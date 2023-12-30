https://sputnikarabic.ae/20231230/وكالة-مقتل-أكثر-من-25-فلسطينيا-في-قصف-لمنازل-جنوب-ووسط-قطاع-غزة-1084590892.html
وكالة: مقتل أكثر من 25 فلسطينيا في قصف لمنازل جنوب ووسط قطاع غزة
وكالة: مقتل أكثر من 25 فلسطينيا في قصف لمنازل جنوب ووسط قطاع غزة
قتل أكثر من 25 فلسطينيا وأصيب العشرات، مساء أمس السبت، إثر قصف طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي لمنازل المواطنين في مخيمي النصيرات والمغازي ومنطقة الزوايدة وسط... 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T23:35+0000
2023-12-30T23:35+0000
2023-12-30T23:35+0000
العالم العربي
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، "أفادت مصادر طبية بمقتل 3 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين أغلبهم نساء وأطفال، بعد استهداف طيران الجيش الإسرائيلي منزلا يعود لعائلة سالم في منطقة السوارحة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أصيب عدد من المواطنين من عائلة حمادة بعد استهداف منزلهم غرب مخيم النصيرات".وأضافت وكالة "وفا"، أن 12 فلسطينيا قتلوا على الأقل وأصيب عدد آخر أغلبهم من الأطفال، إثر قصف طيران الجيش الإسرائيلي منزلاً يعود لعائلة أبو جمعة في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.كما استهدف طيران الجيش الإسرائيلي، الليلة، المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس.وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 21650 ألف قتيلا، ونحو 56 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.
https://sputnikarabic.ae/20231230/غانتس-من-الضروري-علينا-مناقشة-اليوم-التالي-للحرب-على-غزة-1084590078.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
وكالة: مقتل أكثر من 25 فلسطينيا في قصف لمنازل جنوب ووسط قطاع غزة
قتل أكثر من 25 فلسطينيا وأصيب العشرات، مساء أمس السبت، إثر قصف طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي لمنازل المواطنين في مخيمي النصيرات والمغازي ومنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، ورفح جنوبا.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، "أفادت مصادر طبية بمقتل 3 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين أغلبهم نساء وأطفال، بعد استهداف طيران الجيش الإسرائيلي منزلا يعود لعائلة سالم في منطقة السوارحة
بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أصيب عدد من المواطنين من عائلة حمادة بعد استهداف منزلهم غرب مخيم النصيرات".
وقتل 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بعد استهداف الطيران الحربي منزلا لآل شحادة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما استشهد مواطن على الأقل وأصيب آخرون نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى من جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في المخيم، وفقا لوكالة "وفا".
وأضافت وكالة "وفا"، أن 12 فلسطينيا قتلوا على الأقل وأصيب عدد آخر أغلبهم من الأطفال، إثر قصف طيران الجيش الإسرائيلي منزلاً يعود لعائلة أبو جمعة في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.
كما استهدف طيران الجيش الإسرائيلي، الليلة، المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 21650 ألف قتيلا، ونحو 56 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.