عربي
https://sputnikarabic.ae/20240101/إيران-ترحب-بالتقدم-في-سير-مفاوضات-السلام-اليمنية-وتؤكد-استعدادها-للمساعدة-1084629272.html
إيران ترحب بالتقدم في سير مفاوضات السلام اليمنية وتؤكد استعدادها للمساعدة
إيران ترحب بالتقدم في سير مفاوضات السلام اليمنية وتؤكد استعدادها للمساعدة
أجرى كبير المفاوضين اليمنيين والمتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، محمد عبد السلام، اليوم الإثنين، في طهران، "مشاورات مع علي أصغر خاجي كبير مستشاري وزير الخارجية... 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T16:01+0000
2024-01-01T16:01+0000
إيران
أخبار إيران
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1d/1061749002_0:0:1159:651_1920x0_80_0_0_632b69e41540fef451bdd1a92f6aa914.jpg
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، بأن "عبد السلام ناقش مع المسؤول الإيراني، آخر الأوضاع الجارية في اليمن وفلسطين"، مشيرة إلى أن الجانبين "طالبا بوقف جرائم كيان الاحتلال الصهيوني ضد أهالي غزة وتنفيذ حالة وقف إطلاق النار بشكل عاجل ودائم".وناقش الجانبان في اللقاء، الوضع الميداني والسياسي والإنساني داخل اليمن"، وأكدا ضرورة تسوية الأزمة القائمة في اليمن من خلال حوار سياسي.من جانبه، رحب المسؤول الإيراني، بالتقدم الذي حدث في سير مفاوضات السلام اليمني، مؤكدا "استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمساعدة في تقدم هذه المسيرة".وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الأسبوع الماضي، توصل أطراف الصراع في اليمن إلى الاتفاق على مجموعة من التدابير، تشمل التزامهم بتنفيذ وقف لإطلاق النار في عموم اليمن، والاستعداد لاستئناف العملية السياسية، بحسب قوله.وجاء في بيان للبعثة الأممية لليمن: "بعد سلسلة اجتماعات مع الأطراف في الرياض ومسقط، بما في ذلك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وكبير مفاوضي جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد عبد السلام، رحب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتوصل الأطراف للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة".وأضاف البيان: "سيعمل المبعوث الأممي مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها".ويشهد اليمن، للعام التاسع تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20231228/قيادي-في-أنصار-الله-العمليات-اليمنية-الكبرى-ضد-إسرائيل-لن-تتوقف-حتى-تنتهي-الحرب-1084541148.html
https://sputnikarabic.ae/20231229/المتحدث-العسكري-لـ-أنصار-الله-نحذر-الولايات-المتحدة-من-مغبة-التصعيد-ضد-اليمن-1084564157.html
إيران
أخبار إيران
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1d/1061749002_122:0:1002:660_1920x0_80_0_0_6bd4d62a3798ff28e39c81b7754e0368.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, السعودية
إيران, أخبار إيران, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, السعودية

إيران ترحب بالتقدم في سير مفاوضات السلام اليمنية وتؤكد استعدادها للمساعدة

16:01 GMT 01.01.2024
© AFP 2023 / KARIM JAAFARعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
تابعنا عبر
أجرى كبير المفاوضين اليمنيين والمتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، محمد عبد السلام، اليوم الإثنين، في طهران، "مشاورات مع علي أصغر خاجي كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة".
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، بأن "عبد السلام ناقش مع المسؤول الإيراني، آخر الأوضاع الجارية في اليمن وفلسطين"، مشيرة إلى أن الجانبين "طالبا بوقف جرائم كيان الاحتلال الصهيوني ضد أهالي غزة وتنفيذ حالة وقف إطلاق النار بشكل عاجل ودائم".
وناقش الجانبان في اللقاء، الوضع الميداني والسياسي والإنساني داخل اليمن"، وأكدا ضرورة تسوية الأزمة القائمة في اليمن من خلال حوار سياسي.
علي القحوم عضو الكتب السياسي لأنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2023
قيادي في "أنصار الله": العمليات اليمنية "الكبرى" ضد إسرائيل لن تتوقف حتى تنتهي الحرب
28 ديسمبر 2023, 20:42 GMT
من جانبه، رحب المسؤول الإيراني، بالتقدم الذي حدث في سير مفاوضات السلام اليمني، مؤكدا "استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمساعدة في تقدم هذه المسيرة".
وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الأسبوع الماضي، توصل أطراف الصراع في اليمن إلى الاتفاق على مجموعة من التدابير، تشمل التزامهم بتنفيذ وقف لإطلاق النار في عموم اليمن، والاستعداد لاستئناف العملية السياسية، بحسب قوله.
وجاء في بيان للبعثة الأممية لليمن: "بعد سلسلة اجتماعات مع الأطراف في الرياض ومسقط، بما في ذلك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وكبير مفاوضي جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد عبد السلام، رحب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتوصل الأطراف للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة".
سفينة في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
المتحدث العسكري لـ"أنصار الله": نحذر الولايات المتحدة من مغبة التصعيد ضد اليمن
29 ديسمبر 2023, 20:57 GMT
وأضاف البيان: "سيعمل المبعوث الأممي مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها".
ويشهد اليمن، للعام التاسع تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:04 GMT القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. صواريخ الفصائل الفلسطينية تضيء سماء تل أبيب مع بدء العام الجديد01:00 GMTВоеннослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 08:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала