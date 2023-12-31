https://sputnikarabic.ae/20231231/إحباط-محاولة-للهجوم-على-سفينة-بالقرب-من-سواحل-اليمن-1084597835.html
إحباط محاولة للهجوم على سفينة بالقرب من سواحل اليمن
إحباط محاولة للهجوم على سفينة بالقرب من سواحل اليمن
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، إحباط قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر، لهجوم على سفينة قبالة... 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T10:22+0000
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وقالت الهيئة عبر موقعها، إنها "تلقت بلاغًا عن هجوم على مسافة 60 ميلا شمال غربي محافظة الحُديدة اليمنية".وأكدت الهيئة أنه "تم حصر جميع أفراد الطاقم دون وقوع إصابات. وتقوم السلطات بالتحقيق".ونصحت هيئة الملاحة البريطانية، السفن التي تمر عبر البحر الأحمر، بـ"العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".وكانت الهيئة البريطانية، قد أعلنت الليلة الماضية، تلقيها بلاغًا عن حادث على بعد نحو 55 ميلًا بحريًا جنوب غربي الحُديدة، مضيفةً أن ربان سفينة أبلغ عن دوي قوي مصحوب بوميض على مقدمة السفينة.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهدافها لسفن، تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة، بحسب قولها.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.وتضم القوة 10 دول هي: الولايات المتحدة وبريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.
https://sputnikarabic.ae/20231228/قيادي-في-أنصار-الله-العمليات-اليمنية-الكبرى-ضد-إسرائيل-لن-تتوقف-حتى-تنتهي-الحرب-1084541148.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
إحباط محاولة للهجوم على سفينة بالقرب من سواحل اليمن
10:22 GMT 31.12.2023 (تم التحديث: 10:24 GMT 31.12.2023)
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، إحباط قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر، لهجوم على سفينة قبالة سواحل اليمن.
وقالت الهيئة عبر موقعها، إنها "تلقت بلاغًا عن هجوم على مسافة 60 ميلا شمال غربي محافظة الحُديدة اليمنية".
وأضافت الهيئة، أنه "قد ورد بلاغ من إحدى السفن حول تعرضها لهجوم من قبل 3 قوارب صغيرة على جانب الميناء، وتم تبادل لإطلاق النار".
وأكدت الهيئة أنه "تم حصر جميع أفراد الطاقم دون وقوع إصابات. وتقوم السلطات بالتحقيق".
ونصحت هيئة الملاحة البريطانية، السفن التي تمر عبر البحر الأحمر، بـ"العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".
وكانت الهيئة البريطانية
، قد أعلنت الليلة الماضية، تلقيها بلاغًا عن حادث على بعد نحو 55 ميلًا بحريًا جنوب غربي الحُديدة، مضيفةً أن ربان سفينة أبلغ عن دوي قوي مصحوب بوميض على مقدمة السفينة.
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهدافها لسفن، تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة، بحسب قولها.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله
" في البحر الأحمر.
وتضم القوة 10 دول هي: الولايات المتحدة وبريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.