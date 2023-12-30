https://sputnikarabic.ae/20231230/قائد-الأسطول-الخامس-الأمريكي-الحوثيون-لا-يظهرون-إشارة-على-إنهاء-هجماتهم-في-البحر-الأحمر-1084586472.html

قائد الأسطول الخامس الأمريكي: "الحوثيون" لا يظهرون إشارة على إنهاء هجماتهم في البحر الأحمر

قائد الأسطول الخامس الأمريكي: "الحوثيون" لا يظهرون إشارة على إنهاء هجماتهم في البحر الأحمر

قال قائد الأسطول الخامس الأمريكي، الأدميرال براد كوبر، إن "استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر يتطلب عملا جماعيا من دول العالم"، في إشارة لاستهداف "أنصار... 30.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-30T19:40+0000

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جاء ذلك في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية، اليوم السبت، وصف فيها هجمات "أنصار الله" بـ"المتهورة"، مشيرا إلى أنه لا توجد أي مؤشرات على إيقافها رغم توسع التحالف البحري، الذي تقوده واشنطن لمواجهة تلك الهجمات.لكن كوبر، أشار إلى أنه منذ الإعلان عن تحالف "حارس الازدهار"، الذي يضم 10 دول، تم تسجيل عبور نحو 1200 سفينة تجارية من المنطقة دون تعرضها لأي استهداف من "أنصار الله"، بحسب الوكالة.ويمثل البحر الأحمر ممرا تجاريا دوليا حيويا يربط الأسواق الأسيوية والأوروبية، حيث تسلك السفن التجارية خليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس إلى البحر المتوسط.وكانت الهجمات الأخيرة التي أعلنت "أنصار الله" تنفيذها ضد السفن التي لها علاقة بإسرائيل، قد تسببت في تراجع حركة مرور السفن وجعلت بعض شركات النقل البحري العملاقة تحول وجهتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح لتجنب الاستهداف، رغم التكلفة العالية للنقل عبر الطريق البديل.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة، بينما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر يضم 10 دول هي أمريكا وبريطانيا، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشيل، وإسبانيا.وأعلنت "أنصار الله"، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على "أن العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة"، المستمر من الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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