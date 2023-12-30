https://sputnikarabic.ae/20231230/الطوارئ-الروسية-عدد-ضحايا-بيلغورود-ارتفع-إلى-20-شخصا--عاجل-1084590488.html

الطوارئ الروسية: عدد ضحايا الهجوم الأوكراني على بيلغورود ارتفع إلى 20 شخصا

الطوارئ الروسية: عدد ضحايا الهجوم الأوكراني على بيلغورود ارتفع إلى 20 شخصا

قالت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، إن عدد القتلى نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة بيلغورود الروسية ارتفع إلى 20 شخصا. 30.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-30T22:05+0000

2023-12-30T22:05+0000

2023-12-30T22:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

وزارة الطوارئ الروسية

أخبار أوكرانيا

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هذا وأكدت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت، أن كييف نفذت "هجوما عشوائيا" على مدينة بيلغورود الروسية بصواريخ وقنابل عنقودية، مشيرة إلى أن الهجوم لن يمر دون رد.وقد أفادت وزارة الدفاع الروسية، بوقت سابق، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت الليلة الماضية 13 صاروخًا فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.تجدر الإشارة إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً تشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الجاري.وتأتي المحاولات الأوكرانية بعد اعتراف المسؤولين في أوكرانيا والدول الغربية بفشل الهجوم المضاد المزعوم الذي أطلقه نظام كييف في وقت سابق من العام الحالي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وإلزامها بالحياد واستئصال النازية من على أراضيها وتقديم المجرمين فيها للعدالة، فضلًا عن حماية السكان المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20231230/الخارجية-الروسية-ستتم-معاقبة-جميع-مرتكبي-ومنظمي-الهجوم-على-بيلغورود-1084586048.html

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روسيا, وزارة الطوارئ الروسية, أخبار أوكرانيا