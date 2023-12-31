https://sputnikarabic.ae/20231231/تشكيل-المقاومة-الشعبية-هل-يجر-السودان-إلى-حرب-أهلية؟-1084614286.html

تشكيل "المقاومة الشعبية".. هل يجر السودان إلى حرب أهلية؟

تشكيل "المقاومة الشعبية".. هل يجر السودان إلى حرب أهلية؟

انتشرت خلال الأيام الماضية دعوات وإعلانات حول تشكيل ما يسمى بالمقاومة الشعبية في البلاد دعما للجيش ضد قوات الدعم السريع التي تمددت على حساب الجيش بشكل كبير... 31.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-31T22:39+0000

2023-12-31T22:39+0000

2023-12-31T22:39+0000

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

مقاومة

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فهل تشكيل المقاومة الشعبية يقود السودان إلى الحرب الأهلية أم إنهاء الاقتتال مع الدعم السريع؟بداية يقول د. محمد مصطفى، رئيس المركز العربي الأفريقي لثقافة السلام والديمقراطية بالسودان، إن تسليح المواطنين تحت أي مسمى غير الجيش النظامي ستكون عواقبه كارثية على الدولة، حتى وإن كان ظاهر المسمى وطني وشعاره حماية البلاد.الفوضى العارمةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، من المعلوم أنه في كل دول العالم هناك قوات مسلحة مدربة ومؤهلة تصرف من ميزانية الدولة في التسليح والتدريب والتأهيل والتسيير، وواجباتها حماية حدود الوطن ومصالحه ومكتسبات شعبه، وإذا دعت الضرورة لتجنيد أي عدد إضافي هنالك قانون وقنوات محددة يتم عبرها إستقطاب المستجدين لتكملة أي نقص وسد أي ثغرة أو فجوة تظهر في أي قيادة أو وحدة.وشدد مدير المركز العربي، على أن توزيع السلاح بهذه العشوائية قد يكون مدخلًا لتمدد الطرف المستهدف بصورة أسرع، لأن أغلب المسلحين لا يعرفون استخدام السلاح ولم يخوضو معركة من قبل، لذا يمكن أن يكونوا فريسة سهلة ومشروع غنائم للدعم السريع المتمرس في حرب العصابات، فالحركة السريعة والخاطفة للدعم السريع قد تربك حسابات المستنفرين أو على الأقل جزء منهم، وعندما يرتبك جزء من أي قوة سوف يكون سببًا لهزيمة باقي القوة.الحرب الأهليةولفت مصطفى، إلى أن جهل غالبية المستهدفين و المستنفرين بأبجديات الحرب قد يكون سببا لحدوث خلل وربكة أثناء المعركة مما يعجل بهزيمتهم، لذلك نرى أن التسليح العشوائي قد يكلف الجيش خسائر أكبر وقد يدخل البلد كلها في دوامة حرب أهلية، لأن هؤلاء المستنفرين حتمٱ سيصبحون فصائل عديدة مختلفة الأجندات والمطامع.خطوة لوقف الحربويختلف د. ربيع عبد العاطي، المحلل السياسي السوداني، مع الرأس السابق بقوله، أنا لا أرى أن (المقاومة الشعبية) تمهيد أو طريق نحو الحرب الأهلية، بل هي مقاومة وكانت هناك تجارب في الماضي شبيهة بتلك الخطوات، عندما كان هناك الدفاع الشعبي الذي تمادى له كل أبناء السودان بمختلف مستوياتهم من العامل وحتى الطبيب والمهندس والأستاذ الجامعي وحتى الوزير، وقدموا شهداء في جنوب السودان.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، ولولا تلك التضحيات الغالية في جنوب السودان، والتي استشهد في سبيلها وفي سبيل ذلك العمل الذي قام به الدفاع الشعبي لما جلس جون قرنق للتفاوض وكان الموقف ضعيفا جدا، مع العلم بأنه كان في موقف قوي جدا إبان حكم الصادق المهدي (1986-1989)، حيث فقد الجيش السوداني الكثير من المدن وكان قرنق يحلم بحكم السودان وتساقطت المدن تلو الأخرى.وأشار ربيع، إلى أن الدفاع الشعبي هو الذي دعم الجيش السوداني خلال تلك الفترة السابقة، وكان يتكون من المدنيين والطلاب ومن الذين تخرجوا في الجامعات من الذين كانوا على منصات التدريس، وكانوا أطباء في المستشفيات، جميعهم تركوا هذه المهن التي يكتسبون من ورائها وذهبوا إلى جنوب السودان وبلغ عدد الضحايا أكثر من ثلاثين ألف من المواطنين، وعندما انتهت الحرب في الجنوب وتوقيع الاتفاق، لم يصر هؤلاء على أنهم قد حملوا السلاح، وإنما سلموا سلاحهم، لأنهم أصلا كانوا دعما للجيش السوداني.وأكد عبد العاطب، أن المقاومة الشعبية هي التداوي أو البلسم الشافي للقضاء هذه العصابات وطردها من منازل المواطنين، لأن الحرب الأن لم تعد حرب بين جيش وجيش، بل هى مسألة أمنية والأمن هي مسؤولية الجميع، واعتقد أن هذه خطوة موفقة جدا للقضاء على هذا التمرد وفرض الجوانب الأمنية واستتباب الأم، وهي كذلك دعوة لكي يعود المواطنون إلى ديارهم وممارسة حياتهم الطبيعية، وهذه هي المرحلة الأخيرة من مراحل هذا النزاع وتلك الحرب.وقال البرهان، في كلمة له، إن "ميليشيا الدعم السريع تواصل تدمير السودان"، مؤكدا أن "الطريق لوقف الحرب واحد وهو خروج الدعم السريع من ولاية الجزيرة وبقية مدن السودان"، حسب وكالة الأنباء السودانية سونا.ووجه الشكر إلى "جهود أشقاء السودان وبعض جيرانه الذين يعملون معنا لأجل سلامة السودان"، مشيرا إلى أنه مع "دعوات وقف الحرب بالسودان وبحث سبل حل الأزمة".وتتواصل، منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة واسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان.واتفق طرفا النزاع عدة مرات على وقف إطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمرداً ضد الدولة.وتسببت المعارك في سقوط عشرات الآلاف بين قتيل وجريح، فضلا عن نزوح الملايين داخل السودان وخارجه.

https://sputnikarabic.ae/20231231/البرهان-الطريق-الوحيد-لوقف-الحرب-هو-خروج-الدعم-السريع-من-مدن-السودان-1084610706.html

https://sputnikarabic.ae/20231231/تجدد-الاشتباكات-بين-الجيش-السوداني-وقوات-الدعم-في-الخرطوم-1084604567.html

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, مقاومة