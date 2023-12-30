https://sputnikarabic.ae/20231230/حزب-الله-يستهدف-4-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-1084590249.html

"حزب الله" يستهدف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

"حزب الله" يستهدف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني في 4 بيانات له، اليوم السبت، عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتمركزات لجنوده في جنوب لبنان. 30.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-30T21:26+0000

2023-12-30T21:26+0000

2023-12-30T21:26+0000

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جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح حزب الله أن "مجاهدو المقاومة الإسلامية (حزب الله) استهدفوا تجمعاتٍ لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة ‏مباشرة، وتجمعاً آخر في منطقة بيت هلل، بالإضافة لتجمع في "حرج عداثر" بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابة مباشرة وأوقعوا ‏أفراده بين قتيل وجريح، كما نفذوا هجوماً جويًا ‏بمسيّرة انقضاضية على موقع الرمثا وحاميته في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وأصابت هدفها ‏بدقة".وكان حزب الله قد أعلن، أمس الجمعة في 8 بيانات له إن مقاتليه نفذوا هجوما على موقع رويسة القرن في مزارع شبعا، وقصفوا موقع حدب يارون، وموقع المرج، ومرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي في خربة ماعر، بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة.وأضاف الحزب أنه استهدف ‌‏تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع رامية، وقصف أماكن انتشار جنود الجيش الإسرائيلي بين ثكنة زرعيت وموقع بركة ريشا، واستهدف رافعة ‏تحمل تجهيزات ومعدّات تجسّس في مزارع دوفيف بالأسلحة المناسبة.وأفادت مصادر ميدانية من جنوب لبنان لسبوتنيك، اليوم السبت، أن "الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارتين على أطراف بلدة كفركلا، واستهدف بالمدفعية الثقيلة موقع تلة العاصي مقابل ميس الجبل، كما استولت على عدد من القذائف المدفعية من الجيش الإسرائيلي على أطراف بلدة ميس الجبل".وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 21 ألف قتيل جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 55 ألفًا من الأشخاص المدنيين وتدمير أكثر من 60 بالمئة من أبنية قطاع غزة بشكل كلي أو جزئي.

https://sputnikarabic.ae/20231230/حزب-الله-يستهدف-8-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-فيديو-1084565282.html

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أخبار حزب الله, لبنان, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي