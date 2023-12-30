https://sputnikarabic.ae/20231230/وكالة-مقتل-أكثر-من-25-فلسطينيا-في-قصف-لمنازل-جنوب-ووسط-قطاع-غزة-1084590892.html

وكالة: مقتل أكثر من 25 فلسطينيا في قصف لمنازل جنوب ووسط قطاع غزة

وكالة: مقتل أكثر من 25 فلسطينيا في قصف لمنازل جنوب ووسط قطاع غزة

قتل أكثر من 25 فلسطينيا وأصيب العشرات، مساء أمس السبت، إثر قصف طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي لمنازل المواطنين في مخيمي النصيرات والمغازي ومنطقة الزوايدة وسط... 30.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-30T23:35+0000

2023-12-30T23:35+0000

2023-12-30T23:35+0000

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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، "أفادت مصادر طبية بمقتل 3 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين أغلبهم نساء وأطفال، بعد استهداف طيران الجيش الإسرائيلي منزلا يعود لعائلة سالم في منطقة السوارحة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أصيب عدد من المواطنين من عائلة حمادة بعد استهداف منزلهم غرب مخيم النصيرات".وأضافت وكالة "وفا"، أن 12 فلسطينيا قتلوا على الأقل وأصيب عدد آخر أغلبهم من الأطفال، إثر قصف طيران الجيش الإسرائيلي منزلاً يعود لعائلة أبو جمعة في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.كما استهدف طيران الجيش الإسرائيلي، الليلة، المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس.وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 21650 ألف قتيلا، ونحو 56 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.

https://sputnikarabic.ae/20231230/غانتس-من-الضروري-علينا-مناقشة-اليوم-التالي-للحرب-على-غزة-1084590078.html

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العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى