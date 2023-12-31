https://sputnikarabic.ae/20231231/ثوران-بركان-كليوتشيفسكوي-فيديو-1084594180.html
ثوران بركان "كليوتشيفسكوي"... فيديو
ثوران بركان "كليوتشيفسكوي"... فيديو
أفاد معهد علم البراكين والزلازل التابع لفرع الشرق الأقصى في أكاديمية العلوم الروسية، اليوم الأحد، بأن بركان "كليوتشيفسكوي" في كامتشاتكا شرقي روسيا، قذف الرماد... 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T08:02+0000
2023-12-31T08:02+0000
2023-12-31T08:02+0000
نادي الفيديو
العالم
روسيا
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و البركان معروف أيضًا باسم "كليوتشيفسكايا سوبكا"، وهو أعلى بركان نشط في أوراسيا، ويمثل مخروطًا منتظمًا ذو فوهة قمة يبلغ قطرها نحو 700 متر.ونشر المعهد التابع لأكاديمية العلوم الروسية، لقطات لثوران جديد للبركان، وتم رفع رمز مخاطر الطيران الخاص بكليوتشيفسكي من "الأخضر" إلى "البرتقالي".وهناك خطر من ارتفاع أعمدة الرماد إلى ارتفاع يصل إلى 7 كيلومترات فوق مستوى سطح البحر وهذا قد يؤثر على الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم, روسيا
نادي الفيديو, العالم, روسيا
ثوران بركان "كليوتشيفسكوي"... فيديو
أفاد معهد علم البراكين والزلازل التابع لفرع الشرق الأقصى في أكاديمية العلوم الروسية، اليوم الأحد، بأن بركان "كليوتشيفسكوي" في كامتشاتكا شرقي روسيا، قذف الرماد إلى ارتفاع 5.5 كيلومتر وبدأ في الانفجار مرة أخرى بعد شهرين من الهدوء.
و البركان معروف أيضًا باسم "كليوتشيفسكايا سوبكا"، وهو أعلى بركان نشط في أوراسيا، ويمثل مخروطًا منتظمًا ذو فوهة قمة يبلغ قطرها نحو 700 متر.
ونشر المعهد التابع لأكاديمية العلوم الروسية، لقطات لثوران جديد للبركان، وتم رفع رمز مخاطر الطيران الخاص بكليوتشيفسكي من "الأخضر" إلى "البرتقالي".
وهناك خطر من ارتفاع أعمدة الرماد إلى ارتفاع يصل إلى 7 كيلومترات فوق مستوى سطح البحر وهذا قد يؤثر على الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض.