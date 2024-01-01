https://sputnikarabic.ae/20240101/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جندي-وإصابة-4-آخرين-1084633236.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مقتل جنديّ وإصابة 4 عسكريين آخرين، أحدهم ضابط، في معارك بقطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول... 01.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-01T17:51+0000

2024-01-01T17:51+0000

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القدس - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، إنه "سُمح بنشر اسم أحد المقاتلين من قوات الاحتياط في جيش الدفاع الإسرائيلي برتبة عريف، عميحاي يسرائيل اوستر، 24 عاما وهو مقاتل في الكتيبة 7020 تشكيل هشارون (5) قتل في معركة شمال قطاع غزة".وأضاف هغاري: "أُصيب أربعة بجراح خطيرة، في شمال وجنوب قطاع غزة".ووفق الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي، بلغت حصيلة القتلى منذ 7 أكتوبر 507 قتلى، بينهم 179 جنديا وضابطا قتلوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، و106 منذ انهيار الهدنة في 1 ديسمبر/ كانون الأول.واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240101/الرئاسة-الفلسطينية-ترفض-تكليف-توني-بلير-بقيادة-جهود-لتهجير-الفلسطينيين-من-قطاع-غزة-1084631917.html

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طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل