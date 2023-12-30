عربي
https://sputnikarabic.ae/20231230/هجوم-صاروخي-مزدوج-يدك-القاعدتين-الأمريكيتين-في-حقلي-نفط-وغاز-شرقي-سوريا-1084586363.html
هجوم صاروخي مزدوج يدك عمق قاعدتين "نفط العمر" و"غاز كونيكو" الأمريكيتين شرقي سوريا... فيديو
هجوم صاروخي مزدوج يدك عمق قاعدتين "نفط العمر" و"غاز كونيكو" الأمريكيتين شرقي سوريا... فيديو
تعرضت أكبر قاعدتين للجيش الأمريكي في سوريا، إلى هجوم متزامن برشقات من الصواريخ والطائرات المسيرة الانتحارية، مساء اليوم السبت، حيث أطلقت القاعدتين مضاداتهما... 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T19:18+0000
2023-12-30T19:39+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/12/1083279437_0:159:1040:744_1920x0_80_0_0_713a7f92e766704e92139676f88e6ffa.jpg
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا بأن قصفا بالقذائف الصاروخية استهدف عمق قاعدة الجيش الأمريكي في معمل "كونيكو" للغاز الطبيعي شمالي دير الزور.وتظهر في الفيديو المضادات الأمريكية وهي تحاول التصدي للهجوم على القاعدتين.وتابع المراسل بأن الهجوم تزامن مع هجوم مماثل طال قاعدة الجيش الأمريكي في "حقل العمر النفطي" شرقي دير الزو، أدى إلى اندلاع النيران داخل ما يسمى "القرية الخضراء" التي يقطنها جنود وضباط التحالف الأمريكي المزعوم في الحقل.وأوضح المراسل بأنه وفور الهجوم المتزامن، قامت القوات الأمريكية بتسيير طيرانها الحربي في أجواء المنطقة مع فتح جدار الصوت فوق البلدات المحيطة بحقل العمر النفطي.وبيّن المراسل أن سكان المنطقة شاهدوا قذائف المضادات الجوية الأمريكية بشكل واضح ومسموع في محيط القاعدتين المذكورتين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/12/1083279437_0:0:1040:780_1920x0_80_0_0_ea0119cc838e56791b7395e89ecad981.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك
حصري, تقارير سبوتنيك

هجوم صاروخي مزدوج يدك عمق قاعدتين "نفط العمر" و"غاز كونيكو" الأمريكيتين شرقي سوريا... فيديو

19:18 GMT 30.12.2023 (تم التحديث: 19:39 GMT 30.12.2023)
© Sputnik . Ali Hashemهجومان عنيفان على قاعدتي الجيش الأمريكي في "التنف" وحقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
هجومان عنيفان على قاعدتي الجيش الأمريكي في التنف وحقل غاز كونيكو شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
حصري
تعرضت أكبر قاعدتين للجيش الأمريكي في سوريا، إلى هجوم متزامن برشقات من الصواريخ والطائرات المسيرة الانتحارية، مساء اليوم السبت، حيث أطلقت القاعدتين مضاداتهما الجوية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا بأن قصفا بالقذائف الصاروخية استهدف عمق قاعدة الجيش الأمريكي في معمل "كونيكو" للغاز الطبيعي شمالي دير الزور.
وتظهر في الفيديو المضادات الأمريكية وهي تحاول التصدي للهجوم على القاعدتين.
وتابع المراسل بأن الهجوم تزامن مع هجوم مماثل طال قاعدة الجيش الأمريكي في "حقل العمر النفطي" شرقي دير الزو، أدى إلى اندلاع النيران داخل ما يسمى "القرية الخضراء" التي يقطنها جنود وضباط التحالف الأمريكي المزعوم في الحقل.
وأوضح المراسل بأنه وفور الهجوم المتزامن، قامت القوات الأمريكية بتسيير طيرانها الحربي في أجواء المنطقة مع فتح جدار الصوت فوق البلدات المحيطة بحقل العمر النفطي.
وبيّن المراسل أن سكان المنطقة شاهدوا قذائف المضادات الجوية الأمريكية بشكل واضح ومسموع في محيط القاعدتين المذكورتين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:40 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قوات "النخبة" الإسرائيلية تفقد 48 جنديا في غزة.. صور وفيديو13:46 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала