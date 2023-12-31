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شي جين بينغ: العلاقات بين روسيا والصين حافظت على تطورها رغم الوضع الدولي الهش
شي جين بينغ: العلاقات بين روسيا والصين حافظت على تطورها رغم الوضع الدولي الهش
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال تهنئته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالعام الجديد، أن العلاقات بين روسيا والصين، في عام 2023، صمدت أمام الوضع الدولي الهش... 31.12.2023, سبوتنيك عربي
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بكين – سبوتنيك. وجاء في نص الرسالة التي نقلها تلفزيون الصين المركزي: "في عام 2023، وفي مواجهة العديد من التغيرات والوضع الدولي والإقليمي المتذبذب، حافظت العلاقات بين روسيا والصين، على تطور صحي ومستقر وتحركت بثبات في الاتجاه الصحيح".وفي وقت سابق، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زعماء الدول الصديقة لروسيا بمناسبة عيد الميلاد وحلول العام الجديد.ووفقًا لبيان الرئاسة الروسية، أمس السبت، فقد هنأ بوتين زعماء دول بوليفيا والبرازيل وفنزويلا وكوبا ونيكاراغوا وهنغاريا وصربيا وتركيا وفيتنام والهند والصين ولاوس وجنوب أفريقيا وسوريا والفاتيكان.وفي تهنئته للرئيس الصيني شي جين بينغ، أشاد بوتين بالديناميكية العالية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أنه من الممكن تنفيذ خطط سريعة لرفع حجم التجارة إلى مستوى قياسي، أي أكثر من 200 مليار دولار.وأعرب بوتين عن ثقته في أنه "من خلال الجهود المشتركة بين روسيا والصين، سيكون من الممكن ضمان المزيد من التوسع في التعاون الثنائي المثمر في جميع المجالات، فضلًا عن تفاعل الشراكة داخل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس" الموسعة، التي ستتولى روسيا رئاستها".
https://sputnikarabic.ae/20231230/بوتين-يهنئ-الرئيس-الأسد-بمناسبة-عيد-الميلاد-ورأس-السنة-1084571201.html
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الصين, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

شي جين بينغ: العلاقات بين روسيا والصين حافظت على تطورها رغم الوضع الدولي الهش

11:22 GMT 31.12.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال تهنئته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالعام الجديد، أن العلاقات بين روسيا والصين، في عام 2023، صمدت أمام الوضع الدولي الهش وحافظت على تطورها واستقرارها.
بكين – سبوتنيك. وجاء في نص الرسالة التي نقلها تلفزيون الصين المركزي: "في عام 2023، وفي مواجهة العديد من التغيرات والوضع الدولي والإقليمي المتذبذب، حافظت العلاقات بين روسيا والصين، على تطور صحي ومستقر وتحركت بثبات في الاتجاه الصحيح".

وأضاف جين بينغ: "في ظل قيادتنا المشتركة، تعمقت الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين (روسيا والصين)، وأصبح التعاون الاستراتيجي أوثق، وحقق التعاون المتبادل المنفعة باستمرار نتائج جديدة".

وفي وقت سابق، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زعماء الدول الصديقة لروسيا بمناسبة عيد الميلاد وحلول العام الجديد.
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
بوتين يهنئ الرئيس الأسد بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة
أمس, 10:24 GMT
ووفقًا لبيان الرئاسة الروسية، أمس السبت، فقد هنأ بوتين زعماء دول بوليفيا والبرازيل وفنزويلا وكوبا ونيكاراغوا وهنغاريا وصربيا وتركيا وفيتنام والهند والصين ولاوس وجنوب أفريقيا وسوريا والفاتيكان.
وفي تهنئته للرئيس الصيني شي جين بينغ، أشاد بوتين بالديناميكية العالية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أنه من الممكن تنفيذ خطط سريعة لرفع حجم التجارة إلى مستوى قياسي، أي أكثر من 200 مليار دولار.
وأعرب بوتين عن ثقته في أنه "من خلال الجهود المشتركة بين روسيا والصين، سيكون من الممكن ضمان المزيد من التوسع في التعاون الثنائي المثمر في جميع المجالات، فضلًا عن تفاعل الشراكة داخل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس" الموسعة، التي ستتولى روسيا رئاستها".
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