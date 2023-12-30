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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231230/الطوارئ-الروسية-عدد-ضحايا-بيلغورود-ارتفع-إلى-20-شخصا--عاجل-1084590488.html
الطوارئ الروسية: عدد ضحايا الهجوم الأوكراني على بيلغورود ارتفع إلى 20 شخصا
الطوارئ الروسية: عدد ضحايا الهجوم الأوكراني على بيلغورود ارتفع إلى 20 شخصا
قالت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، إن عدد القتلى نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة بيلغورود الروسية ارتفع إلى 20 شخصا. 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T22:05+0000
2023-12-30T22:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وزارة الطوارئ الروسية
أخبار أوكرانيا
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هذا وأكدت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت، أن كييف نفذت "هجوما عشوائيا" على مدينة بيلغورود الروسية بصواريخ وقنابل عنقودية، مشيرة إلى أن الهجوم لن يمر دون رد.وقد أفادت وزارة الدفاع الروسية، بوقت سابق، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت الليلة الماضية 13 صاروخًا فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.تجدر الإشارة إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً تشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الجاري.وتأتي المحاولات الأوكرانية بعد اعتراف المسؤولين في أوكرانيا والدول الغربية بفشل الهجوم المضاد المزعوم الذي أطلقه نظام كييف في وقت سابق من العام الحالي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وإلزامها بالحياد واستئصال النازية من على أراضيها وتقديم المجرمين فيها للعدالة، فضلًا عن حماية السكان المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231230/الخارجية-الروسية-ستتم-معاقبة-جميع-مرتكبي-ومنظمي-الهجوم-على-بيلغورود-1084586048.html
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روسيا, وزارة الطوارئ الروسية, أخبار أوكرانيا
روسيا, وزارة الطوارئ الروسية, أخبار أوكرانيا

الطوارئ الروسية: عدد ضحايا الهجوم الأوكراني على بيلغورود ارتفع إلى 20 شخصا

22:05 GMT 30.12.2023 (تم التحديث: 22:23 GMT 30.12.2023)
© Sputnik . Anton Vergun / الانتقال إلى بنك الصورمركز إقامة مؤقت للسكان، تم تنظيمه على أرض ملعب "بيلغورود أرينا" للنازحين من قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمنطقة شيبيكينسكي، مقاطعة بيلغورود، روسيا
مركز إقامة مؤقت للسكان، تم تنظيمه على أرض ملعب بيلغورود أرينا للنازحين من قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمنطقة شيبيكينسكي، مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
© Sputnik . Anton Vergun
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قالت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، إن عدد القتلى نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة بيلغورود الروسية ارتفع إلى 20 شخصا.
وأضافت الوزارة على قناتها بتطبيق "تليغرام"، "بحسب المعلومات المحدثة، ارتفع عدد القتلى في بيلغورود إلى 20 شخصا".
هذا وأكدت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت، أن كييف نفذت "هجوما عشوائيا" على مدينة بيلغورود الروسية بصواريخ وقنابل عنقودية، مشيرة إلى أن الهجوم لن يمر دون رد.
وقد أفادت وزارة الدفاع الروسية، بوقت سابق، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت الليلة الماضية 13 صاروخًا فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
تجدر الإشارة إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
الخارجية الروسية: ستتم معاقبة جميع مرتكبي ومنظمي الهجوم على بيلغورود
19:24 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً تشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الجاري.
وتأتي المحاولات الأوكرانية بعد اعتراف المسؤولين في أوكرانيا والدول الغربية بفشل الهجوم المضاد المزعوم الذي أطلقه نظام كييف في وقت سابق من العام الحالي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وإلزامها بالحياد واستئصال النازية من على أراضيها وتقديم المجرمين فيها للعدالة، فضلًا عن حماية السكان المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:02 GMT
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