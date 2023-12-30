https://sputnikarabic.ae/20231230/هجوم-صاروخي-مزدوج-يدك-القاعدتين-الأمريكيتين-في-حقلي-نفط-وغاز-شرقي-سوريا-1084586363.html
هجوم صاروخي مزدوج يدك عمق قاعدتين "نفط العمر" و"غاز كونيكو" الأمريكيتين شرقي سوريا... فيديو
هجوم صاروخي مزدوج يدك عمق قاعدتين "نفط العمر" و"غاز كونيكو" الأمريكيتين شرقي سوريا... فيديو
تعرضت أكبر قاعدتين للجيش الأمريكي في سوريا، إلى هجوم متزامن برشقات من الصواريخ والطائرات المسيرة الانتحارية، مساء اليوم السبت، حيث أطلقت القاعدتين مضاداتهما... 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T19:18+0000
2023-12-30T19:18+0000
2023-12-30T19:39+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا بأن قصفا بالقذائف الصاروخية استهدف عمق قاعدة الجيش الأمريكي في معمل "كونيكو" للغاز الطبيعي شمالي دير الزور.وتظهر في الفيديو المضادات الأمريكية وهي تحاول التصدي للهجوم على القاعدتين.وتابع المراسل بأن الهجوم تزامن مع هجوم مماثل طال قاعدة الجيش الأمريكي في "حقل العمر النفطي" شرقي دير الزو، أدى إلى اندلاع النيران داخل ما يسمى "القرية الخضراء" التي يقطنها جنود وضباط التحالف الأمريكي المزعوم في الحقل.وأوضح المراسل بأنه وفور الهجوم المتزامن، قامت القوات الأمريكية بتسيير طيرانها الحربي في أجواء المنطقة مع فتح جدار الصوت فوق البلدات المحيطة بحقل العمر النفطي.وبيّن المراسل أن سكان المنطقة شاهدوا قذائف المضادات الجوية الأمريكية بشكل واضح ومسموع في محيط القاعدتين المذكورتين.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك
هجوم صاروخي مزدوج يدك عمق قاعدتين "نفط العمر" و"غاز كونيكو" الأمريكيتين شرقي سوريا... فيديو
19:18 GMT 30.12.2023 (تم التحديث: 19:39 GMT 30.12.2023)
حصري
تعرضت أكبر قاعدتين للجيش الأمريكي في سوريا، إلى هجوم متزامن برشقات من الصواريخ والطائرات المسيرة الانتحارية، مساء اليوم السبت، حيث أطلقت القاعدتين مضاداتهما الجوية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا بأن قصفا بالقذائف الصاروخية استهدف عمق قاعدة الجيش الأمريكي في معمل "كونيكو" للغاز الطبيعي شمالي دير الزور.
وتظهر في الفيديو المضادات الأمريكية وهي تحاول التصدي للهجوم على القاعدتين.
وتابع المراسل بأن الهجوم تزامن مع هجوم مماثل طال قاعدة الجيش الأمريكي في "حقل العمر النفطي" شرقي دير الزو، أدى إلى اندلاع النيران داخل ما يسمى "القرية الخضراء" التي يقطنها جنود وضباط التحالف الأمريكي المزعوم في الحقل.
وأوضح المراسل بأنه وفور الهجوم المتزامن، قامت القوات الأمريكية بتسيير طيرانها الحربي في أجواء المنطقة مع فتح جدار الصوت فوق البلدات المحيطة بحقل العمر النفطي.
وبيّن المراسل أن سكان المنطقة شاهدوا قذائف المضادات الجوية الأمريكية بشكل واضح ومسموع في محيط القاعدتين المذكورتين.