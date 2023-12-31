https://sputnikarabic.ae/20231231/شي-جين-بينغ-العلاقات-بين-روسيا-والصين-حافظت-على-تطورها-رغم-الوضع-الدولي-الهش-1084599531.html
شي جين بينغ: العلاقات بين روسيا والصين حافظت على تطورها رغم الوضع الدولي الهش
شي جين بينغ: العلاقات بين روسيا والصين حافظت على تطورها رغم الوضع الدولي الهش
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال تهنئته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالعام الجديد، أن العلاقات بين روسيا والصين، في عام 2023، صمدت أمام الوضع الدولي الهش... 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T11:22+0000
2023-12-31T11:22+0000
2023-12-31T11:22+0000
الصين
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/15/1074990163_0:0:2979:1676_1920x0_80_0_0_fe022c9bf37c583b075e964f51355019.jpg
بكين – سبوتنيك. وجاء في نص الرسالة التي نقلها تلفزيون الصين المركزي: "في عام 2023، وفي مواجهة العديد من التغيرات والوضع الدولي والإقليمي المتذبذب، حافظت العلاقات بين روسيا والصين، على تطور صحي ومستقر وتحركت بثبات في الاتجاه الصحيح".وفي وقت سابق، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زعماء الدول الصديقة لروسيا بمناسبة عيد الميلاد وحلول العام الجديد.ووفقًا لبيان الرئاسة الروسية، أمس السبت، فقد هنأ بوتين زعماء دول بوليفيا والبرازيل وفنزويلا وكوبا ونيكاراغوا وهنغاريا وصربيا وتركيا وفيتنام والهند والصين ولاوس وجنوب أفريقيا وسوريا والفاتيكان.وفي تهنئته للرئيس الصيني شي جين بينغ، أشاد بوتين بالديناميكية العالية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أنه من الممكن تنفيذ خطط سريعة لرفع حجم التجارة إلى مستوى قياسي، أي أكثر من 200 مليار دولار.وأعرب بوتين عن ثقته في أنه "من خلال الجهود المشتركة بين روسيا والصين، سيكون من الممكن ضمان المزيد من التوسع في التعاون الثنائي المثمر في جميع المجالات، فضلًا عن تفاعل الشراكة داخل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس" الموسعة، التي ستتولى روسيا رئاستها".
https://sputnikarabic.ae/20231230/بوتين-يهنئ-الرئيس-الأسد-بمناسبة-عيد-الميلاد-ورأس-السنة-1084571201.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/15/1074990163_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_b62df219d4f5e4af98196c26bc919edb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
شي جين بينغ: العلاقات بين روسيا والصين حافظت على تطورها رغم الوضع الدولي الهش
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال تهنئته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالعام الجديد، أن العلاقات بين روسيا والصين، في عام 2023، صمدت أمام الوضع الدولي الهش وحافظت على تطورها واستقرارها.
بكين – سبوتنيك. وجاء في نص الرسالة التي نقلها تلفزيون الصين المركزي: "في عام 2023، وفي مواجهة العديد من التغيرات والوضع الدولي والإقليمي المتذبذب، حافظت العلاقات بين روسيا والصين، على تطور صحي ومستقر وتحركت بثبات في الاتجاه الصحيح".
وأضاف جين بينغ: "في ظل قيادتنا المشتركة، تعمقت الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين (روسيا والصين)، وأصبح التعاون الاستراتيجي أوثق، وحقق التعاون المتبادل المنفعة باستمرار نتائج جديدة".
وفي وقت سابق، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زعماء الدول الصديقة لروسيا بمناسبة عيد الميلاد وحلول العام الجديد.
ووفقًا لبيان الرئاسة الروسية، أمس السبت، فقد هنأ بوتين زعماء دول بوليفيا والبرازيل وفنزويلا وكوبا ونيكاراغوا وهنغاريا وصربيا وتركيا وفيتنام والهند والصين ولاوس وجنوب أفريقيا وسوريا والفاتيكان.
وفي تهنئته للرئيس الصيني شي جين بينغ، أشاد بوتين بالديناميكية العالية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أنه من الممكن تنفيذ خطط سريعة لرفع حجم التجارة إلى مستوى قياسي، أي أكثر من 200 مليار دولار.
وأعرب بوتين عن ثقته في أنه "من خلال الجهود المشتركة بين روسيا والصين، سيكون من الممكن ضمان المزيد من التوسع في التعاون الثنائي المثمر في جميع المجالات، فضلًا عن تفاعل الشراكة داخل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس" الموسعة، التي ستتولى روسيا رئاستها".