https://sputnikarabic.ae/20231231/مسؤول-روسي-حجم-التبادل-التجاري-بين-روسيا-ومصر-قد-ينمو-بمقدار-الربع-بحلول-نهاية-العام-الجاري-1084596800.html
مسؤول روسي: حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر قد ينمو بمقدار الربع بحلول نهاية العام الجاري
مسؤول روسي: حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر قد ينمو بمقدار الربع بحلول نهاية العام الجاري
رجّح ممثل روسيا التجاري في مصر، أليكسي تيفانيان، إمكانية نمو حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر، بحلول نهاية عام 2023، بمقدار الربع ليتجاوز 7 مليارات دولار. 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T09:23+0000
2023-12-31T09:23+0000
2023-12-31T09:23+0000
العالم العربي
اقتصاد
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وقال تيفانيان لوكالة "سبوتنيك": "في عام 2023، الديناميكيات الإيجابية للتجارة المتبادلة مستمرة، وخاصة الصادرات الروسية إلى مصر، بحلول نهاية هذا العام. نتوقع أن يرتفع حجم التجارة بمقدار الربع ويتجاوز نسبة 7 مليارات دولار أمريكي".وأضاف أن "الجانب الروسي يأمل باستمرار هذا النهج مستقبلا".وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد ناقش مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أوجه التعاون الثنائي بين مصر وروسيا والمشروعات التنموية التي يشترك فيها البلدان، وعلى رأسها مشروع محطة "الضبعة" النووية والمنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.وأشاد شكري "بمستوى التعاون والتنسيق المميز بين مصر وروسيا في مختلف المحافل الدولية"، فيما أعرب لافروف عن تطلعه لتعزيز التعاون بين الجانبين في كل القطاعات.
https://sputnikarabic.ae/20231220/خبير-مصر-طلبت-تدخل-روسيا-لحل-أزمة-سد-النهضة-1084307821.html
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العالم العربي, اقتصاد
مسؤول روسي: حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر قد ينمو بمقدار الربع بحلول نهاية العام الجاري
رجّح ممثل روسيا التجاري في مصر، أليكسي تيفانيان، إمكانية نمو حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر، بحلول نهاية عام 2023، بمقدار الربع ليتجاوز 7 مليارات دولار.
وقال تيفانيان لوكالة "سبوتنيك": "في عام 2023، الديناميكيات الإيجابية للتجارة المتبادلة مستمرة، وخاصة الصادرات الروسية إلى مصر، بحلول نهاية هذا العام. نتوقع أن يرتفع حجم التجارة بمقدار الربع ويتجاوز نسبة 7 مليارات دولار أمريكي".
وأضاف أن "الجانب الروسي يأمل باستمرار هذا النهج مستقبلا".
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد ناقش مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أوجه التعاون الثنائي بين مصر وروسيا والمشروعات التنموية التي يشترك فيها البلدان، وعلى رأسها مشروع محطة "الضبعة" النووية والمنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشاد شكري "بمستوى التعاون والتنسيق المميز بين مصر وروسيا في مختلف المحافل الدولية"، فيما أعرب لافروف عن تطلعه لتعزيز التعاون بين الجانبين في كل القطاعات.