير نشره موقع "ساينس أليرت" الأمريكي، الذي أوضح أن هذه الدراسة قام بها باحثون من عدة جامعات في الدنمارك معتمدين على بيانات جمعوها عن عادات 6 ملايين شخص وما تعرضوا له من مشاكل صحية في السابق.ولفت التقرير إلى أن البيانات التي جمعها الباحثون تناولت طرق العيش والطعام والشراب والنوم وأمور أخرى يتم ربطها بقاعدة بيانات تمكن الذكاء الاصطناعي من توقع ما يمكن أن يتعرض له الأشخاص في المستقبل من أمراض يمكن أن تقودهم للموت المبكر.وأوضح التقرير أن الذكاء الاصطناعي يقوم بدور مهم في عملية معالجة البيانات والتوصل إلى نتائج محتملة في وقت قصير.وتعتمد الدراسة الجديدة على استخدام الذكاء الاصطناعي تقنيات تعمل على ربط الأحداث الخاصة بحياة الفرد مع البيانات الخاصة بأنواع الأمراض وأسباب الإصابة بها.وأوضح التقرير أن اختبار الذكاء الاصطناعي في هذا الأمر نجح في فهم البيانات الخاصة بكل شخص بطريقة جيدة، ومع ربطها بالبيانات الخاصة بمسببات الوفاة بصورة عامة، تمكن من توقع موعد وأسباب وفاة أي شخص، وفقا للحسابات النظرية التي تم تزويده بها.
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منوعات, أخبار الدنمارك, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, أخبار الدنمارك, أخبار العالم الآن, الأخبار
الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتوقع نوع المرض الذي قد يصيبك في المستقبل
أجرى باحثون دراسة حول إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات البشر التي يتم تزويده بها واستغلالها في التنبؤ بالحالة الصحية التي من المحتمل أن يصبحوا عليها في المستقبل.
جاء ذلك حسب تقرير
نشره موقع "ساينس أليرت" الأمريكي، الذي أوضح أن هذه الدراسة قام بها باحثون من عدة جامعات في الدنمارك معتمدين على بيانات جمعوها عن عادات 6 ملايين شخص وما تعرضوا له من مشاكل صحية في السابق.
ولفت التقرير إلى أن البيانات التي جمعها الباحثون تناولت طرق العيش والطعام والشراب والنوم وأمور أخرى يتم ربطها بقاعدة بيانات تمكن الذكاء الاصطناعي من توقع ما يمكن أن يتعرض له الأشخاص في المستقبل من أمراض يمكن أن تقودهم للموت المبكر
.
وأوضح التقرير أن الذكاء الاصطناعي يقوم بدور مهم في عملية معالجة البيانات والتوصل إلى نتائج محتملة في وقت قصير.
وتعتمد الدراسة الجديدة على استخدام الذكاء الاصطناعي تقنيات تعمل على ربط الأحداث الخاصة بحياة الفرد مع البيانات الخاصة بأنواع الأمراض
وأسباب الإصابة بها.
وأوضح التقرير أن اختبار الذكاء الاصطناعي في هذا الأمر نجح في فهم البيانات الخاصة بكل شخص بطريقة جيدة، ومع ربطها بالبيانات الخاصة بمسببات الوفاة بصورة عامة، تمكن من توقع موعد وأسباب وفاة أي شخص، وفقا للحسابات النظرية التي تم تزويده بها.