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https://sputnikarabic.ae/20240101/إعلام-المدمرة-الإيرانية-البرز-تدخل-البحر-الأحمر--1084625534.html
إعلام: المدمرة الإيرانية "البرز" تدخل البحر الأحمر
إعلام: المدمرة الإيرانية "البرز" تدخل البحر الأحمر
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، بأن المدمرة "البرز" في إطار المجموعة 94 التابعة لبحرية الجيش الإيراني، دخلت البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب. 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T13:50+0000
2024-01-01T13:50+0000
العالم
إيران
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وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية بأن المدمرة مزودة بصواريخ كروز بحرية بعيدة المدى.وأفادت الوكالة على حسابها على منصة "إكس" بأن المدمرة القتالية وبرفقة سفينة "بوشهر" العسكرية تقتربان من البحر الأحمر للاستقرار قرب مضيق باب المندب.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الأحد، أن "قوات العدو الأمريكي اعتدت على 3 زوارق مما أدى إلى مقتل 10 من قوات البحرية اليمنية".وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن، تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة. وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات"أنصار الله" في البحر الأحمر.وتضم القوة 10 دول هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشيل، وإسبانيا.
https://sputnikarabic.ae/20231231/أنصار-الله-تعلن-مقتل-10-من-قواتها-البحرية-في-قصف-أمريكي-على-3-زوارق-في-البحر-الأحمر-1084608449.html
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العالم, إيران
العالم, إيران

إعلام: المدمرة الإيرانية "البرز" تدخل البحر الأحمر

13:50 GMT 01.01.2024
© Photoمدمرة بحرية
مدمرة بحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
© Photo
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أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، بأن المدمرة "البرز" في إطار المجموعة 94 التابعة لبحرية الجيش الإيراني، دخلت البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب.
وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية بأن المدمرة مزودة بصواريخ كروز بحرية بعيدة المدى.
وأفادت الوكالة على حسابها على منصة "إكس" بأن المدمرة القتالية وبرفقة سفينة "بوشهر" العسكرية تقتربان من البحر الأحمر للاستقرار قرب مضيق باب المندب.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الأحد، أن "قوات العدو الأمريكي اعتدت على 3 زوارق مما أدى إلى مقتل 10 من قوات البحرية اليمنية".
إنفوجراف | الأساطيل الحربية للدول المشاركة في تحالف واشنطن البحري ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
"أنصار الله" تعلن مقتل 10 من عناصر قواتها البحرية في قصف أمريكي على 3 زوارق في البحر الأحمر
أمس, 16:35 GMT
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن، تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات"أنصار الله" في البحر الأحمر.
وتضم القوة 10 دول هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشيل، وإسبانيا.
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