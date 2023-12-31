https://sputnikarabic.ae/20231231/وزير-إسرائيلي-يدعو-إلى-تشجيع-الهجرة-الطوعية-لسكان-غزة-وإيجاد-بلدان-لهم-1084595116.html

وزير إسرائيلي يدعو إلى تشجيع "الهجرة الطوعية" لسكان غزة وإيجاد بلدان لهم

وزير إسرائيلي يدعو إلى تشجيع "الهجرة الطوعية" لسكان غزة وإيجاد بلدان لهم

دعا وزير المال في الحكومة الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، إلى تشجيع "الهجرة الطوعية" لسكان قطاع غزة، وإيجاد بلدان ترغب في استقبالهم، بحسب قوله. 31.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-31T08:25+0000

2023-12-31T08:25+0000

2023-12-31T08:25+0000

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وقال سموتريتش، في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية: "لن تكون غزة مرتعا لمليوني شخص يريدون تدمير دولة إسرائيل، نريد أن نشجع الهجرة الطوعية".وأعرب سموتريتش، عن رفضه بأن تستلم السلطة الفلسطينية زمام الأمور في قطاع غزة، قائلا: "سيحكمون تماما مثلما تحكم حماس".وأضاف: "أنا أؤيد إحداث تغيير كامل للواقع في غزة، وذلك من خلال إجراء نقاش حول الاستيطان هناك".وأردف، بالقول: "سيتعين علينا أن نحكم هناك لفترة طويلة، علينا أن نعود إلى غزة".واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231208/إعلام-مصر-حذرت-إسرائيل-من-قطع-العلاقات-إذا-فر-سكان-غزة-إلى-سيناء-1083874417.html

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