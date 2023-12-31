https://sputnikarabic.ae/20231231/أنصار-الله-تعلن-مقتل-10-من-قواتها-البحرية-في-قصف-أمريكي-على-3-زوارق-في-البحر-الأحمر-1084608449.html
"أنصار الله" تعلن مقتل 10 من قواتها البحرية في قصف أمريكي على 3 زوارق في البحر الأحمر
"أنصار الله" تعلن مقتل 10 من قواتها البحرية في قصف أمريكي على 3 زوارق في البحر الأحمر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، أن "قوات العدو الأمريكي اعتدت على 3 زوارق مما أدى إلى مقتل 10 من قوات البحرية اليمنية". 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T16:35+0000
2023-12-31T16:35+0000
2023-12-31T16:49+0000
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وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان له، إن "القوات الأمريكية تتحمل تبعات استهداف زوارق قواتنا في البحر الأحمر"، مضيفا أن "تحركات القوات الأمريكية في البحر الأحمر لحماية السفن الإسرائيلية لن تمنعنا من نصرة أهلنا في غزة".وتابع: العميد يحيى سريع: "نجدد نصحنا لكل الدول بعدم الانجرار لخطط العدو الأمريكي الرامية لتوريطها في البحر الأحمر"، مهيبا "ببقية الدول عدم الانخراط بالمسلك الأمريكي الخطير لما له من تداعيات سلبية قد تؤثر على الجميع".وأكد المتحدث العسكري، "نجاح القوات البحرية في تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة كانت متجهة لموانئ شواطئ فلسطين المحتلة"، مشيرا إلى أن "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة للنداءات التحذيرية للقوات البحريةِ اليمنية".وأضاف العميد يحيى سريع، أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد على ما جاء في بياناتِها السابقة بشأن منعِ مرور السفن الإسرائيلية كافة، أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، مع حرصها الكامل على حركة الملاحة البحرية إلى كل الوجهات باستثناء الكيان الإسرائيلي".وختم العميد يحيى سريع بالقول إن "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في التصدي لأيِ عدوانٍ ضد بلدنا وشعبنا"، داعية أبناء الشعبِ اليمني وجميع أحرارِ الأمة العربية والإسلامية أن يكونوا على يقظة كبيرة والاستعداد للخيارات كافةً في سبيلِ مواجهة التصعيدِ الأمريكيِ الداعمِ للكيانِ الصهيونيِ المجرمِ".ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدرين ملاحيين بالحديدة، في وقت سابق اليوم، أنباء عن مقتل 10 حوثيين في القصف الأمريكي على زوارق هاجمت سفينة في البحر الأحمر، مشيرين إلى أن "4 ناجين وصلوا إلى الحديدة ومعهم جريحان نقلا إلى مستشفى الصماد".وفي وقت سابق اليوم، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر، أحبطت هجوما على سفينة قبالة سواحل اليمن.وأضافت الهيئة أنه "قد ورد بلاغ من إحدى السفن حول تعرضها لهجوم من قبل 3 قوارب صغيرة على جانب الميناء، وتم تبادل لإطلاق النار".وبدورها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، إغراق زوارق لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، ومقتل طاقمها في أثناء مهاجمتها سفينة شحن تجارية قبالة سواحل اليمن جنوب البحر الأحمر.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.وتضم القوة 10 دول هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشيل، وإسبانيا.
https://sputnikarabic.ae/20231231/أمين-المجلس-الأعلى-للأمن-القومي-الإيراني-لـأنصار-الله-خطواتكم-بطولية-1084605381.html
https://sputnikarabic.ae/20231231/كم-تنفق-الدول-الـ10-المشاركة-في-التحالف-البحري-ضد-أنصار-الله-على-جيوشها-1084598383.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"أنصار الله" تعلن مقتل 10 من قواتها البحرية في قصف أمريكي على 3 زوارق في البحر الأحمر
16:35 GMT 31.12.2023 (تم التحديث: 16:49 GMT 31.12.2023)
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، أن "قوات العدو الأمريكي اعتدت على 3 زوارق مما أدى إلى مقتل 10 من قوات البحرية اليمنية".
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان له، إن "القوات الأمريكية تتحمل تبعات استهداف زوارق قواتنا في البحر الأحمر"، مضيفا أن "تحركات القوات الأمريكية في البحر الأحمر لحماية السفن الإسرائيلية لن تمنعنا من نصرة أهلنا في غزة".
وتابع: العميد يحيى سريع: "نجدد نصحنا لكل الدول بعدم الانجرار لخطط العدو الأمريكي الرامية لتوريطها في البحر الأحمر"، مهيبا "ببقية الدول عدم الانخراط بالمسلك الأمريكي الخطير لما له من تداعيات سلبية قد تؤثر على الجميع".
وأكد المتحدث العسكري، "نجاح القوات البحرية في تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة كانت متجهة لموانئ شواطئ فلسطين المحتلة"، مشيرا إلى أن "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة للنداءات التحذيرية للقوات البحريةِ اليمنية".
وأضاف العميد يحيى سريع، أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد على ما جاء في بياناتِها السابقة بشأن منعِ مرور السفن الإسرائيلية كافة، أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، مع حرصها الكامل على حركة الملاحة البحرية إلى كل الوجهات باستثناء الكيان الإسرائيلي".
وختم العميد يحيى سريع بالقول إن "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في التصدي لأيِ عدوانٍ ضد بلدنا وشعبنا"، داعية أبناء الشعبِ اليمني وجميع أحرارِ الأمة العربية والإسلامية أن يكونوا على يقظة كبيرة والاستعداد للخيارات كافةً في سبيلِ مواجهة التصعيدِ الأمريكيِ الداعمِ للكيانِ الصهيونيِ المجرمِ".
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدرين ملاحيين بالحديدة، في وقت سابق اليوم، أنباء عن مقتل 10 حوثيين في القصف الأمريكي
على زوارق هاجمت سفينة في البحر الأحمر، مشيرين إلى أن "4 ناجين وصلوا إلى الحديدة ومعهم جريحان نقلا إلى مستشفى الصماد".
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر، أحبطت هجوما على سفينة
قبالة سواحل اليمن.
وأضافت الهيئة أنه "قد ورد بلاغ من إحدى السفن حول تعرضها لهجوم من قبل 3 قوارب صغيرة على جانب الميناء، وتم تبادل لإطلاق النار".
وبدورها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، إغراق زوارق لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، ومقتل طاقمها في أثناء مهاجمتها سفينة شحن تجارية قبالة سواحل اليمن جنوب البحر الأحمر.
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله
" في البحر الأحمر.
وتضم القوة 10 دول هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشيل، وإسبانيا.